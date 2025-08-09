УКР
Дніпропетровський ТЦК про можливе побиття чоловіка у Дніпрі: інформація є маніпулятивною та потребує роз’яснення

Конфлікт із ТЦК у Дніпрі

У Дніпропетровському ТЦК та СП прокоментували поширювану інформацію про побиття військовослужбовцями ТЦК чоловіка у Дніпрі.

Про це йдеться в коментарі на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких нібито представники однієї з груп оповіщення Дніпропетровського РТЦК та СП застосовують фізичну силу до військовослужбовця. Ця інформація є маніпулятивною та потребує розʼяснення", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ТЦК описали власну версію розвитку події.

"Насправді ситуація виглядала так: група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. Під час цього до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав наносити образи та провокувати представників РТЦК та СП. Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії", - розповіли в ТЦК.

Крім того, громадян закликають утримуватися від передчасних висновків, адже використання статусу військовослужбовця, особливо в стані алкогольного сп’яніння, не дає права перешкоджати законним заходам мобілізації чи провокувати представників ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону розпочато провадження щодо можливого побиття чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі.

Конфлікт із ТЦК у Дніпрі

+16
Людоньки, шо ж то робицця!? Знову тцкашників в трусиках обіжають.
показати весь коментар
09.08.2025 13:33 Відповісти
+11
И почему я не верю тцк? 🤔
показати весь коментар
09.08.2025 13:40 Відповісти
+2
синій аватар підійшов до військових з тцк,отримав фізичне зауваження в свій репальник і образився на весь світ. добре що його хоч в яму не кинули.....
показати весь коментар
09.08.2025 13:51 Відповісти
Довженко стайл ?
показати весь коментар
09.08.2025 13:34 Відповісти
Скоріше Тарантіно
показати весь коментар
09.08.2025 13:35 Відповісти
Людоньки, шо ж то робицця!? Знову тцкашників в трусиках обіжають.
показати весь коментар
09.08.2025 13:33 Відповісти
Для того і гадить у мережах, московське лайно, щоб дискредитувати сам Захист України від рашистів!! Через це вперше, так відбувається?
показати весь коментар
09.08.2025 13:33 Відповісти
И почему я не верю тцк? 🤔
показати весь коментар
09.08.2025 13:40 Відповісти
тому що ти по кaцапськи гавкаєш
показати весь коментар
09.08.2025 14:06 Відповісти
Тому що маєшь мозок в голові , ане зелене лайно
показати весь коментар
09.08.2025 15:14 Відповісти
синій аватар підійшов до військових з тцк,отримав фізичне зауваження в свій репальник і образився на весь світ. добре що його хоч в яму не кинули.....
показати весь коментар
09.08.2025 13:51 Відповісти
А ти українець?
показати весь коментар
09.08.2025 14:29 Відповісти
Група з роз'яснення та соціальної підтримки
показати весь коментар
09.08.2025 13:58 Відповісти
Скільки ж наших долб--бів. ходить ще по землі? фашисти кидають на голови бомби,ракети,а їх не вилікувати.
показати весь коментар
09.08.2025 14:06 Відповісти
Чекаю справжніх відповідей від лахти володіна.
Ну те що було вище тягне не на 15 срубЄй за пост,
а на кімнату долбьожки імені здохлого пригожина і
ще поки живого володіна.
Для невдах із лахтоцентру.
Ну тих хто налажав у дезінформації.
показати весь коментар
09.08.2025 14:11 Відповісти
Це якийсь Тарантіно на мінімалках
показати весь коментар
09.08.2025 14:31 Відповісти
Так а де там ТЦК? Там одні тітушки в пікселі, раніше вони носили спортивні костюми. А двоє з барсетками в цивільному, це хто такі?
показати весь коментар
09.08.2025 14:33 Відповісти
это те, кто не хочет воевать и вылавливает , чтобы вместо него шли на мясо
показати весь коментар
09.08.2025 14:42 Відповісти
та вы шо, это брехня
показати весь коментар
09.08.2025 14:41 Відповісти
Вважаю що тцк має провести опитування.
Зловили чувачка, одразу питання - голосував за ЗЕ ?
Так- тоді на фронт.
Ні, зеля - уйло - тоді вільний
Результати зафіксувати і представити на марафоні.
показати весь коментар
09.08.2025 14:48 Відповісти
А ще перевіряти профіль на Цензорі, гонеш всіх на війну, хочеш кордони 91 і каву в Криму, полізай в бусик.
показати весь коментар
09.08.2025 15:12 Відповісти
 
 