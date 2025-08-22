УКР
Натовп "відбив" чоловіка у військових ТЦК та поліції у Вінниці, сталася сутичка. ВIДЕО

У Вінниці стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК, представниками поліції та місцевими жителями. Містяни намагалися "відбити" чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це пише місцеве видання "20 хвилин", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сутичка трапилася у п'ятницю вдень на вулиці Замостянській після того, як силовики намагалися затримати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.

За інформацією місцевого видання, на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей.

Очевидці зняли на відео, як жінка б'є по автомобілю, а чоловік, якого намагалися затримати ТЦК та поліція, перебуває в оточенні людей, які його "захищають".

У результаті конфлікту, який спровокував величезний затор та мітинг, правоохоронці відпустили чоловіка, додає "20 хвилин".

Реакція ТЦК

Згодом Вінницький обласний ТЦК та СП опублікував заяву та заперечили, що їхні представники брали участь у конфлікті.

"Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації", - йдеться у заяві.

У Вінниці стався конфлікт містян з ТЦК та поліцією

Що каже поліція?

Обласна поліція пояснила, що водій перебував у розшуку ТЦК і намагався втекти від поліції. Водночас у повідомленні не вказується, що його відпустили.

"22 серпня під час патрулювання Вінниці поліцейські зупинили водія за порушення ПДР. Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка", - розповіли в пресслужбі.

Автор: 

Вінниця (643) Вінницька область (1067) конфлікт (460) ТЦК та СП (777) Вінницький район (40)
+36
Вісім екіпажів поліцаїв-людоловів для затримання однієї людини, а воювати звісно ж нема кому.
22.08.2025 21:52 Відповісти
22.08.2025 21:52 Відповісти
+31
Готовий взвод підкачаних бородатих ухилянтів оточив одного цивільного доходягу, якого відбивають жінки.
22.08.2025 21:52 Відповісти
22.08.2025 21:52 Відповісти
+30
Так звісно, дуже небезпечного злочинця ж впіймали. Ну тобто того, хто навіть в реальному розшуку не знаходиться і кого законних підстав затримувати немає. А от коли депутат когось зіб'є насмерть чи вкраде пару лярдів, то там жодного правоохоронця днем з вогнем не знайдеш, бо несуттєво.
22.08.2025 21:54 Відповісти
22.08.2025 21:54 Відповісти
Коментувати
який грьобаний сором.... мені соромно, що я вінничанин, як таким "свідомим" співгромадянам дивитись в очі?
22.08.2025 23:00 Відповісти
22.08.2025 23:00 Відповісти
А як ти можеш дивитися цим ухилянтам в очі, коли ти на фронті. Чи нє?
22.08.2025 23:39 Відповісти
22.08.2025 23:39 Відповісти
та дайте вже пиз....и цим пдрам-ухилянтам
22.08.2025 23:04 Відповісти
22.08.2025 23:04 Відповісти
знищим. тебя. дроном.
22.08.2025 23:09 Відповісти
22.08.2025 23:09 Відповісти
одне питання, ти з якої бригади чи підрозділу?
22.08.2025 23:51 Відповісти
22.08.2025 23:51 Відповісти
Як би ті громадяни так же завзято кидалися на ворога...Бидло.
22.08.2025 23:05 Відповісти
22.08.2025 23:05 Відповісти
Беруть приклад з тебе.
22.08.2025 23:16 Відповісти
22.08.2025 23:16 Відповісти
гройсман мутить воду
22.08.2025 23:05 Відповісти
22.08.2025 23:05 Відповісти
где буряты, чо не упомянули. :держава відповідає за безпеку громадян і оборону країни. ДЕРЖАВА! цивильные НЕ при чём, поняли, подтэцекунско-зеленские подстилки и опэшно-безуглые грамадяни
22.08.2025 23:08 Відповісти
22.08.2025 23:08 Відповісти
,,держава" ЦЕ ОТА ЖІНКА ЗІ ЩІТОМ І МЕЧЕМ ШО НА БЕРЕЗІ ДНІПРА СТОЇТЬ ???
Чи твоя держава стоїть на волзі ??????
22.08.2025 23:14 Відповісти
22.08.2025 23:14 Відповісти
діржава - то ото кодло малановорюг , разом з тобою , за 120000 грн за любое тело в говнотцк
22.08.2025 23:18 Відповісти
22.08.2025 23:18 Відповісти
ТИСА ТЕБЯ ЖДЁТ.
НЕ МАРНУЙ ТВОЁ ВРЕМЯ ЗРЯ.
22.08.2025 23:30 Відповісти
22.08.2025 23:30 Відповісти
Ти ще навіть не здогадуєшся, що тебе чекає, тцкун
22.08.2025 23:36 Відповісти
22.08.2025 23:36 Відповісти
Ці мі-сцяни мабуть хочуть, щоб він був у розшуку, коли зайдуть кацапи і мобілізують його ' на Берлін' або ще на кудись. 'Насєлєніє' таки *********
22.08.2025 23:18 Відповісти
22.08.2025 23:18 Відповісти
Медикиня? З якої бригади? Чи секрет? Розумію
22.08.2025 23:34 Відповісти
22.08.2025 23:34 Відповісти
Мобілізують по 20тис на місяць. Де вони всі?
22.08.2025 23:20 Відповісти
22.08.2025 23:20 Відповісти
ганьба !

це бидло не має права називатись українцями !
їх предки, які НЕ захотіли захищати Українську Державу в 1917-1920 рр.,
їли своїх дітей під час Голодомору в 1932-1933 рр.

.
22.08.2025 23:22 Відповісти
22.08.2025 23:22 Відповісти
це ти сидячи в траншеї написав ?
22.08.2025 23:24 Відповісти
22.08.2025 23:24 Відповісти
Як рясно загадили лайном в мережі, московські опариші та битва з ОПУ!!
Наслідки московської пропаганди та Оманських вертухаїв в Україні!!
А на територіях ОРДЛО, ****** проводить планову масову мобілізацію того насєлєнія, яке вищало у 2014 році, « …прутень ввєді» …!!??
22.08.2025 23:32 Відповісти
22.08.2025 23:32 Відповісти
У розшуку людина може бути у випадку порушення кримінальної справи.Ніякий ТЦК не може розшукувати людину!Можно посилать накуй і пиндить тих представників ТЦК і це буде самозахист.У еас правова держава.
22.08.2025 23:49 Відповісти
22.08.2025 23:49 Відповісти
