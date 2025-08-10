Активність ворожих ДРГ значно зменшилася на прикордонні, - ДПСУ

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп наразі значно зменшилась, особливо на Сумщині.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ДРГ противника значно поменшало. Ми не фіксуємо такої великої кількості застосувань, хоча раніше досить активно диверсійно-розвідувальні групи противника діяли, особливо в межах Сумської області, хоча загроза ніколи не зникала і для Харківщини, де також цього року диверсанти ворога викривалися, і по Чернігівщині", - зазначив Демченко.

За його словами, в будь-який момент російські окупанти можуть знову вдатися до застосування ДРГ.

Також Демченко загалом прокоментував ситуацію щодо кордону з Російською Федерацією.

"Ситуація по кордону з Росією, звісно, не проста і, в першу чергу, характеризується обстрілами і в межах Чернігівської області, і Харківщини і Сумщини. Більшість обстрілів у межах Сумської області, ворог продовжує використовувати все, напевно, наявне озброєння, зокрема і авіацію, скидаючи керовані авіаційні бомби, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами", - зазначив речник.