Конфликт с ТЦК в Виннице: пятерых задержанных мужчин отправили под домашний арест
4 августа Винницкий городской суд избрал меру пресечения для пятерых мужчин, которых задержали во время конфликта граждан с военнослужащими ТЦК в Виннице. Их подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как сказал прокурор Олег Кравчук, задержанных обвиняют по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 15 и ст. 341 УКУ (окончание покушения на захват здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти, незаконное пользование им и препятствование нормальной работе расположенного в нем учреждения).
Всем задержанным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации на 60 суток.
Как добавляет Суспільне, адвокат одного из задержанных просил для своего подзащитного домашний арест, поскольку мужчина работает в Виннице, а зарегистрирован в Житомирской области. Защита другого фигуранта также просила ночной арест, поэтому будет подавать апелляцию на решение суда.
По словам судьи, все подозреваемые имеют право подать апелляцию.
Что предшествовало?
Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.
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Для такої справедливості вже запізно.
Особливо ті молоді хлопці , які не жонаті.
Я не жонатий хоч і не молодий.
Хочеш виїхать. Показуй свідоцтво про шлюб і їдь з чистою совістю.
Нема свідоцтва? іди плати хабар, мути фіктивний шлюб. карочє шоб усі прєлєсті на собі відчули
Якщо серйозно, то не скажу за інших, може бажання їх прутня і переважують.
Скажу за себе. В мене от в житті сексу ніколи не було.
Але ж страх смерті всеодно сильніше за бажання сексу.
Ви айтішник?