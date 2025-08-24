УКР
Новини ОПК України
Україна та Швеція спільно вироблятимуть оборонну продукцію, - Шмигаль

Швеція вироблятиме оборонну продукцію з Україною Що відомо

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території країн.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 23 серпня, під час візиту міністра Пола Йонсона, було підписано лист про наміри між Міністерствами оборони України та Швеції.

Також читайте: Україна готує нові кроки щодо розвитку бойової авіації зі Швецією, - Зеленський

"Документ актуалізує наші спільні зусилля у цій сфері, створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, забезпечить сталість і взаємність співпраці між нашими країнами. Ми продовжимо обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки для посилення стійкості та самодостатності наших ОПК", - зазначив Шмигаль.

Відомо, що Швеція приєдналася до ініціативи PURL і виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією.

Читайте: Шмигаль: Понад 1,3 млн українців мають статус ветеранів війни

"Представники української розвідки поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та наші ключові потреби.

Окрема тема - співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ACS 890", - зазначив міністр оборони України.

У найближчій перспективі співпраці - робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв. Також сторони обговорили активізацію співпраці у сфері космічних технологій.

Читайте: Швеція доєднається до "данської моделі" закупівель зброї для України

ще одна зельона гнида виповзла - ахметовський холуй шмигаль

сьогодні буде День Зельних Гнид в ефірі з потужними зельоними словесними поносами
показати весь коментар
24.08.2025 10:16 Відповісти
Головне, щоб без отих, зеленського і аброхамій з купою прокладок!
Як заводи для снарядів!!!
показати весь коментар
24.08.2025 10:16 Відповісти
Гомно в жопе не держится. Мели Емеля
показати весь коментар
24.08.2025 10:17 Відповісти
и всё в будущем времени
показати весь коментар
24.08.2025 10:45 Відповісти
Деньги утром, стулья вечером.© Ильф и Петров.
показати весь коментар
24.08.2025 11:06 Відповісти
Вироблятимуть...а я думав що вже виробляють бо про це балакали ще два роки тому.
показати весь коментар
24.08.2025 11:13 Відповісти
Остогидло читати---домовились,обговорили, плануємо,думаємо Одне базікання. Такі речі домовлюються в тиші,а параша узнає результати на полі бою. Квартал 95 думає,що болтовнею лохам принесуть перемогу.
показати весь коментар
24.08.2025 12:10 Відповісти
 
 