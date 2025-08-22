Натовп "відбив" чоловіка у військових ТЦК та поліції у Вінниці, сталася сутичка. ВIДЕО

У Вінниці стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК, представниками поліції та місцевими жителями. Містяни намагалися "відбити" чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це пише місцеве видання "20 хвилин", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сутичка трапилася у п'ятницю вдень на вулиці Замостянській після того, як силовики намагалися затримати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.

За інформацією місцевого видання, на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей.

Очевидці зняли на відео, як жінка б'є по автомобілю, а чоловік, якого намагалися затримати ТЦК та поліція, перебуває в оточенні людей, які його "захищають".

У результаті конфлікту, який спровокував величезний затор та мітинг, правоохоронці відпустили чоловіка, додає "20 хвилин".

Реакція ТЦК

Згодом Вінницький обласний ТЦК та СП опублікував заяву та заперечили, що їхні представники брали участь у конфлікті.

"Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації", - йдеться у заяві.

Що каже поліція?

Обласна поліція пояснила, що водій перебував у розшуку ТЦК і намагався втекти від поліції. Водночас у повідомленні не вказується, що його відпустили.

"22 серпня під час патрулювання Вінниці поліцейські зупинили водія за порушення ПДР. Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка", - розповіли в пресслужбі.

