Активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась на приграничье, - ГПСУ

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас значительно уменьшилась, особенно на Сумщине.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сейчас ДРГ противника значительно уменьшилось. Мы не фиксируем такого большого количества применений, хотя раньше достаточно активно диверсионно-разведывательные группы противника действовали, особенно в пределах Сумской области, хотя угроза никогда не исчезала и для Харьковщины, где также в этом году диверсанты врага разоблачались, и по Черниговщине", - отметил Демченко.

По его словам, в любой момент российские оккупанты могут снова прибегнуть к применению ДРГ.

Также Демченко в целом прокомментировал ситуацию относительно границы с Российской Федерацией.

"Ситуация по границе с Россией, конечно, не простая и, в первую очередь, характеризуется обстрелами и в пределах Черниговской области, и Харьковщины и Сумщины. Большинство обстрелов в пределах Сумской области, враг продолжает использовать все, наверное, имеющееся вооружение, в том числе и авиацию, сбрасывая управляемые авиационные бомбы, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами", - отметил спикер.