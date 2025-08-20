Швеция присоединится к "датской модели" закупок оружия для Украины

Украину с рабочим визитом посетила делегация Вооруженных Сил Королевства Швеция во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карлом-Йоханом Эдстрёмом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Андрей Гнатов выразил искреннюю благодарность правительству и народу Швеции за существенную политическую, финансовую и военную поддержку, которую оказывает Королевство Швеция нашему государству для отражения широкомасштабной российской агрессии.

Как отмечается, общая помощь со стороны правительства Швеции для Украины, начиная с февраля 2022 года, составляет уже около 2,8 млрд долларов.

"Швеция остается преданным союзником Украины и участвует в нескольких коалициях, направленных на долгосрочную поддержку обороны Украины, среди которых - бронетанковая, авиационная, ПВО, безопасность на море, РЭБ, ИТ, разминирование. Также Швеция согласовала дальнейший вклад в "датскую модель" закупок оружия для Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, значительным является шведский вклад в подготовку украинских военнослужащих и подразделений.

Украинская сторона проинформировала шведских коллег об оперативной ситуации на фронте, которая остается сложной, и возможных сценариях развития событий.

Участники встречи обсудили текущие потребности ВС Украины, в частности в самолетах, зенитных ракетных комплексах, боевых бронированных машинах, ракетах, артиллерийских боеприпасах, материально-технической базе для развития инфраструктуры учебных центров и тому подобное.

"Стороны согласились, что сотрудничество двух армий в интересах безопасности всего европейского континента будет продолжаться и развиваться", - отметили в Генштабе.