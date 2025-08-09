Дніпропетровський ТЦК про можливе побиття чоловіка у Дніпрі: інформація є маніпулятивною та потребує роз’яснення

У Дніпропетровському ТЦК та СП прокоментували поширювану інформацію про побиття військовослужбовцями ТЦК чоловіка у Дніпрі.

Про це йдеться в коментарі на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких нібито представники однієї з груп оповіщення Дніпропетровського РТЦК та СП застосовують фізичну силу до військовослужбовця. Ця інформація є маніпулятивною та потребує розʼяснення", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ТЦК описали власну версію розвитку події.

"Насправді ситуація виглядала так: група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. Під час цього до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав наносити образи та провокувати представників РТЦК та СП. Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії", - розповіли в ТЦК.

Крім того, громадян закликають утримуватися від передчасних висновків, адже використання статусу військовослужбовця, особливо в стані алкогольного сп’яніння, не дає права перешкоджати законним заходам мобілізації чи провокувати представників ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону розпочато провадження щодо можливого побиття чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі.