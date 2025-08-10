РУС
Новости Штурм РФ на границе Сумщины
Силы обороны освободили и полностью зачистили от оккупантов Безсаловку на Сумщине, - Генштаб

Безсаловка в Сумской области снова свободна

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удалось сорвать российский план по Сумщине, блокируем продвижение врага, пополняем обменный фонд, - Зеленский

"Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", - отмечают в Генштабе.

+18
А ***** з трампоном хотіли Безсалівку на Слов'янськ поміняти. І що тепер їм робити?
10.08.2025 11:06 Ответить
+15
Підтвердження справедливості, вічної аксіоми, Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
10.08.2025 11:14 Ответить
+11
Низький уклін Вам Захисники.
Працюємо, сплачуємо податки, донатимо. Україна з Вами!
10.08.2025 11:15 Ответить
А ***** з трампоном хотіли Безсалівку на Слов'янськ поміняти. І що тепер їм робити?
10.08.2025 11:06 Ответить
а вона була захоплена ?

10.08.2025 11:34 Ответить
Це питания до Генштабу.
10.08.2025 12:39 Ответить
7 липня 2025 року Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Безсалівки.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі ЗМІ повідомляв тоді, що у Безсалівці залишалися кілька людей. Вони відмовилися евакуюватися. За його словами, зв'язку з жителями Безсалівки немає, мобільні мережі там не працюють.
10.08.2025 13:02 Ответить
це вже 8-9 липня, було б відзначено на картах!
зараз вже 10 серпня і вона так і не відзначена і навіть не сіра зона...
10.08.2025 13:13 Ответить
Unconfirmed claims: The Russian Ministry of Defense (MoD) and Russian milbloggers claimed that Russian forces seized Bezsalivka (east of Tetkino along the international border) and advanced south of the settlement.[33] Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets reported on July 7 that Ukrainian forces advanced at least 2.5 kilometers between Kindrativka and Kostyantynivka (both north of Sumy City).[34]
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-7-2025
10.08.2025 13:08 Ответить
Підтвердження справедливості, вічної аксіоми, Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
10.08.2025 11:14 Ответить
Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить
10.08.2025 11:15 Ответить
Тобі з дивана видніше
10.08.2025 11:25 Ответить
мо знову на курщіні разпальцюватись?
хто знає, шо там у верховного бродягі під каскою....
10.08.2025 11:15 Ответить
там насрано
10.08.2025 11:52 Ответить
Низький уклін Вам Захисники.
Працюємо, сплачуємо податки, донатимо. Україна з Вами!
10.08.2025 11:15 Ответить
кацапи залишилися без сала ))
10.08.2025 11:20 Ответить
!!!!!!!!!!!!
10.08.2025 11:29 Ответить
Яка прекасна новина та історична назва "Безсалівка")Тепер в жартах,після війни ,місцеві жартома за чарочкою називатимуть своє село Безмоскалівка))Слава ЗСУ!
10.08.2025 11:20 Ответить
Там ні місцевих жителів, ні села вже давно немає...Хто там що називатиме? Люди туди вже не повернуться
10.08.2025 11:48 Ответить
Слава ЗСУ! Єдина сила на планеті,яка здатна встановити справедливий мир!
10.08.2025 11:21 Ответить
10.08.2025 11:33 Ответить
Слава Украине! ❤️❤️❤️
10.08.2025 11:34 Ответить
❗️Російська ДРГ зайшла в Покровськ на Донеччині: зі 150 росіян - 120 ліквідовано, до міста дійшли ~30, - DeepState
10.08.2025 11:48 Ответить
Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у русні 14 діб.

Частина "диверсантів" здалася в полон. Мети ця операція росіян не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України.
10.08.2025 11:49 Ответить
Дай Боже захисникам України сили та мужності! Героям Слава!!
10.08.2025 12:01 Ответить
Так вона не була захоплена
10.08.2025 12:12 Ответить
 
 