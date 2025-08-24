Україна та Швеція спільно вироблятимуть оборонну продукцію, - Шмигаль

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території країн.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 23 серпня, під час візиту міністра Пола Йонсона, було підписано лист про наміри між Міністерствами оборони України та Швеції.

"Документ актуалізує наші спільні зусилля у цій сфері, створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, забезпечить сталість і взаємність співпраці між нашими країнами. Ми продовжимо обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки для посилення стійкості та самодостатності наших ОПК", - зазначив Шмигаль.

Відомо, що Швеція приєдналася до ініціативи PURL і виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією.

"Представники української розвідки поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та наші ключові потреби.



Окрема тема - співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ACS 890", - зазначив міністр оборони України.

У найближчій перспективі співпраці - робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв. Також сторони обговорили активізацію співпраці у сфері космічних технологій.

