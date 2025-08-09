Чоловік, що перебував у розшуку, побив військового ТЦК під час мобілізаційних заходів у Миколаєві, - військкомат

8 серпня військовозобов’язаний чоловік побив військовослужбовця ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в обласному ТЦК.

Зазначається, що громадянина зупинили для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що він - військовозобов’язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025. Підстав для відстрочки від мобілізації до лав Збройних Сил України, за даними ТЦК, чоловік не мав.

"На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивною – застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП.

Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього", - переконують у ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпропетровський ТЦК про можливе побиття чоловіка у Дніпрі: інформація є маніпулятивною та потребує роз’яснення

"Цей інцидент, на жаль, є черговим проявом свідомого ігнорування громадянами свого законного обов'язку.

Відповідно до вимог постанови Постанова Кабінету Міністрів України № 560 право здійснити адміністартивне затримання та доставку до найближчого ТЦК та СП обо ООЦМ надано представникам поліції. Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП.

За результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям", - резюмували у військкоматі.