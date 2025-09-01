1 538 37
Відсьогодні військовослужбовці ТЦК зобов’язані носити бодікамери, - Шмигаль
Від 1 вересня усі військовослужбовці ТЦК та СП повинні використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток.
Про це повідомив міністр оборони ще 7 серпня Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
У разі порушення правил відеофіксації на них поширюється дисциплінарна відповідальність.
За його словами, такий крок має забезпечити прозорість і законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права громадян і військових.
У Міністерстві оборони уточнили, що нині забезпеченість бодікамерами становить близько 85%. Закупівля додаткових пристроїв триває.
Топ коментарі
+9 aleks kyb
показати весь коментар01.09.2025 11:43 Відповісти Посилання
+4 Перехватчик
показати весь коментар01.09.2025 11:55 Відповісти Посилання
+2 liwimta
показати весь коментар01.09.2025 11:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як бодікамера вплинула на запобігання злочину?
Що ти саме сказати по суті хтів, чувак?
Тобі камери не подобаються, чи що?
звідки поширюється?
Ти просрав свої права, коли вирішив ухилятися від захисту своєї землі та родини.