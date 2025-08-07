Група "братків" "відбила" у ТЦК депутата Костопільської міськради Москвича на Рівненщині, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

4 серпня у Рівненській області під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов’язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Віктора Москвича, авто військових підрізала автівка криміналітету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела видання LB.ua в Силах оборони.

Зазначається, що транспорт ТЦК наздогнала та підрізало авто, в якій було кілька чоловіків спортивного вигляду. Після розпочалася сутичка між "братками" і військовими ТЦК.

За даними ЗМІ, на місце нападу на військових ТЦК та СП прибула "швидка", ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував авто ТЦК.

Пізніше стало відомо, що військовозобов’язаного Москвича забрали до лікарні, йому поставили діагноз "інфаркт".

Водночас на місці події були присутня поліція, однак правоохоронці не втручалися, каже співрозмовник видання.

Кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК поки не розпочато.

Журналісти видання зв'язалися з Москвичем, але він відмовився коментувати інформацію.

Отримати коментар у Рівненській обласній організації ВО "Свобода" також не вдалося.

Депутат Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Віктор Москвич, згідно з декларацією за 2024 рік, є власником 27 млн грн, 5 транспортних засобів та трьох приватних структур, зокрема, двох костопільських сільськогосподарських кооперативів.