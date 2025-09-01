Відсьогодні військовослужбовці ТЦК зобов’язані носити бодікамери, - Шмигаль

Від 1 вересня усі військовослужбовці ТЦК та СП повинні використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони ще 7 серпня Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

У разі порушення правил відеофіксації на них поширюється дисциплінарна відповідальність.

За його словами, такий крок має забезпечити прозорість і законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права громадян і військових.

У Міністерстві оборони уточнили, що нині забезпеченість бодікамерами становить близько 85%. Закупівля додаткових пристроїв триває.

