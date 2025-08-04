Конфликт с ТЦК в Виннице: пятерых задержанных мужчин отправили под домашний арест

4 августа Винницкий городской суд избрал меру пресечения для пятерых мужчин, которых задержали во время конфликта граждан с военнослужащими ТЦК в Виннице. Их подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сказал прокурор Олег Кравчук, задержанных обвиняют по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 15 и ст. 341 УКУ (окончание покушения на захват здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти, незаконное пользование им и препятствование нормальной работе расположенного в нем учреждения).

Всем задержанным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации на 60 суток.

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Как добавляет Суспільне, адвокат одного из задержанных просил для своего подзащитного домашний арест, поскольку мужчина работает в Виннице, а зарегистрирован в Житомирской области. Защита другого фигуранта также просила ночной арест, поэтому будет подавать апелляцию на решение суда.

По словам судьи, все подозреваемые имеют право подать апелляцию.

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.

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