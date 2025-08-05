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Новини
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Цивільні автівки притисли автомобіль ТЦК на Тернопільщині. Сталася ДТП. Люди поводилися агресивно і вимагали віддати їм мобілізованого, - облвійськкомат

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

4 серпня 2025 року, близько 19:00 під час доставки військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі м.Рівне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм.

Читайте: Конфлікт із ТЦК у Вінниці: п’ятьох затриманих чоловіків відправили під домашній арешт

"На місці події працювали представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку. Військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаний - доставлені до органів охорони здоровʼя.

Наразі органи Національної поліції проводять відповідні заходи щодо осіб, які перешкоджали законній діяльності представників Кременецького РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

"Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цих громадян", - наголошують у ТЦК.

Також читайте: Судитимуть військовослужбовців ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, - ДБР

Довідково: стаття 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України" передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а в разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі

Автор: 

ДТП (4527) Кременець (8) ТЦК та СП (760) Тернопільська область (616) Кременецький район (5)


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Топ коментарі
+16
зараз набіжить ботня і буде верещати про ухилянтів. доки зелена братія і їх посіпаки не підуть в окопи/штурма, люди не підуть до військоматів. а ще поранені і їх сім,ї повинні бути забезпечені, а не сидіти на 800 грн. в той час як гниди, що гірше мацковських вошей, будують собі маєточки на крадені у армії гроші
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05.08.2025 08:45 Відповісти
+15
Вава пiдвiв краiну до громадянськоi вiйни, тобто намагаеться пiдiрвати зсередини. Це чи з дуростi, чи по методичкам рашистського фюрера, але ж бо , факт - в студii...
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05.08.2025 08:42 Відповісти
+10
***** в ко винні в нараді на Україну, але не винні в тому що наша влада замість того щоб реалізувати гасло "Воювати будуть всі" реалізувала гасло "Воювати будуть всі кого зловлять".
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05.08.2025 08:51 Відповісти
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уйню пишеш! можливо путінська рашка в цьому винна? і хтиродупі ухилянти які посилають всіх на війну а самі переховуються!
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05.08.2025 08:48 Відповісти
***** в ко винні в нараді на Україну, але не винні в тому що наша влада замість того щоб реалізувати гасло "Воювати будуть всі" реалізувала гасло "Воювати будуть всі кого зловлять".
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05.08.2025 08:51 Відповісти
Воювати будуть ті, які не відкупилися. Всі ви знаєте десятки заможніх бугаїв, які заплативши стали по документах каліками.
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05.08.2025 08:59 Відповісти
Знаю і не заможних.
Та і не лише калік.
Адже проблема лежить в площині сприйняття держави.
І виявилось що мобілізація створила нову ніким ще не зайняту нішу з попитом і пропозицією, з ринковими відносинами. І ті люди які займають посади дотичні до цього ринку в нього вилились і є учасниками. Це і поліція, і службовці ТЦК, лікарі ВЛК, посадовці ОВА, і ще багато хто. І всі ці люди надають послуги тим в кого є потреба, а гроші річ наживна, знайти можна, якщо треба.
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05.08.2025 09:07 Відповісти
Особливо це бачать в маленьких містечках де всі на виду
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05.08.2025 09:22 Відповісти
Ви сказали ---"відкупитись" А я вас запитую,а хто відкупляється і бере хабарі??? американці,німці ,,, Беруть такіж хитрожопі .Бидло коли голосувало не думало,а тепер соплі пускають Нажрались ,насміялись ? Перетворили Украхну в в табун баранів,а захищати,щовас не били ракети,повинні свідомі Українці Ні арани--в окопи,бо будете чеченцю чи буряту дупи лизати.
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05.08.2025 09:33 Відповісти
А шо не так: ТЦКашники мають конфлiкт з цивiльним населенням, тобто вiйськовi - з цивiльними. Також вже вiйськовi ТЦКашники конфлiктують i з вiйськовими з передовоi, бо мало резервникiв йде на фронт. Вiйськовi не повиннi викрадати людей. Вiйськовi мають захищати краiну. Для поповнення лав армii мае працювати справедлива програма держави. А якщо й з`являлися б ухилянти , то для цього е юридичнi iнституцii(а не вiйськовi), котрi й мають виправляти ситуацiю.
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05.08.2025 08:59 Відповісти
Перепрошую, нащо так голосно( в калюжу) - щоби не мовчати?
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05.08.2025 09:07 Відповісти
Я про це саме вище говорив... вважаю ви заплуталися в думках.
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05.08.2025 09:20 Відповісти
ЗЫ... Стидаюся запитати, Ви голосували за ваву?
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05.08.2025 09:25 Відповісти
ні. не голосувала. совість чиста)))
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05.08.2025 09:38 Відповісти
важаю ситуацію френдли файером. якщо образила - вибачте. про ухилянтів це не до вас. мимо
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05.08.2025 09:40 Відповісти
...ухилянти, військові, ранєниє в колчаковских боях, - Ви часом не з колчакiвських теренiв?
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05.08.2025 09:28 Відповісти
я зайшла на цензор і мабуть піду. мене модери не ******* ще з 15 року. і вам не раджу вошколупитися в цій помийці
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05.08.2025 09:49 Відповісти
Цапорилiя винна, ви - правi. Лише за однiеi умови, що вава вiдпрацьовуе пиня-методичку, по колотнечi краiни з середини.
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05.08.2025 09:01 Відповісти
нуууу.....
громадянська війна, це коли громадяни воюють проти громадян.
цікаво, хто буде воювати за зе!гніду? саме, воювати зі зброєю? чиновницька мєнтовська республіка?
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05.08.2025 08:55 Відповісти
Президент, Парламент, вiйська, полiцiя - все це держава. Вся недвижуха з движухою, як i люди - це краiна. Засади що краiни, що держави очолюють громадяни Украiни, то й що не так?
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05.08.2025 09:05 Відповісти
розкрию один секрет, відомий всім у всьому світі.
коли громадяни виходять ******* мєнтів, то мєнти миттєво переходять на сторону повстанців. отакий у них унікальний інстинкт.
коли народ йде палити панські маєтки, "пани" дивним чином кидають все та зникають у невідомому напрямку.
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05.08.2025 09:12 Відповісти
Це тому менти лу.андонii з Кримом зрадили Краiну?
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05.08.2025 09:23 Відповісти
точно!
як підтвердження факту сцикливої мєнтовської чуйки.
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05.08.2025 09:26 Відповісти
Ось подивiться, аналогiчна ситуацiя: шлепера нiхто не збирався захищати, тому шлепер i втiк. Та вiн наробив лиха, руками кремлядi все ж настрополив схiд та пiвдень проти своеi краiни. Тобто поставив украiну на грань громадянськоi вiйни. Та Украiна все ж змогла згуртуватися проти громадянськоi вiйни. Але кремлядь це побачила, що так, як було заплановано, не виходить, то й почала свою iнтервенцiю, приказавши шлеперу стати на лижi.
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05.08.2025 09:22 Відповісти
Он воно що?А хто Вову обрав,а який у нього рейтинг зараз?Хоч поржали?Що вам зараз не подобається?Всі у вас винні,крім стада тупих баранів які до цього привели на виборах.
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05.08.2025 09:33 Відповісти
та порахуйте ж в кінці кінців 73% - від чого. 5 млн. виборців за кордоном, велика частина не голосувала зовсім, бо не бачила сенсу обирати між шмуклєром і шлімазлом, частина діти і пенси, яких не заманили гречкою, бо прийняли закон про будь-яку кількість виборців. і що залишається? кілька мільйонів? от з них і намалювали ті проценти
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05.08.2025 09:44 Відповісти
Мабуть родича вирішили звільнити, люди на нервах зараз
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05.08.2025 08:43 Відповісти
прийде кацап і будете не на нервах! погонять як днрівців -при чому всіх- на убой в 2022 році! з поляками та балтами воювати!
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05.08.2025 08:54 Відповісти
Навіть боюсь уявити, що вони зроблять з золотим унітазом Міндіча. Якщо вони звичайні крали, то навіть страшно подумати
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05.08.2025 09:02 Відповісти
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05.08.2025 09:20 Відповісти
зараз набіжить ботня і буде верещати про ухилянтів. доки зелена братія і їх посіпаки не підуть в окопи/штурма, люди не підуть до військоматів. а ще поранені і їх сім,ї повинні бути забезпечені, а не сидіти на 800 грн. в той час як гниди, що гірше мацковських вошей, будують собі маєточки на крадені у армії гроші
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05.08.2025 08:45 Відповісти
Ці гніди втечуть за кордон, а зустрічати кацапські війська будуть ухилянти і мамкини бубочки. А потім призовуться в російську армію. Цього бажаєте?
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05.08.2025 08:54 Відповісти
зустрічати будуть ті, хто зустрічав у 22-му. українці. і то тільки тоді, коли змінеться командування і до влади прийде українець, а не крадійкуваті представники 13 коліна, яке загубилося і степах України. Шо ж ніхто не вийшов, коли знімали Залужного? а чого я бажаю - щоб повернули живим сина, до якого на похорон не приїхав ніхто з частини, не передзвонив, за 2 місяці не сказав ні слова співчуття, не повернув речі. бажаю вам такого щастя
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05.08.2025 09:01 Відповісти
Путін любіт тєбя...
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05.08.2025 09:14 Відповісти
Мабуть виборець zeмародерні?
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05.08.2025 09:41 Відповісти
Гарант конституции засунул себе в жопу язык и прикидывается педалью.
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05.08.2025 08:53 Відповісти
тобто в машину до тцк він потрапив без поліції? чекаємо на нові факти
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05.08.2025 08:54 Відповісти
виходить це не конфлікт, а спроба контр-викрадення?
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05.08.2025 09:03 Відповісти
Десь рік тому, коли головного полтавського ТЦКашника спитали журналісти, - А чому ТЦК не на фронті? А скільки з них можна сформувати бригад?
Він відповів таке.. - В ТЦК працюють (переважно) цивільні люди. З них бригади сформувати неможливо.

І ось зараз, коли цих "цивільних людей" іноді б'ють, нападають на їх бусики, чинять спротив, всі ці ТЦКашники стали військовими!!!

Чи то дійсно там тепер тільки хлопці з фронту працюють, що вони всі стали військивими. Чи то наша пропаганда...коли вігидно так, кажемо так. Коли не вигідно, кажемо інакше.
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05.08.2025 08:54 Відповісти
які ви туповаті! хіба тцкашники плюс поліція плюс нацгвардія плюс всі депутати своєю мобілізацією вирішать проблему нестачі військоих на фроні?НІ!навіть непокриє і 10и відсотків!проблема в здорових та молодих ухилянтах які під вашими спідницями ховаються і чекають поки хтось інший буде воювати за його сім"ю та його майно!
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05.08.2025 08:58 Відповісти
Не вирішать. Але якщо люди б розуміли що їх не мине, то можливо був би суспільний запит на терміни служби, наприклад. А так хтось сховався в поліції, хтось під спідницею, хтось за бронею чиновницькою, і нікому з тих людей що сховались не цікаво щоб ті терміни були, бо вони не тупі і розуміють що якщо вони будуть то збільшується ймовірність що їх схованки перестануть такими бути.
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05.08.2025 09:12 Відповісти
"проблема в здорових та молодих ухилянтах" - і тому відловлюють на вулицях чоловіків 50+.
Все догічно... у вашій викривленій реальності.
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05.08.2025 09:27 Відповісти
А що ти вирішуєш сидячи в тцк? Сьогодні їхав на роботу то вже бачу тиждень як стоять , на трасі на КП з мєнтами . Одних тцкунів до 15 чоловік . І всі бугаї , відібрані
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05.08.2025 09:27 Відповісти
Чули про такий лозунг "Воювати повинні (будуть) всі"? Вперше я його прочитав у якомусь опусі одного жирного антарктичного хероя з іменем Дикий, а потім вже багато разів від всякої іншої "патріотичної" звиздоти. Не всі, звичайно, поділяють такі тоталітарні погляди, але їх не дуже чутно за децибелами лементу "патріотів".

Так ото, читаючи ті лозунги, згадалався доктор Йозеф Геббельс з його лозунгом тотальної війни німецького народу. А заодно згадався і фольксштурм (Volkssturm) - народне ополчення кінця ІІІ Райху, як кінцевий продукт тої тотальної війни нацизму.

Коли шукав матеріали по темі тотальної війни, попав на сайт, який носить назву "Народний оглядач". Трохи дивно, але точно так називався головний друкований орган нацистської партії - "Völkischer Beobachter", тобто народний оглядач.

Так от в 2016 році політолог Володимир Федько був виклав в розділі "документи" промову Геббельса від 18.02.1943, в якій він і проголосив тотальну війну.

"Грандіозний пропагандистський захід у Палаці спорту почався о п'ятій годині вечора18 лютого. У залі знаходилося 14 тисяч осіб. Широкий прохід, трибуна, прапори зі свастикою, гасло на всю стіну над головою оратора: «Тотальна війна - найкоротша війна!»"

Я знаю, що не всі друзі читають довгі тексти, але ті, хто здатні на такий "подвиг", не пожаліють. Вони точно знайдуть багато аналогій з ********* діями ЗЕлуплених управителів Україною.
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05.08.2025 08:54 Відповісти
Свою сім'ю вже підготував для кацапів?
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05.08.2025 09:08 Відповісти
Прямо по кацапській методичці строчиш.Це вони українців нацистами називають і ти разом з ними.Гнида ти путінська.
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05.08.2025 09:22 Відповісти
Кацапський пропагандон порівнює українців з нацистами,яка несподіванка.Зараз в бан полетиш,гнида.
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05.08.2025 09:39 Відповісти
Сопротивляющихся ухилянтов направлять сразу на передовую без учебки. Она им все равно не нужна. В случае гибели семье компенсация в размере десяти прожиточный минимумов и все.
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05.08.2025 09:05 Відповісти
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05.08.2025 09:10 Відповісти
Де срана поліція і де держава?
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05.08.2025 09:07 Відповісти
Ототожнювати державу з поліцією - це повна дурня. Це про поліцецську державу типу Китаю, Білорусі, тих же кацапів. Цивілізований світ ототожнює державу з громадянами
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05.08.2025 09:42 Відповісти
Мусара натягнули сову на глобус порошенківською статтею у ККУ, яку ВР прийняла після організованої ним театральної постановки начебто цивільні на Донбасі зупиняли танки ЗСУ.

Тцкашники не збройні сили, це найняті мусара, тітушки, кримінальні злочинці. Якій ще законній діяльності? Яким законом їм надано право чинити насильство, проводити затримання, позбавляти волі, калічити і вбивати цивільних?
Штурм стадіону не мав на меті його захоплення, який не є держустановою, а звільнення незаконно захоплених цивільних злочинцями у погонах
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05.08.2025 09:22 Відповісти
якщо закрити очі на остаточно провалену мобілізацію за яку по Конституції мабудь відповідає Головнокомандувач, на корумповані ТЦК і безпорадну поліцію то чомусь стають перед очима кадри з 2014-го року коли війських ЗСУ блокувало на дорогах, на мостах населення Луганської і Донецької областей. Всім відомо чим це скінчилось
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05.08.2025 09:29 Відповісти
А шо, у нас тцкуны уже могут доставлять куда-то тело без мусоров? Если так и было, то тут похищение неизвестными лицами человека и попытка его отбить решалами за бабки или родственниками. Что то, что другое - незаконно. Но у нас же конституция и законы работают только в одну сторону? Так что вполне обоснованная реакция людей решить вопрос тем же способом которым их имеют
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05.08.2025 09:30 Відповісти
 
 