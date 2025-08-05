Цивільні автівки притисли автомобіль ТЦК на Тернопільщині. Сталася ДТП. Люди поводилися агресивно і вимагали віддати їм мобілізованого, - облвійськкомат
4 серпня 2025 року, близько 19:00 під час доставки військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі м.Рівне.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм.
"На місці події працювали представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку. Військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаний - доставлені до органів охорони здоровʼя.
Наразі органи Національної поліції проводять відповідні заходи щодо осіб, які перешкоджали законній діяльності представників Кременецького РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.
"Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цих громадян", - наголошують у ТЦК.
Довідково: стаття 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України" передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а в разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі
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Та і не лише калік.
Адже проблема лежить в площині сприйняття держави.
І виявилось що мобілізація створила нову ніким ще не зайняту нішу з попитом і пропозицією, з ринковими відносинами. І ті люди які займають посади дотичні до цього ринку в нього вилились і є учасниками. Це і поліція, і службовці ТЦК, лікарі ВЛК, посадовці ОВА, і ще багато хто. І всі ці люди надають послуги тим в кого є потреба, а гроші річ наживна, знайти можна, якщо треба.
громадянська війна, це коли громадяни воюють проти громадян.
цікаво, хто буде воювати за зе!гніду? саме, воювати зі зброєю? чиновницька мєнтовська республіка?
коли громадяни виходять ******* мєнтів, то мєнти миттєво переходять на сторону повстанців. отакий у них унікальний інстинкт.
коли народ йде палити панські маєтки, "пани" дивним чином кидають все та зникають у невідомому напрямку.
як підтвердження факту сцикливої мєнтовської чуйки.
Він відповів таке.. - В ТЦК працюють (переважно) цивільні люди. З них бригади сформувати неможливо.
І ось зараз, коли цих "цивільних людей" іноді б'ють, нападають на їх бусики, чинять спротив, всі ці ТЦКашники стали військовими!!!
Чи то дійсно там тепер тільки хлопці з фронту працюють, що вони всі стали військивими. Чи то наша пропаганда...коли вігидно так, кажемо так. Коли не вигідно, кажемо інакше.
Все догічно... у вашій викривленій реальності.
Так ото, читаючи ті лозунги, згадалався доктор Йозеф Геббельс з його лозунгом тотальної війни німецького народу. А заодно згадався і фольксштурм (Volkssturm) - народне ополчення кінця ІІІ Райху, як кінцевий продукт тої тотальної війни нацизму.
Коли шукав матеріали по темі тотальної війни, попав на сайт, який носить назву "Народний оглядач". Трохи дивно, але точно так називався головний друкований орган нацистської партії - "Völkischer Beobachter", тобто народний оглядач.
Так от в 2016 році політолог Володимир Федько був виклав в розділі "документи" промову Геббельса від 18.02.1943, в якій він і проголосив тотальну війну.
"Грандіозний пропагандистський захід у Палаці спорту почався о п'ятій годині вечора18 лютого. У залі знаходилося 14 тисяч осіб. Широкий прохід, трибуна, прапори зі свастикою, гасло на всю стіну над головою оратора: «Тотальна війна - найкоротша війна!»"
Я знаю, що не всі друзі читають довгі тексти, але ті, хто здатні на такий "подвиг", не пожаліють. Вони точно знайдуть багато аналогій з ********* діями ЗЕлуплених управителів Україною.
Тцкашники не збройні сили, це найняті мусара, тітушки, кримінальні злочинці. Якій ще законній діяльності? Яким законом їм надано право чинити насильство, проводити затримання, позбавляти волі, калічити і вбивати цивільних?
Штурм стадіону не мав на меті його захоплення, який не є держустановою, а звільнення незаконно захоплених цивільних злочинцями у погонах