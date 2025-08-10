Силы обороны освободили и полностью зачистили от оккупантов Безсаловку на Сумщине, - Генштаб
Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.
"Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", - отмечают в Генштабе.
Голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі ЗМІ повідомляв тоді, що у Безсалівці залишалися кілька людей. Вони відмовилися евакуюватися. За його словами, зв'язку з жителями Безсалівки немає, мобільні мережі там не працюють.
зараз вже 10 серпня і вона так і не відзначена і навіть не сіра зона...
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-7-2025
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
хто знає, шо там у верховного бродягі під каскою....
Працюємо, сплачуємо податки, донатимо. Україна з Вами!
Частина "диверсантів" здалася в полон. Мети ця операція росіян не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України.