УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8732 відвідувача онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК
2 980 65

Чоловік, що перебував у розшуку, побив військового ТЦК під час мобілізаційних заходів у Миколаєві, - військкомат

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

8 серпня військовозобов’язаний чоловік побив військовослужбовця ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в обласному ТЦК.

Зазначається, що громадянина зупинили для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що він - військовозобов’язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025. Підстав для відстрочки від мобілізації до лав Збройних Сил України, за даними ТЦК, чоловік не мав.

"На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивною – застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП.

Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього", - переконують у ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпропетровський ТЦК про можливе побиття чоловіка у Дніпрі: інформація є маніпулятивною та потребує роз’яснення

"Цей інцидент, на жаль, є черговим проявом свідомого ігнорування громадянами свого законного обов'язку.

Відповідно до вимог постанови Постанова Кабінету Міністрів України № 560 право здійснити адміністартивне затримання та доставку до найближчого ТЦК та СП обо ООЦМ надано представникам поліції. Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП.

За результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям", - резюмували у військкоматі.

Автор: 

побиття (986) Миколаїв (1843) Миколаївська область (2348) ТЦК та СП (770) Миколаївський район (111)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Вчера в Овидиополе https://t.me/xydessa Одесской области во время доставки четырёх https://t.me/xydessa задержанных в военкомат для прохождения ВЛК, пока водитель щёлкал ипалом, один из мужиков сел за руль и уехал https://t.me/xydessa вместе с остальными задержанными в неизвестном https://t.me/xydessa направлении прямо на служебной машине https://t.me/xydessa военкомата. Сейчас их разыскивает полиция.
показати весь коментар
09.08.2025 16:53 Відповісти
+10
Це байки яки розказує ТЦК !
показати весь коментар
09.08.2025 16:57 Відповісти
+10
Саме чарівне те,що вся ця шобла прикривається "вимогами постанови номер.. ." ..фантазіями шмигаля коротше. Ну звісно. Конституція ж на паузі.
показати весь коментар
09.08.2025 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчера в Овидиополе https://t.me/xydessa Одесской области во время доставки четырёх https://t.me/xydessa задержанных в военкомат для прохождения ВЛК, пока водитель щёлкал ипалом, один из мужиков сел за руль и уехал https://t.me/xydessa вместе с остальными задержанными в неизвестном https://t.me/xydessa направлении прямо на служебной машине https://t.me/xydessa военкомата. Сейчас их разыскивает полиция.
показати весь коментар
09.08.2025 16:53 Відповісти
Шо на це відповість Zешмакля ?
показати весь коментар
09.08.2025 16:56 Відповісти
Тільки розіп'яти. А як інакше? Врізав тцкуну від душі. Аби навпаки-тоді тцкуну премія.
показати весь коментар
09.08.2025 16:55 Відповісти
Зараз масово хлинуть коменти від тих, хто не військовозобов'язаний
показати весь коментар
09.08.2025 16:56 Відповісти
починаю:

Гвалт !
Людолови ТЦК
Чорний пречорний бусик
Ухилянта вбивають-зрєнія лішают...

Воїни 60-тої бригади далі тримають фронт без ротації...

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:11 Відповісти
піду тільки після тебе, безстижий прокурор-поліцейський-суддя...
"редіска ! ... маргали виколю! "

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:44 Відповісти
ну то хай йде воювати за себе !

що, очко жим-жим взяти зброю, щоб захистити своїх рідних та своє майно ?
тракторист Микола най воює ?

курви сцикливі !

.
показати весь коментар
09.08.2025 18:07 Відповісти
яволь, майн дженераль !
я військовий - страшний сержант совецькой армії в п'ятидесятилітній відставці.

ех, гдє мої сімнадцять літ ?
гдє мій АК-74 ?

часом так хочеться розрядити магазин короткими чергами.....

.
показати весь коментар
09.08.2025 18:42 Відповісти
За базар ответиш? После него точно? Даже детей Данилова ждать не будеш?
показати весь коментар
09.08.2025 18:26 Відповісти
а ти щойно вилупився на Цензорі,
ще необсох ?

реєстрація 09.08.2025 - бот буйла !!!!

.
показати весь коментар
09.08.2025 18:09 Відповісти
Та за дрищами та ухилянтами не встихнути! Ви вже повискакували, та тільки в тирнеті, а самі сидите під мамкиними спідницями і завонялись вже
показати весь коментар
09.08.2025 17:26 Відповісти
А ты под чьей юбкой сидишь?:
показати весь коментар
09.08.2025 18:45 Відповісти
Це байки яки розказує ТЦК !
показати весь коментар
09.08.2025 16:57 Відповісти
Якщо він в розшуку, нехай шукають !
показати весь коментар
09.08.2025 17:00 Відповісти
Нехай би вони спочатку розповіли, що то за "розшук" такий. В законодавстві у нас такого не існує.
А ще цікаво: "...військовозобов'язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025".
А який статус він мав до 30.07.2025?
показати весь коментар
09.08.2025 17:10 Відповісти
Дивись не тільки права,а і обовязки. Кацапня вонюча.
показати весь коментар
09.08.2025 17:22 Відповісти
Добре, що ти підписався. Буду знати хто ти.
показати весь коментар
09.08.2025 17:41 Відповісти
Бої без правил з перемінним успіхом
показати весь коментар
09.08.2025 16:58 Відповісти
Саме чарівне те,що вся ця шобла прикривається "вимогами постанови номер.. ." ..фантазіями шмигаля коротше. Ну звісно. Конституція ж на паузі.
показати весь коментар
09.08.2025 16:59 Відповісти
І все основано на "постановах" кабміндічєй, котрих давно пора звідти мітлою гнати.
показати весь коментар
09.08.2025 17:12 Відповісти
Скільки ще такого лайна, зкацапленого, ошивається в Україні, у розшуку, як у 2014-15 роках, ошивався і зеленський, з кагалом95!?!?!?
А тепер, вони, з 2019 року, в Урядовому кварталі, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, гадять Україні, під час повномасштабки московської!!?!?!
Ось тільки, одних генпрокурорів з 2019 року, ціла (на 💯%🤑 «своїх») купа, тікає з посади за кордон??? Якби не було кримінальних злочинів у осіб з урядового кварталу, то і тікати, не треба було!!???
Сирійці, правильно вчиняють, толкове правосуддя, з автокранами!!
«Портновські» напряглися!!
показати весь коментар
09.08.2025 17:00 Відповісти
ТЦК взагалі не має бути на вулицях і не вони повинні фізично проводити мобілізацію.
Максимум сповістити призовника за адресою. І все, а далі сидіти собі у воєнкоматі та оформляти папери на мобілізованих.
А мобілізацією повинна займатися поліція, органи влади, місцеві органи влади.
А зараз все навпаки, тому і постійні інциденти з ТЦК.
показати весь коментар
09.08.2025 17:05 Відповісти
Нажаль до оцих всіх шмигалів це не доходить. Шмигалі тільки пообіцяли камери нагрудні повісити на тцкунів з першого вересня,щоб знову гроші відмити. Абсолютне нерозуміння покидьками реальності.
показати весь коментар
09.08.2025 17:10 Відповісти
Ще рік тому прийнято було постанову якусь про боді-камери, але її майже не виконували, а Шмигаль зараз видає це на ноу-хау під його керівництвом.
показати весь коментар
09.08.2025 17:24 Відповісти
тих ухилянтів взагалі не треба розшукувати -

прийміть закони про блокування карток, смартфонів, додатків та арешт майна

на дворі не друга світова - побігають, посидять в підвалі, а потім самі прийдуть в ТЦК як слухняні зайчики

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:25 Відповісти
Та ні, ці то тут агресивні,всіх вбивати,всіх стріляти Цей пропунує як воно дійсно по закону має бути, може адвокат або юрист.
показати весь коментар
09.08.2025 17:47 Відповісти
як все просто !
чи не так?

але ЗЄлічка ніколи цього НЕ зробить !

бо його буде переобирати не 60-та бригада та їх рідні

.
показати весь коментар
09.08.2025 18:14 Відповісти
Дійсно, навіщо розшукувати оцих 1-2 млн трусів, коли біля 5 млн спокійно літом 24 оновили дані, ну 1 млн з них заброньовані, так кажуть в уряді. Ну як в нас при наявності 4 млн військовозобов'язаних при потребі щомісячно в 20-30 тисяч мобілізованих можуть бути якісь проблеми? Та цього мобресурсу мало б хватит на 20 років війни такої інтенсивності. Чи оці 5 млн мужиків не створені для війни? А потрібно знайти лише того тракториста Миколу та штукатура Петра
показати весь коментар
09.08.2025 17:39 Відповісти
відсутня політична воля для проведення мобілізації -

ЗЄлічка хоче і війну виграти, і на виборах перемогти,
стратег хрєнов !

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:49 Відповісти
Нібито чоловік, нібито побив, нібито війскового!
показати весь коментар
09.08.2025 17:17 Відповісти
дать медаль
показати весь коментар
09.08.2025 17:20 Відповісти
...з закруткою на спині

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:26 Відповісти
мова йде про дезертира-урку в розшуку

ТЦК-шник вже повний кавалер ордена "Вбивці-людолова"
(тут треба кричати УЖАС !)

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:57 Відповісти
Всіх хто піднімає руку на військових треба лупити дубинками по голові...
показати весь коментар
09.08.2025 17:22 Відповісти
однозначно !

поки вуха не повідлітають і очі не повилазять !

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:27 Відповісти
за то відсрочка буде
показати весь коментар
09.08.2025 18:19 Відповісти
Треба або надаьи право ТЦКівцям на затримку ухилянтів (тих хто в розшуку), або прибрати їх з вулиць. Нехай ухилянтами займається виключно поліція. Але цей цирк треба припиняти.
показати весь коментар
09.08.2025 17:24 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 17:26 Відповісти
він провалив мобілізацію !

а тим часом в ЗСУ катастрофічно не вистачає піхоти!
подивіться на останніх мапах Діп Стейту щоденні червоні тонкі стріли по дорогах та посадках.
це блітц кріг Гудеріана по кацапськи, на моциках та самокатах

.
показати весь коментар
09.08.2025 17:35 Відповісти
Зато тилових пацюків які ніколи не воювали розвелось
показати весь коментар
09.08.2025 17:53 Відповісти
О!
фронт підгризають тилові пацюки !

#а-прі-чьом-здєсь-ухилянти ?

.
показати весь коментар
09.08.2025 18:00 Відповісти
Цікаво, що 100 відсотків за "битися до останнього, до перемоги"підтримують цькування ТЦК
показати весь коментар
09.08.2025 17:40 Відповісти
Маєш на увазі "битися до останнього російськомовного, до перемоги"?
показати весь коментар
09.08.2025 17:43 Відповісти
Так військкомат чи тцк?
показати весь коментар
09.08.2025 17:49 Відповісти
для тебе - военкомат-мясокомбинат,
таваріщь іванофф

.
показати весь коментар
09.08.2025 18:03 Відповісти
Напиши в спортлото!
показати весь коментар
09.08.2025 18:15 Відповісти
Просрочений тільки й держиться на геноциді
показати весь коментар
09.08.2025 18:17 Відповісти
 
 