Відсьогодні військовослужбовці ТЦК зобов’язані носити бодікамери, - Шмигаль

шмигаль

Від 1 вересня усі військовослужбовці ТЦК та СП повинні використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони ще 7 серпня Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

У разі порушення правил відеофіксації на них поширюється дисциплінарна відповідальність.

 За його словами, такий крок має забезпечити прозорість і законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права громадян і військових.

У Міністерстві оборони уточнили, що нині забезпеченість бодікамерами становить близько 85%. Закупівля додаткових пристроїв триває.

Шмигаль Денис (4793) ТЦК та СП (785)
Топ коментарі
+9
Мінтам дуже допомагає бодікамера, яку вони не вмикають коли щось роблять беззаконне або які злочинні дії?
01.09.2025 11:43 Відповісти
+4
Знову? Вони повинні їх мати з літа минулого року
01.09.2025 11:55 Відповісти
+2
За чиі гроші закупили?
01.09.2025 11:42 Відповісти
За чиі гроші закупили?
01.09.2025 11:42 Відповісти
За наші, чиї ж ще) ЄС армію не спонсорує.
01.09.2025 12:26 Відповісти
та вони ж їх будуть постійно забувати у себе в тцк на каміні, як колись свирид петрович голохвостий сірники!
01.09.2025 11:43 Відповісти
Ти прямо з вологодчини будеш це бачити
01.09.2025 12:12 Відповісти
Мінтам дуже допомагає бодікамера, яку вони не вмикають коли щось роблять беззаконне або які злочинні дії?
01.09.2025 11:43 Відповісти
І що? Що саме ти сказати хтів?
01.09.2025 12:13 Відповісти
"Мінтам дуже допомагає бодікамера, яку вони не вмикають коли щось роблять беззаконне або які злочинні дії?" Переводжу. - Ось, для прикладу, ментяра з бодікамерою робить закладки наркоти в комендантську годину. Бодікамера, звісно, не працює.
Як бодікамера вплинула на запобігання злочину?
01.09.2025 12:18 Відповісти
Якись вільний потік свідомості..
Що ти саме сказати по суті хтів, чувак?
Тобі камери не подобаються, чи що?
01.09.2025 12:21 Відповісти
Не намагайтесь. Воно вам, чуваче, не потрібно.
01.09.2025 12:24 Відповісти
Тоб то ти сам не можеш зрозуміти, про що ти пишеш і до чого у тебе претензії по сіті справи..
01.09.2025 12:28 Відповісти
поширюється дисциплінарна відповідальність
звідки поширюється?
01.09.2025 11:44 Відповісти
Збіговиську сцикунів-ухилянтів потрібна нова методичка...
01.09.2025 11:47 Відповісти
Смішно, їх ніхто не заважає знімати в "незручний" момент.
01.09.2025 11:48 Відповісти
Це ти, ухилянт, не маєш прав ні на що.
Ти просрав свої права, коли вирішив ухилятися від захисту своєї землі та родини.
01.09.2025 11:56 Відповісти
Правильно. Цивільний - цар і Бог, йому всі винні, він - нікому. Кажуть десь у Конституції це написано, тільки цю частину ховать від простого народу аби гнобити його.
01.09.2025 11:58 Відповісти
Дисциплінарна відповідальність за сокриття доказів тяжких злочинів? Кабмін України, Ви серйозно?!
01.09.2025 11:52 Відповісти
Та, да, понакидай " трусікі на мальчіков"
01.09.2025 12:14 Відповісти
Знову? Вони повинні їх мати з літа минулого року
01.09.2025 11:55 Відповісти
Да отмазки в случае чего уже готовы. Батарейка села, карточка заключила, кнопка запала
01.09.2025 11:56 Відповісти
Їх мають носити навіть представники сільради що роздають повістки, інакше акт відмови вважаєтся недійсним і кожне мурло породи "ачоя" буде і далі ходити спокійно.
01.09.2025 11:56 Відповісти
Судячи по фалоіндним коментам декому з "патріотів" хотілось би,щоб взагалі зникли усі військові,поліція,судді - прокурори і вони б зажили щасливо....з кацапським урядом та президентом ...Х...й вгадали! Слава Україні!
01.09.2025 12:03 Відповісти
У нашого народу сильні анархічні прояви. На жаль.
01.09.2025 12:11 Відповісти
Тут у коментах 90 відсоткіів ростролів і 5 відсотків корисних ідіотів.
01.09.2025 12:16 Відповісти
Дякуємо за самокритику, товариш майор....🤣🤣🤣
01.09.2025 12:21 Відповісти
Просто український нарід втомився від війни і хоче травневих свят і шашликів. І взагалі, чому українців змушують воювати? Їм і так добре. Працють ресторани, спортзали, нічні клуби. Роботи повно. Навіщо іти мерзнути в холодні окопи? Та ще і вбити можуть.
01.09.2025 12:25 Відповісти
Це у сьогоднішній методичці ведмедука вам роздалию чи у вчорашній вже було ?
01.09.2025 12:17 Відповісти
Ну в ще через кілька років змусять їх вмикати.
01.09.2025 12:13 Відповісти
Хіба що дистанційно, перед цим прибивши бодікамеру до лоба гвіздками, але і тут не точно. Балаклаву ніхто не відміняв.
