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Гражданские автомобили прижали автомобиль ТЦК в Тернопольской области. Произошло ДТП. Люди вели себя агрессивно и требовали отдать им мобилизованного, - облвоенкомат

Двух чиновников ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

4 августа 2025 года, около 19:00 во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в конце концов заблокировали его на объездной автодороге г. Ровно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им.

Читайте: Конфликт с ТЦК в Виннице: пятерых задержанных мужчин отправили под домашний арест

"На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка. Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения.

Сейчас органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, которые препятствовали законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

"Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан", - отмечают в ТЦК.

Также читайте: Будут судить военнослужащих ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину на Ровенщине, - ГБР

Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий - до 15 лет лишения свободы

Автор: 

ДТП (7729) Кременец (7) ТЦК (709) Тернопольская область (753) Кременецкий район (5)


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Топ комментарии
+32
зараз набіжить ботня і буде верещати про ухилянтів. доки зелена братія і їх посіпаки не підуть в окопи/штурма, люди не підуть до військоматів. а ще поранені і їх сім,ї повинні бути забезпечені, а не сидіти на 800 грн. в той час як гниди, що гірше мацковських вошей, будують собі маєточки на крадені у армії гроші
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05.08.2025 08:45 Ответить
+29
***** в ко винні в нараді на Україну, але не винні в тому що наша влада замість того щоб реалізувати гасло "Воювати будуть всі" реалізувала гасло "Воювати будуть всі кого зловлять".
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05.08.2025 08:51 Ответить
+20
Десь рік тому, коли головного полтавського ТЦКашника спитали журналісти, - А чому ТЦК не на фронті? А скільки з них можна сформувати бригад?
Він відповів таке.. - В ТЦК працюють (переважно) цивільні люди. З них бригади сформувати неможливо.

І ось зараз, коли цих "цивільних людей" іноді б'ють, нападають на їх бусики, чинять спротив, всі ці ТЦКашники стали військовими!!!

Чи то дійсно там тепер тільки хлопці з фронту працюють, що вони всі стали військивими. Чи то наша пропаганда...коли вігидно так, кажемо так. Коли не вигідно, кажемо інакше.
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05.08.2025 08:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
уйню пишеш! можливо путінська рашка в цьому винна? і хтиродупі ухилянти які посилають всіх на війну а самі переховуються!
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05.08.2025 08:48 Ответить
***** в ко винні в нараді на Україну, але не винні в тому що наша влада замість того щоб реалізувати гасло "Воювати будуть всі" реалізувала гасло "Воювати будуть всі кого зловлять".
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05.08.2025 08:51 Ответить
Воювати будуть ті, які не відкупилися. Всі ви знаєте десятки заможніх бугаїв, які заплативши стали по документах каліками.
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05.08.2025 08:59 Ответить
Знаю і не заможних.
Та і не лише калік.
Адже проблема лежить в площині сприйняття держави.
І виявилось що мобілізація створила нову ніким ще не зайняту нішу з попитом і пропозицією, з ринковими відносинами. І ті люди які займають посади дотичні до цього ринку в нього вилились і є учасниками. Це і поліція, і службовці ТЦК, лікарі ВЛК, посадовці ОВА, і ще багато хто. І всі ці люди надають послуги тим в кого є потреба, а гроші річ наживна, знайти можна, якщо треба.
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05.08.2025 09:07 Ответить
Особливо це бачать в маленьких містечках де всі на виду
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05.08.2025 09:22 Ответить
Ви сказали ---"відкупитись" А я вас запитую,а хто відкупляється і бере хабарі??? американці,німці ,,, Беруть такіж хитрожопі .Бидло коли голосувало не думало,а тепер соплі пускають Нажрались ,насміялись ? Перетворили Украхну в в табун баранів,а захищати,щовас не били ракети,повинні свідомі Українці Ні арани--в окопи,бо будете чеченцю чи буряту дупи лизати.
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05.08.2025 09:33 Ответить
Перепрошую, нащо так голосно( в калюжу) - щоби не мовчати?
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05.08.2025 09:07 Ответить
Я про це саме вище говорив... вважаю ви заплуталися в думках.
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05.08.2025 09:20 Ответить
ЗЫ... Стидаюся запитати, Ви голосували за ваву?
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05.08.2025 09:25 Ответить
ні. не голосувала. совість чиста)))
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05.08.2025 09:38 Ответить
важаю ситуацію френдли файером. якщо образила - вибачте. про ухилянтів це не до вас. мимо
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05.08.2025 09:40 Ответить
Руснява ******* знов *******: це конфлікт між ЗСУ і рашистською агентурою. Ухилянти - це просто 73% дебілів, що голосували за найвеличнішого хєрчіля, вірили в заглянуть в глаза, дагаваріцца пасєрєдіні, зряплату 4000 баксів. Вас треба просто ******* і ******* конкретно!
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05.08.2025 09:52 Ответить
Цапорилiя винна, ви - правi. Лише за однiеi умови, що вава вiдпрацьовуе пиня-методичку, по колотнечi краiни з середини.
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05.08.2025 09:01 Ответить
нуууу.....
громадянська війна, це коли громадяни воюють проти громадян.
цікаво, хто буде воювати за зе!гніду? саме, воювати зі зброєю? чиновницька мєнтовська республіка?
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05.08.2025 08:55 Ответить
розкрию один секрет, відомий всім у всьому світі.
коли громадяни виходять ******* мєнтів, то мєнти миттєво переходять на сторону повстанців. отакий у них унікальний інстинкт.
коли народ йде палити панські маєтки, "пани" дивним чином кидають все та зникають у невідомому напрямку.
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05.08.2025 09:12 Ответить
Це тому менти лу.андонii з Кримом зрадили Краiну?
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05.08.2025 09:23 Ответить
точно!
як підтвердження факту сцикливої мєнтовської чуйки.
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05.08.2025 09:26 Ответить
Саме так. Ще в 14 році один знайомий мусор сказав: мені байдуже як зарплатню отримувати, в гривнях, або в рублях.
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05.08.2025 11:03 Ответить
Ось подивiться, аналогiчна ситуацiя: шлепера нiхто не збирався захищати, тому шлепер i втiк. Та вiн наробив лиха, руками кремлядi все ж настрополив схiд та пiвдень проти своеi краiни. Тобто поставив украiну на грань громадянськоi вiйни. Та Украiна все ж змогла згуртуватися проти громадянськоi вiйни. Але кремлядь це побачила, що так, як було заплановано, не виходить, то й почала свою iнтервенцiю, приказавши шлеперу стати на лижi.
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05.08.2025 09:22 Ответить
Он воно що?А хто Вову обрав,а який у нього рейтинг зараз?Хоч поржали?Що вам зараз не подобається?Всі у вас винні,крім стада тупих баранів які до цього привели на виборах.
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05.08.2025 09:33 Ответить
Не треба натягать сову на глобус.Я користуюсь фактами.Абсолютна більшість тих хто прийшов обрали Зеленського на вільних виборах з понад 40 кандидатів.Приблизно кожен третій виборець взагалі забив на вибори і тим самим сприяв перемозі служок.Всіх попереджали про наслідки,а хто слухав.Зараз рейтинг Ще від 50+ до 60+%,а тупі барани валять всі проблеми на кого завгодно(тцк,поліція,абстрактна влада), тільки не на себе.
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05.08.2025 09:55 Ответить
Лише тупі барани вірять в рейтинг від 50 до 60
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05.08.2025 10:04 Ответить
Достатньо загуглить-рейтинг Зеленського,щоб побачить що він на сьогодні 65%(у травні 25 взагалі був 74).Ми не будемо вірить найвідомішим соціологічним агенціям,а будем слухать тупого Івана який заперечує реальність.
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05.08.2025 10:17 Ответить
Реальність і інформація отримана за допомогою Гуглу це різні речі.
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05.08.2025 10:25 Ответить
Усе вже пораховано. Насправді за Зєльонкіна проголосувало 42-43% від загального числа виборців.

А ті, хто "не голосували, бо не бачили", тепер мають нагоду повитріщатися на нові порядки, до яких це привело. Ці люди не набагато розумніші від отих 42%. А за дурість буває розплата.
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05.08.2025 10:04 Ответить
Мабуть родича вирішили звільнити, люди на нервах зараз
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05.08.2025 08:43 Ответить
прийде кацап і будете не на нервах! погонять як днрівців -при чому всіх- на убой в 2022 році! з поляками та балтами воювати!
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05.08.2025 08:54 Ответить
Навіть боюсь уявити, що вони зроблять з золотим унітазом Міндіча. Якщо вони звичайні крали, то навіть страшно подумати
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05.08.2025 09:02 Ответить
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05.08.2025 09:20 Ответить
а тебе погонять?
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05.08.2025 10:16 Ответить
Его нет он против таких воюет или будет воевать как и против тебя
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05.08.2025 11:18 Ответить
Тримай: ,,,..
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05.08.2025 11:29 Ответить
зараз набіжить ботня і буде верещати про ухилянтів. доки зелена братія і їх посіпаки не підуть в окопи/штурма, люди не підуть до військоматів. а ще поранені і їх сім,ї повинні бути забезпечені, а не сидіти на 800 грн. в той час як гниди, що гірше мацковських вошей, будують собі маєточки на крадені у армії гроші
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05.08.2025 08:45 Ответить
Ці гніди втечуть за кордон, а зустрічати кацапські війська будуть ухилянти і мамкини бубочки. А потім призовуться в російську армію. Цього бажаєте?
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05.08.2025 08:54 Ответить
зустрічати будуть ті, хто зустрічав у 22-му. українці. і то тільки тоді, коли змінеться командування і до влади прийде українець, а не крадійкуваті представники 13 коліна, яке загубилося і степах України. Шо ж ніхто не вийшов, коли знімали Залужного? а чого я бажаю - щоб повернули живим сина, до якого на похорон не приїхав ніхто з частини, не передзвонив, за 2 місяці не сказав ні слова співчуття, не повернув речі. бажаю вам такого щастя
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05.08.2025 09:01 Ответить
Путін любіт тєбя...
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05.08.2025 09:14 Ответить
Мабуть виборець zeмародерні?
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05.08.2025 09:41 Ответить
Щось не дуже віриться, що люди-ухилянти підуть до військоматів, якщо зелена братія і їх посіпаки підуть в окопи.
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05.08.2025 10:18 Ответить
Якщо чекати, коли зелена гнида це зробить, то Україна точно опиниться під путіним.
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05.08.2025 10:59 Ответить
Гарант конституции засунул себе в жопу язык и прикидывается педалью.
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05.08.2025 08:53 Ответить
тобто в машину до тцк він потрапив без поліції? чекаємо на нові факти
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05.08.2025 08:54 Ответить
виходить це не конфлікт, а спроба контр-викрадення?
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05.08.2025 09:03 Ответить
Десь рік тому, коли головного полтавського ТЦКашника спитали журналісти, - А чому ТЦК не на фронті? А скільки з них можна сформувати бригад?
Він відповів таке.. - В ТЦК працюють (переважно) цивільні люди. З них бригади сформувати неможливо.

І ось зараз, коли цих "цивільних людей" іноді б'ють, нападають на їх бусики, чинять спротив, всі ці ТЦКашники стали військовими!!!

Чи то дійсно там тепер тільки хлопці з фронту працюють, що вони всі стали військивими. Чи то наша пропаганда...коли вігидно так, кажемо так. Коли не вигідно, кажемо інакше.
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05.08.2025 08:54 Ответить
які ви туповаті! хіба тцкашники плюс поліція плюс нацгвардія плюс всі депутати своєю мобілізацією вирішать проблему нестачі військоих на фроні?НІ!навіть непокриє і 10и відсотків!проблема в здорових та молодих ухилянтах які під вашими спідницями ховаються і чекають поки хтось інший буде воювати за його сім"ю та його майно!
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05.08.2025 08:58 Ответить
Не вирішать. Але якщо люди б розуміли що їх не мине, то можливо був би суспільний запит на терміни служби, наприклад. А так хтось сховався в поліції, хтось під спідницею, хтось за бронею чиновницькою, і нікому з тих людей що сховались не цікаво щоб ті терміни були, бо вони не тупі і розуміють що якщо вони будуть то збільшується ймовірність що їх схованки перестануть такими бути.
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05.08.2025 09:12 Ответить
"проблема в здорових та молодих ухилянтах" - і тому відловлюють на вулицях чоловіків 50+.
Все догічно... у вашій викривленій реальності.
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05.08.2025 09:27 Ответить
А що ти вирішуєш сидячи в тцк? Сьогодні їхав на роботу то вже бачу тиждень як стоять , на трасі на КП з мєнтами . Одних тцкунів до 15 чоловік . І всі бугаї , відібрані
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05.08.2025 09:27 Ответить
Є ще купа муніципальної варти,різних кадрових військових і тд.Набереться тисяч 400.Можна сформувати ударний кулак і відправити захоплювати курчатовсбку атомеу.Чи так не підходить?
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05.08.2025 12:42 Ответить
Чули про такий лозунг "Воювати повинні (будуть) всі"? Вперше я його прочитав у якомусь опусі одного жирного антарктичного хероя з іменем Дикий, а потім вже багато разів від всякої іншої "патріотичної" звиздоти. Не всі, звичайно, поділяють такі тоталітарні погляди, але їх не дуже чутно за децибелами лементу "патріотів".

Так ото, читаючи ті лозунги, згадалався доктор Йозеф Геббельс з його лозунгом тотальної війни німецького народу. А заодно згадався і фольксштурм (Volkssturm) - народне ополчення кінця ІІІ Райху, як кінцевий продукт тої тотальної війни нацизму.

Коли шукав матеріали по темі тотальної війни, попав на сайт, який носить назву "Народний оглядач". Трохи дивно, але точно так називався головний друкований орган нацистської партії - "Völkischer Beobachter", тобто народний оглядач.

Так от в 2016 році політолог Володимир Федько був виклав в розділі "документи" промову Геббельса від 18.02.1943, в якій він і проголосив тотальну війну.

"Грандіозний пропагандистський захід у Палаці спорту почався о п'ятій годині вечора18 лютого. У залі знаходилося 14 тисяч осіб. Широкий прохід, трибуна, прапори зі свастикою, гасло на всю стіну над головою оратора: «Тотальна війна - найкоротша війна!»"

Я знаю, що не всі друзі читають довгі тексти, але ті, хто здатні на такий "подвиг", не пожаліють. Вони точно знайдуть багато аналогій з ********* діями ЗЕлуплених управителів Україною.
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05.08.2025 08:54 Ответить
У травні 2014 року пішов добровольцем на війну на Донбасі. Виконував обов'язки командира роти https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%C2%BB батальйону «Айдар». Влітку 2014 року брав участь у боях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5 під Луганськом, Новосвітлівкою, Хрящуватим.

Демобілізований через бойову травму------------------це про ''одного жирного антарктичного хероя з іменем Дикий''---------------і це про нього--------------Під час перебування на реабілітації навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 читав лекції з методів протидії гібридній війні РФ у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 Литовській військовій академії ім. Генерала Жемайтіса, на основі яких написав підручник «Гібридна війна РФ в Україні: досвід для Балтії». Книгу перекладено російською, литовською та англійською мовами, з 2015 використовується як підручник при підготовці офіцерів країн Балтії.--------І це він------------

З 1989 року член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Української Гельсінської спілки, з 1990 року - активіст Української студентської спілки.

У січні 1991 року очолив Український добровольчий студентський загін у Литві, коли у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вільнюсі радянське керівництво силою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%96 спробувало повернути республіку до складу СРСРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].

1995 року брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 російсько-чеченській війні як волонтер та керівник гуманітарної місії
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05.08.2025 11:08 Ответить
Бойова травма,це не поранення.І був він там 2 тижні.
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05.08.2025 12:44 Ответить
Свою сім'ю вже підготував для кацапів?
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05.08.2025 09:08 Ответить
Прямо по кацапській методичці строчиш.Це вони українців нацистами називають і ти разом з ними.Гнида ти путінська.
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05.08.2025 09:22 Ответить
Кацапський пропагандон порівнює українців з нацистами,яка несподіванка.Зараз в бан полетиш,гнида.
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05.08.2025 09:39 Ответить
Сопротивляющихся ухилянтов направлять сразу на передовую без учебки. Она им все равно не нужна. В случае гибели семье компенсация в размере десяти прожиточный минимумов и все.
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05.08.2025 09:05 Ответить
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05.08.2025 09:10 Ответить
Чудова пропозиція - яка тільки посилить опір бусифікації та бусифікаторам, оскільки втрачати ухилянтам вже буде нічого.
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05.08.2025 09:59 Ответить
Какой опор .Если ты от службы и от своего конституционного обязательства защищать страну на войне ухыляешся то ,что ты сцыкло сделаешь вооруженным лоботрясам многие из которых на этой войне уже успели побывать
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05.08.2025 12:18 Ответить
Де срана поліція і де держава?
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05.08.2025 09:07 Ответить
Ототожнювати державу з поліцією - це повна дурня. Це про поліцецську державу типу Китаю, Білорусі, тих же кацапів. Цивілізований світ ототожнює державу з громадянами
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05.08.2025 09:42 Ответить
Я не бачу тут ототожнення, "срана поліція" і "держава" написані через "і".
Тут можливо під "держава" мається на увазі права та норми, в під "срана поліція" срана поліція яка б мала контролювати їх дотримання, але цього не робить тому і срана.
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05.08.2025 09:51 Ответить
А ви думаєте, що у поліцейській державі поліція - зразок і мірило чесності? 🤔 Тут звертатися треба не так до поліції, як до громадян. І не просто звнюертатися, а працювати з ними, вести широкий і чесний діалог. Як це робили в тих же США під час ІІ Світової. Коли не було касти заброньованих, а була ротерея, яка визначала черговість мобілізації. Коли мобілізували всіх - Смітів і Кеннеді, без різниці за походженням, чи віком, від 18 до 50. Люди на вулиці тягнули жереб - номери чпрговості мобілізації.
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05.08.2025 12:12 Ответить
якщо закрити очі на остаточно провалену мобілізацію за яку по Конституції мабудь відповідає Головнокомандувач, на корумповані ТЦК і безпорадну поліцію то чомусь стають перед очима кадри з 2014-го року коли війських ЗСУ блокувало на дорогах, на мостах населення Луганської і Донецької областей. Всім відомо чим це скінчилось
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05.08.2025 09:29 Ответить
А ти читай всю Конституцію,тоді прочитаєш і ОБОВЯЗКИ і покарання Чи не всі букви знаєш ?
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05.08.2025 10:09 Ответить
Так конституция на паузе что ее читать. Нет прав нет обязанностей
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05.08.2025 11:39 Ответить
Тернопільські рагуль надіються, що сховаються за своїх московських попів напевно, і кацапи їх не чіпатимуть
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05.08.2025 10:02 Ответить
Саме так, найбільш активні церковні прихожани -чиновники, депутати, судді, тцкуни, поліцейські , їх жіночки та діточки. Їм є за що дякувати Богу і є за що просити прощення. А кацапи їх дійсно не чіпатимуть: частина з них втече за кордон , а інші радісно побіжать служити новій владі.
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05.08.2025 10:11 Ответить
Згідно чинного законодавства людина, яка отримала повістку повинна самостійно прибути до збірного пункту /тцк у зазначений в повістці час, якщо вона не прибуває то її повинна розшукати та доставити поліція. Здається ТЦК не уповноважені надавати мобілізованим послуги таксі і кудись їх везти. Напевно виник конфлікт між службами "доставки": цивільні автівки хотіли самі доставити мобілізованого, а тцкуни влізли у їх бізнес.
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05.08.2025 10:08 Ответить
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав.
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
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05.08.2025 10:27 Ответить
Щось тут ніхріна не зрозуміло...
"ТЦК на Тернопільщині"...
"на об'їзній автодорозі м.Рівне"...
"облвійськкомат"...

По темі - ТЦК завжди неправі, їх робота передавати листи на пошту і у разі неявки у визначений термін передавати дані до поліції. Поліцаїв у нас більше ніж вистачає, не відбирайте у них роботу.
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05.08.2025 10:55 Ответить
Вогонь на враження за напад на військових під час війни! Тільки так можна зупинити кацапських прихвостнів .
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05.08.2025 11:09 Ответить
Наче і зброя у них є...
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05.08.2025 11:13 Ответить
Судячи по переважної більшості коментів головний ворог України - це ТЦК!!!! А ще необхідність захищати Батьківщину! А взагалі то рашисти цивілізована нація!! Вбивати та гвалтувати,якщо прийдуть, будуть виключно по згоді та Законам РФ! Тому боятися треба не їх,а ТЦК!!
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05.08.2025 12:31 Ответить
 
 