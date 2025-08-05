Гражданские автомобили прижали автомобиль ТЦК в Тернопольской области. Произошло ДТП. Люди вели себя агрессивно и требовали отдать им мобилизованного, - облвоенкомат
4 августа 2025 года, около 19:00 во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в конце концов заблокировали его на объездной автодороге г. Ровно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.
Как отмечается, во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им.
"На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка. Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения.
Сейчас органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, которые препятствовали законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП", - говорится в сообщении.
"Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан", - отмечают в ТЦК.
Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий - до 15 лет лишения свободы
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Та і не лише калік.
Адже проблема лежить в площині сприйняття держави.
І виявилось що мобілізація створила нову ніким ще не зайняту нішу з попитом і пропозицією, з ринковими відносинами. І ті люди які займають посади дотичні до цього ринку в нього вилились і є учасниками. Це і поліція, і службовці ТЦК, лікарі ВЛК, посадовці ОВА, і ще багато хто. І всі ці люди надають послуги тим в кого є потреба, а гроші річ наживна, знайти можна, якщо треба.
громадянська війна, це коли громадяни воюють проти громадян.
цікаво, хто буде воювати за зе!гніду? саме, воювати зі зброєю? чиновницька мєнтовська республіка?
коли громадяни виходять ******* мєнтів, то мєнти миттєво переходять на сторону повстанців. отакий у них унікальний інстинкт.
коли народ йде палити панські маєтки, "пани" дивним чином кидають все та зникають у невідомому напрямку.
як підтвердження факту сцикливої мєнтовської чуйки.
А ті, хто "не голосували, бо не бачили", тепер мають нагоду повитріщатися на нові порядки, до яких це привело. Ці люди не набагато розумніші від отих 42%. А за дурість буває розплата.
Він відповів таке.. - В ТЦК працюють (переважно) цивільні люди. З них бригади сформувати неможливо.
І ось зараз, коли цих "цивільних людей" іноді б'ють, нападають на їх бусики, чинять спротив, всі ці ТЦКашники стали військовими!!!
Чи то дійсно там тепер тільки хлопці з фронту працюють, що вони всі стали військивими. Чи то наша пропаганда...коли вігидно так, кажемо так. Коли не вигідно, кажемо інакше.
Все догічно... у вашій викривленій реальності.
Так ото, читаючи ті лозунги, згадалався доктор Йозеф Геббельс з його лозунгом тотальної війни німецького народу. А заодно згадався і фольксштурм (Volkssturm) - народне ополчення кінця ІІІ Райху, як кінцевий продукт тої тотальної війни нацизму.
Коли шукав матеріали по темі тотальної війни, попав на сайт, який носить назву "Народний оглядач". Трохи дивно, але точно так називався головний друкований орган нацистської партії - "Völkischer Beobachter", тобто народний оглядач.
Так от в 2016 році політолог Володимир Федько був виклав в розділі "документи" промову Геббельса від 18.02.1943, в якій він і проголосив тотальну війну.
"Грандіозний пропагандистський захід у Палаці спорту почався о п'ятій годині вечора18 лютого. У залі знаходилося 14 тисяч осіб. Широкий прохід, трибуна, прапори зі свастикою, гасло на всю стіну над головою оратора: «Тотальна війна - найкоротша війна!»"
Я знаю, що не всі друзі читають довгі тексти, але ті, хто здатні на такий "подвиг", не пожаліють. Вони точно знайдуть багато аналогій з ********* діями ЗЕлуплених управителів Україною.
Демобілізований через бойову травму------------------це про ''одного жирного антарктичного хероя з іменем Дикий''---------------і це про нього--------------Під час перебування на реабілітації навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 читав лекції з методів протидії гібридній війні РФ у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 Литовській військовій академії ім. Генерала Жемайтіса, на основі яких написав підручник «Гібридна війна РФ в Україні: досвід для Балтії». Книгу перекладено російською, литовською та англійською мовами, з 2015 використовується як підручник при підготовці офіцерів країн Балтії.--------І це він------------
З 1989 року член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Української Гельсінської спілки, з 1990 року - активіст Української студентської спілки.
У січні 1991 року очолив Український добровольчий студентський загін у Литві, коли у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вільнюсі радянське керівництво силою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%96 спробувало повернути республіку до складу СРСРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].
1995 року брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 російсько-чеченській війні як волонтер та керівник гуманітарної місії
Тут можливо під "держава" мається на увазі права та норми, в під "срана поліція" срана поліція яка б мала контролювати їх дотримання, але цього не робить тому і срана.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав.
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
"ТЦК на Тернопільщині"...
"на об'їзній автодорозі м.Рівне"...
"облвійськкомат"...
По темі - ТЦК завжди неправі, їх робота передавати листи на пошту і у разі неявки у визначений термін передавати дані до поліції. Поліцаїв у нас більше ніж вистачає, не відбирайте у них роботу.