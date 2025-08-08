УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Напад на ТЦК
6 679 174

На Волині натовп напав на автомобіль ТЦК та СП

На Волині натовп напав на авто ТЦК

Вчора, 7 серпня, близько 16:30, у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних військовослужбовці одного із районних ТЦК та СП області спільно з працівниками поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

"Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала ударів по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці", - йдеться в повідомленні.

Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, одного фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК. Дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група "братків" "відбила" у ТЦК депутата Костопільської міськради Москвича на Рівненщині, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ТЦК та СП (769) Волинська область (899)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
За таку херню треба підняти покарання і показово посадити довбнів.
показати весь коментар
08.08.2025 13:05 Відповісти
+26
Не думаю, що мав місце якийсь напад. Більш схоже на те, що люди просто провели заходи оповіщення працівників ТЦК про необхідність дотримання закону.
показати весь коментар
08.08.2025 13:11 Відповісти
+23
ТЦК і поліція повинні відкривати вогонь на ураження за напад на військовий об"єкт і військовий підрозділ, оскільки це напад на Україну.
показати весь коментар
08.08.2025 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Крім Закону про нацполіцію є ж ще і Конституція. Це- ОСНОВНИЙ ЗАКОН ПРЯМОЇ ДІЇ!!!
показати весь коментар
08.08.2025 13:39 Відповісти
І що далі?
показати весь коментар
08.08.2025 13:41 Відповісти
а «нарід» - це джерело влади..
показати весь коментар
08.08.2025 14:08 Відповісти
Закон про мобілізацію прямо порушує статтю 24 КУ. Цікаво у вас виходить, вибіркове трактування КУ, і тільки так, як вам зручно. Прям як зелебоба
показати весь коментар
08.08.2025 13:36 Відповісти
А як щодо статті Конституції якою передбачено захист територіальної цілістності держави?
показати весь коментар
08.08.2025 13:40 Відповісти
Конституція на паузі,сказав один дятел.
показати весь коментар
08.08.2025 13:55 Відповісти
А ви всю 17-ту статтю почитайте, до кінця. А потім 24-ту. А потім задайте собі питання, чому серед нас є ті, хто "рівніші" за інших громадян, і чому героїчні військовослужбовці ТЦК сцять їх "оповіщувати"
показати весь коментар
08.08.2025 14:15 Відповісти
Читай закон. И не мели херни. ТЦК могут требовать предьявить документы. И кстати НИКТО без них на улице появится не МОЖЕТ./
Я предлагаю сразу таких растреливать потому что это 100% руснявая ДРГ.
показати весь коментар
08.08.2025 13:51 Відповісти
Хтось явно передивився суддю Дредда
показати весь коментар
08.08.2025 13:59 Відповісти
Деякі чоловіки вже три роки сидять вдома.Без виходів. Ви герої ! Тому що витримуєте. Ви кремінь.Ви зберігаєте не тільки своє життя а й здоров'я гроші стабільність і психіку своїх рідних. Це форма опору не менш важлива за інші.
показати весь коментар
08.08.2025 13:28 Відповісти
Ти - ДУРЕНЬ!
показати весь коментар
08.08.2025 13:30 Відповісти
Придурки! А що робити тим хто вже ТРЕТІЙ РІК в ОКОПІ?!
показати весь коментар
08.08.2025 13:29 Відповісти
Піди і заміни когось. Чи знову хтось повинен, а ти на дивані посидиш?
показати весь коментар
08.08.2025 13:33 Відповісти
Я своє відвоював.Інвалід війни 2 групи.Тепер твоя черга!
показати весь коментар
08.08.2025 13:35 Відповісти
Не треба за мене вирішувати. В мене інші плани.
показати весь коментар
08.08.2025 13:36 Відповісти
Так ти ж і за мене почав вирішувати? А плани- то таке, інколи життя вносить свої корективи
показати весь коментар
08.08.2025 13:42 Відповісти
ждун чи капітулянт?
показати весь коментар
08.08.2025 14:11 Відповісти
Сам до перших чи до других належиш?
показати весь коментар
08.08.2025 14:15 Відповісти
Їм можна лише поспівчувати , або задонатити на підрозділ
показати весь коментар
08.08.2025 13:35 Відповісти
Люди будуть донатити на ТЦК, якщо припиниться бусифікація чоловіків, які вийшли на город копати картоплю і почнеться бусифікація тих, хто сидить в палаці за високим парканом і ніде не працює.
показати весь коментар
08.08.2025 13:56 Відповісти
Силове викрадення, проти волі, потім примусова тцк, проти волі, потім примусове утримування в підвалі чи ямі, примусовий підпис якихось паперів, примусова учебка з режимом тюрми, примусова доставка на фронт - і ось вам мотивований навчений бієць який буде захищати країну мрій Зелідора.
показати весь коментар
08.08.2025 13:30 Відповісти
Невелика оговiрка, якщо виключити iз вжитку слово ТЦК, то людина, яка ухиляеться вiд своiх прямих конституцiйних обов`язкiв, мае бути притягнута до кримiнальноi вiдповiдальностi. Для цього ТЦК якщо й потрiбне, то для передачi матерiалiв на розгляд суду, з питання неявки ухилянта на дiльницю ТЦК. А краще б було, якби замiсть абревiатури ТЦК була б назва - вiйськкомат, паралельно з конторою по рекрутингу.
показати весь коментар
08.08.2025 14:12 Відповісти
сперва права по Конституции, право на жизнь, право на пересування, право на захист, потом обов"язки, или ты забыл?
показати весь коментар
08.08.2025 14:19 Відповісти
Пане, если вы поняли, речь шла об обязательствах, по умолчанию, при соблюдении прав.
показати весь коментар
08.08.2025 14:34 Відповісти
Повинно все бути згідно закону. Країну в якій не діють закони ніхто не буде захищати.
Не подобається закон - змінюйте. Не подобається Конституція - змінюйте. Але виконуйте те що є.
Один Зелідор чомусь вирішив що Конституція на паузі прямо з моменту вступу на посаду гаранта конституції.
показати весь коментар
08.08.2025 14:20 Відповісти
Згоден, нi вiдняти, нi додати.
показати весь коментар
08.08.2025 14:32 Відповісти
У перший рік можливо ще жевріла думка піти служити, не як м'ясо,а як людина життя якої цінують. Але Зескоти не лишили цього вибору.Вони обрубали його під корень,лишився лиш обов'язок помирати на їхніх умовах заради їх збагачення.
показати весь коментар
08.08.2025 13:34 Відповісти
Ви на перше мiсце ставите мотивацiю захисту зебуiнiв, а не Батькiвщини?
показати весь коментар
08.08.2025 13:39 Відповісти
ЗЫ... тобто , ви не розумiете, що таке вибор Президента i що таке захист краiни. А людина , яка вибрала такого стернового , мае запхати свого язичка у дупцю, та й не базiкати
показати весь коментар
08.08.2025 13:42 Відповісти
вибор = вибори
показати весь коментар
08.08.2025 14:03 Відповісти
А тепер розкажи нам про мотивацію тих хто вже третій рік в окопах....
показати весь коментар
08.08.2025 13:34 Відповісти
Треба просто платити нормальні гроші, як платять оркам, можливо і у нас люди потягнуться за довгим Гривньом
показати весь коментар
08.08.2025 13:37 Відповісти
Ви маете на увазi кацапський сiмейний тягар (алконавти-нарiки), котрих сiм`i обмiнюють на погашення iпотеки, чи на придбання лады-калiны?
показати весь коментар
08.08.2025 13:45 Відповісти
Можна і такий контингент долучати. Ми з одного совка з орками вилізли, якщо хто забув. А ще можна кинути на фронт всіх зеків разом з вертухаями. Закоади позакривати, а кошти на їх утримпання ЗЕкономити
показати весь коментар
08.08.2025 13:48 Відповісти
Ще й менти з вiйськовими, котрi пенсiонери з 45 рокiв, заре байдикiв б`ють. Мiльйонiв зо 2 набереться.
показати весь коментар
08.08.2025 14:01 Відповісти
А где их взять?
показати весь коментар
08.08.2025 14:01 Відповісти
Гроші є. Їх хоч жопой жуй. Але ж зелені курви ніяк ненакрадуться. Один золотий унітаз міндіча чого вартує
показати весь коментар
08.08.2025 14:04 Відповісти
хочеш за гроші вмерти?
показати весь коментар
08.08.2025 14:12 Відповісти
Я? ні) я ж не статистика, а особистість
показати весь коментар
08.08.2025 14:14 Відповісти
то чого про гроші згадуєш?
показати весь коментар
08.08.2025 14:29 Відповісти
Зепропаганда працює щоб змусити вас помирати за чужі інтереси. Але правда не в телевізорі, а в тому що ви поруч з своїми дітьми,жінками, батьками, а не на підвалі військомату. Замість вас зараз є кому служити. Держава вас не потребує бо має в резерві мусорів, сбу, прокурорів,тилових ряжених вояк які не вилазять з екранів телевізорів,,співаків та коміків...
показати весь коментар
08.08.2025 13:42 Відповісти
Кацапа, здесь брагульки нет. Трындеть - на Волгу, там тебя подметут.
показати весь коментар
08.08.2025 13:47 Відповісти
Кацапська троляка.
показати весь коментар
08.08.2025 13:49 Відповісти
були бариги, тепер прокурори...
вороги України ніяк не заспокояться..
показати весь коментар
08.08.2025 14:14 Відповісти
Да растреливайте етих тварей ухилянских. Вместе с бабами !!! Турель поставте и положите человек 100, можете потом село ухилянское спалить. Как бы я их херячил, я просто не представляю. Хочу хоть раз такое застать, я бы ухилянтов завалил бы нахер.
показати весь коментар
08.08.2025 13:48 Відповісти
прийми ліки, а то шото ти не тойво
показати весь коментар
08.08.2025 13:51 Відповісти
Ти тільки мушку спиляй на палімйоті...кавбой!
показати весь коментар
08.08.2025 13:53 Відповісти
заспокойся, ми бачимо що ти узькощелепний кацап
показати весь коментар
08.08.2025 14:01 Відповісти
рф провокатори хочуть громадянської війни в Україні..
показати весь коментар
08.08.2025 14:16 Відповісти
Як добре що ще одна банда грьобаних ухилянтів виявила себе. Головне все задокументувати і зафіксувати. Щоб потім після війни ухилянтське гівно не брехали, що воно волонтерило і допомагало фронту. Після другої світової кожне брехливе гівно брехало як воно спочатку допомагало червоним партизанам, а з 91 року розказувало як допомагало упівцям. А насправді ховалося від всіх у бочці з-під капусти. А коли прийшов кацап остаточно, то він усе те гівно поставив на облік за п'ять хвилин. Хто знов дурня клеїв через ще п'ять хвилин поїхав у товарняку туди літом холодно у пальто сракою клюкву давити. Ха ха ха.
показати весь коментар
08.08.2025 13:53 Відповісти
Сексот...ти досих пір молишься на партбілєт?!
показати весь коментар
08.08.2025 13:54 Відповісти
А хіба партбілєтчікі можуть молитися. Їм любі молитви заборонені. Так що твоє совкове моліца на партбілєт недоречне. Що про колхозних ухилянтиків скажеш. До в'язниці чи панять і прастіть. Ха ха ха.
показати весь коментар
08.08.2025 14:23 Відповісти
тут багато на портрет хла д**рочать,
який там ще молитися..
показати весь коментар
08.08.2025 14:32 Відповісти
Можливо там і дійсно був напад, безпричинний. Хотілось би подивитись відео з бодікамер поліції та тцк.
показати весь коментар
08.08.2025 13:59 Відповісти
Але їх не показують. Зверни увагу: у всіх новинах про "напад на тцк" після подій у Вінниці немає відео. Є лише заяви від тцк. І все.
показати весь коментар
08.08.2025 14:04 Відповісти
Не показують тому що або немає відеозапису, що вже є порушенням закону - а значить незаконні дії, або є відеозапис який доводить незаконні дії цих представників . Займались значить гоп-стопом.
показати весь коментар
08.08.2025 14:07 Відповісти
Отож. Зате відео бусифікації, де людей луплять в "рамках закону" - навалом.
показати весь коментар
08.08.2025 14:17 Відповісти
Заголовок схожий на маніпулятивний і тотожний із заголовком на УП. Вся новина побудована ТІЛЬКИ на заяві обласного ТЦК. А де ж представлено позицію інших учасників події? Як же журналістські стандарти об'єктивності та незаангажованості, де висвітлення позицій всіх сторін? Чому не проводилася відеозйомка? З якою метою вжито зневажливе слово "натовп", а не "група людей", наприклад? В цілому новина висвітлюється максимально однобоко, наче заява Політбюро ЦК КПРС.
показати весь коментар
08.08.2025 14:02 Відповісти
Всі розуміють, що українська влада вміє лише красти та брехати.
показати весь коментар
08.08.2025 14:27 Відповісти
Ну що тут скажеш, треба донатити тцкунам на новий бусик)
показати весь коментар
08.08.2025 14:05 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 14:10 Відповісти
а сцикунам - на трусікі..
показати весь коментар
08.08.2025 14:22 Відповісти
Це напад на наших військовослужбовців у тилу, тобто до нападників має бути дозволено застосування зброї як для ворогів на фронті.
показати весь коментар
08.08.2025 14:05 Відповісти
Нічого дивного. Пересічні громадяни дивляться , що тисячі чиновників,силовиків та інших держслужбовців, які присягали захищати країну і отримувала за це гарні зарплати,пенсії, пільги сидять в тилу під бронею. Тому і виникає резонне запитання, якщо я все життя платив податки на які держава утримувала "захисників" то чому зараз я повинен захищати не тільки державу , а ще й і своїх офіційних "захисників". Всі держслужбовці повинні бути на фронті , їх обов"язки можуть виконувати жінки, пенсіонери, не придатні по здоров"ю і тоді у держави буде законне і моральне право примусово мобілізовувати звичайних громадян.
показати весь коментар
08.08.2025 14:07 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 14:19 Відповісти
А тому повинен, що отой хто так думав свідомо обирав обранців у верховну раду і в верховній раді тими обранцями було прийнято закони, по яким усі держслужбовці заброньовані, а не заброньований той, хто обирав тих обранців. Що не зрозумілого? Податки свідомо платяться і свідомо зі згодою усіх ідуть на шикарне утримання заброньованих. Що не так? Уважніше треба голосувати. Голосувати за платформу дій. А якщо голосувати просто по приколу у воюючій країні, то будьте ласкаві штурмувати в армію. Ха ха ха.
показати весь коментар
08.08.2025 14:30 Відповісти
А де Алєкс Мишкєвіч, який каже що не розстрілювати потрібно а танками давити?
показати весь коментар
08.08.2025 14:08 Відповісти
А він в танчики рубається, скоро прийде мочити ухилянтів
показати весь коментар
08.08.2025 14:18 Відповісти
Я так и знал Клим Чугункин! Всех к стенке растрелять! Які ж ви комісари кончені совки.
показати весь коментар
08.08.2025 14:09 Відповісти
"військовослужбовців у тилу".... Військовослужбовці на фронті воюють з окупантами, а не в тилу з жінками.....
показати весь коментар
08.08.2025 14:12 Відповісти

розставляй ноги ..
та здавайся ..
тиловик
показати весь коментар
08.08.2025 14:20 Відповісти
🖕
показати весь коментар
08.08.2025 14:23 Відповісти
Ми все колупаємося с такими, в рашке уже годов по 20 дали, поки показово не притянуть к відповідальності так і буде продовжуватися і збільшуватися такі случаї. По закону воєного стану діяти відповідно.
показати весь коментар
08.08.2025 14:22 Відповісти
Команда ЗЕ Ворог Народу України створила ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ ТА тепер добавила ТЦК Гнидників які мають спільний наказ З поліцаями кошмарять всіх наших Украінців та журналістів України є море відео в фейсбуці!Такому свавіллю треба покласти край і не перетворювати Україну на Північну Корею та робити Податковий та Тарифний Геноцид!
показати весь коментар
08.08.2025 14:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 