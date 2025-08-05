Гражданские автомобили прижали автомобиль ТЦК в Тернопольской области. Произошло ДТП. Люди вели себя агрессивно и требовали отдать им мобилизованного, - облвоенкомат

4 августа 2025 года, около 19:00 во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в конце концов заблокировали его на объездной автодороге г. Ровно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им.

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"На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка. Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения.

Сейчас органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, которые препятствовали законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

"Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан", - отмечают в ТЦК.

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Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий - до 15 лет лишения свободы