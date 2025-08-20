Швеція доєднається до "данської моделі" закупівель зброї для України

Україну з робочим візитом відвідала делегація Збройних Сил Королівства Швеція на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карлом-Йоханом Едстрьомом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Андрій Гнатов висловив щиру вдячність уряду та народу Швеції за суттєву політичну, фінансову та військову підтримку, яку надає Королівство Швеція нашій державі для відбиття широкомасштабної російської агресії.

Як зазначається, загальна допомога з боку уряду Швеції для України, починаючи з лютого 2022 року, становить уже близько 2,8 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує нові кроки щодо розвитку бойової авіації зі Швецією, - Зеленський

"Швеція залишається відданим союзником України та бере участь у кількох коаліціях, спрямованих на довгострокову підтримку оборони України, серед яких – бронетанкова, авіаційна, ППО, безпека на морі, РЕБ, ІТ, розмінування. Також Швеція погодила подальший внесок у "данську модель" закупівель зброї для України", - ідеться в повідомленні.

Крім того, значним є шведський внесок у підготовку українських військовослужбовців та підрозділів.

Українська сторона поінформувала шведських колег про оперативну ситуацію на фронті, яка залишається складною, та можливі сценарії розвитку подій.

Учасники зустрічі обговорили поточні потреби ЗС України, зокрема в літаках, зенітних ракетних комплексах, бойових броньованих машинах, ракетах, артилерійських боєприпасах, матеріально-технічній базі для розбудови інфраструктури навчальних центрів тощо.

Також читайте: Швеція, Норвегія та Данія виділять майже $500 млн на зброю для України в межах ініціативи НАТО

"Сторони погодилися, що співпраця двох армій в інтересах безпеки всього європейського континенту триватиме і розвиватиметься", - наголосили в Генштабі.