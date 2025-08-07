УКР
Група "братків" "відбила" у ТЦК депутата Костопільської міськради Москвича на Рівненщині, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

4 серпня у Рівненській області під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов’язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Віктора Москвича, авто військових підрізала автівка криміналітету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела видання LB.ua в Силах оборони.

Зазначається, що транспорт ТЦК наздогнала та підрізало авто, в якій було кілька чоловіків спортивного вигляду. Після розпочалася сутичка між "братками" і військовими ТЦК.

За даними ЗМІ, на місце нападу на військових ТЦК та СП прибула "швидка", ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував авто ТЦК.

На Рівненщині чоловіки відбили депутата Віктора Москвича у ТЦК
На Рівненщині чоловіки відбили депутата Віктора Москвича у ТЦК

Пізніше стало відомо, що військовозобов’язаного Москвича забрали до лікарні, йому поставили діагноз "інфаркт".

Водночас на місці події були присутня поліція, однак правоохоронці не втручалися, каже співрозмовник видання.

На Рівненщині чоловіки відбили депутата Віктора Москвича у ТЦК

Кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК поки не розпочато.

Журналісти видання зв'язалися з Москвичем, але він відмовився коментувати інформацію.

Отримати коментар у Рівненській обласній організації ВО "Свобода" також не вдалося.

Депутат Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Віктор Москвич, згідно з декларацією за 2024 рік, є власником 27 млн грн, 5 транспортних засобів та трьох приватних структур, зокрема, двох костопільських сільськогосподарських кооперативів.

На Рівненщині чоловіки відбили депутата Віктора Москвича у ТЦК

Автор: 

депутат (1799) мобілізація (3188) ТЦК та СП (769) Рівненська область (1212) Рівненський район (21) Костопіль (1)


+42
у цій історії "прекрасно" все !

-депутат від "Свободи" - криміналітет...
Альо, Тягнибок !!!
-зухвалий нальот братків на правоохоронців
-"інфаркт" (скора не ставить)
-Масквіч від "Свободи" !!!!

що, так і буде ? без покарань?

60-та бригада залишиться на позиціях навічно ?

курви !!!!

.
07.08.2025 18:39 Відповісти
+28
Патріот-свободівець заробив інфаркт від самої думки про те, що треба захистити Батьківщину від ворога .
07.08.2025 18:37 Відповісти
+26
"Водночас на місці події були присутня поліція, однак правоохоронці не втручалися, каже співрозмовник видання"

мусора не люди (с ) екс-міністр МВС аваков
07.08.2025 18:30 Відповісти
Москвич , а? И почему эти спортивные люди не в армии? Ну что ж будем ждать следующей пятницы, когда он будет принимать громадян по известному адресу. Думаю он подскажет где живут эти спортивные люди
07.08.2025 19:37 Відповісти
Ясно. Якщо відбили бусифікованого у тцк, то або агенти фсб, або бандити..
07.08.2025 19:38 Відповісти
Знаєте яким після війни буде найпоширенішим злочином-ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ. 90ті будуть здаваться дитячими. Ми маєм тисячі людей навчених викрадати і катувати, які вже в діють сімбіозі з мусорами, вже налагоджені звязки і відточені навички. Тож чекайте!
07.08.2025 19:45 Відповісти
правоохоронці бхахаа,не втручалися )))
07.08.2025 19:50 Відповісти
А хіба виборні посади можна мобілізувати?
У нього ж бронь. Щось тут не так.
07.08.2025 19:53 Відповісти
Може не ту людину на бабки кинув?
07.08.2025 20:13 Відповісти
У детутатів місцевих рад не має броні. Ну якщо вони її не зробили/купили самостійно.
07.08.2025 20:14 Відповісти
Тецекуни від бурятів всю Україну вже четвертий рік захищають, так що від жодного бурята ні в центрі, ні на півдні, ні заході ,ні півночі й духу немає, але ж втомлюються так що кожному розповідають щоб їх тут замінили а вони рвануть до побратимів ,на нуль, бо дуже хочуть Батьківщину боронити,прямо як леви!Ось один такий браток ,як виявляється, може спокійно замінити цілу машину тецекунів і ще одну машину поліції.Леви, не переживайте так, сміливо залишайте бої з бурятами на братків -свободівців, хоробро розтріпуйте гриви ,всі перешкоди для виконання вами 17ст Конституції України подолано, вперед!
07.08.2025 19:54 Відповісти
дивно, депутат не боїться ні бурятів, ні ТЦК, ні поліції. Я думаю це було політично вмотивоване замовлення від опонента зі слуг народу
07.08.2025 19:54 Відповісти
І хто ж це довів країну до такої ситуації? Хто не виконав свої обовʼязки згідно з конституцією і не мобілізував країну до війни? Хто ж це похирив ленд-ліз? Мавпи кричали хужє нє будєт, а тепер ховаються від ТЦК, спеціально створеного для їхнього відлову
07.08.2025 20:02 Відповісти
А де були в цей час пластикові бойфренди тцкашників? Наклали в штати і спостерігали з-за рогу чим закінчиться?
07.08.2025 20:30 Відповісти
Депутат Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Віктор Москвич...
Занавєс...🤭
07.08.2025 20:45 Відповісти
Якщо поліція була присутня і проявила бездіяльність ,то всіх їх в ЗСУ,
07.08.2025 20:46 Відповісти
Шановний пане, майте краплю жалю. Ви ж не москаль? Поліцію і в ЗСУ....
07.08.2025 20:59 Відповісти
Так то ж цілий ДЕПУТАТ!
07.08.2025 20:54 Відповісти
Зазвичай подібні новини подаються якось більш обережно і узагальнено з невідомими, невстановленими тощо, а тут виклали все, що тільки можна: фото, посада, майно, назва партії, телефон, адреса, братки, криміналітет, номери на машині. Читачі натяк зрозуміли і понесли… Невже так сильно бояться "Cвободи"?
07.08.2025 20:55 Відповісти
Як прикольно
07.08.2025 21:03 Відповісти
Чому ТЦК не застосовує зброю проти тих "Робін гудів", двох -трьох підстрелити решта задумається.
07.08.2025 21:07 Відповісти
