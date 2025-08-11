Україна готує нові кроки щодо розвитку бойової авіації зі Швецією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів, що Україна та Швеція готує нові кроки щодо "розвитку бойової авіації".

"Майже цілодобово цими днями ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з Прем'єр-міністром Швеції, із Президентом Казахстану, із Президентом Азербайджану. Також ми говорили з Президентом Франції. Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само, як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною", - розповів Зеленський.

Крім того, він зазначив, що готуються нові кроки в розвитку нашої української бойової авіації – це може бути сильний проєкт на десятиліття.