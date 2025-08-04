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Новости Протест в Виннице под ТЦК
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Конфликт с ТЦК в Виннице: пятерых задержанных мужчин отправили под домашний арест

Задержанным за конфликт с ТЦК в Виннице избрана мера пресечения

4 августа Винницкий городской суд избрал меру пресечения для пятерых мужчин, которых задержали во время конфликта граждан с военнослужащими ТЦК в Виннице. Их подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сказал прокурор Олег Кравчук, задержанных обвиняют по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 15 и ст. 341 УКУ (окончание покушения на захват здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти, незаконное пользование им и препятствование нормальной работе расположенного в нем учреждения).

Всем задержанным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации на 60 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь областной полиции Маевская о конфликте с ТЦК в Виннице: открыто производство по факту попытки захвата госучреждения, 5 мужчин задержаны

Как добавляет Суспільне, адвокат одного из задержанных просил для своего подзащитного домашний арест, поскольку мужчина работает в Виннице, а зарегистрирован в Житомирской области. Защита другого фигуранта также просила ночной арест, поэтому будет подавать апелляцию на решение суда.

По словам судьи, все подозреваемые имеют право подать апелляцию.

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.

Также читайте: Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: полиция начала расследование обстоятельств инцидента

Автор: 

Винница (742) Винницкая область (1072) домашний арест (191) мера пресечения (496) ТЦК (709) Винницкий район (34)


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Топ комментарии
+6
Якщо ВСІ безкарні, то можна
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04.08.2025 19:35 Ответить
+6
Навіть боюсь уявити, що вони зроблять з золотим унітазом Міндіча
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04.08.2025 19:42 Ответить
+5
Тримайтесь хлопці! Влада ЗЕскотів не вічна!
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04.08.2025 19:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Домашній арешт? Тобто можна чистити морди тцкашникам. Нічого не буде. Правильно?
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04.08.2025 19:32 Ответить
Якщо ВСІ безкарні, то можна
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04.08.2025 19:35 Ответить
Ступінь покарання визначається суспільним резонансом , можливими наслідками і реакцією суспільства ...
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04.08.2025 20:12 Ответить
Громадський резонанс це важливий сигнал, але вироки має виносити суд, а не вулиця. Інша річ, що саме неефективність судової системи і породжує цю напругу та недовіру.
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04.08.2025 20:22 Ответить
Коли бачу представника ТЦК або поліцейського,виникає бажання вліпити в морду.Навіть не знаю чому,можливо,що вони втекли в 2022р,а потім повернулись і ловлять людей,застосовуючи силу інколи зі смертельними випадками.Хто в цьому винен,що таке в мене бажання??
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04.08.2025 20:27 Ответить
будет почёт и уважение пересичных сограждан
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04.08.2025 20:13 Ответить
Тримайтесь хлопці! Влада ЗЕскотів не вічна!
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04.08.2025 19:34 Ответить
И все пятеро с отсрочкой на не определенный срок. Учитесь!
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04.08.2025 19:37 Ответить
Якщо попадуться принципові прокурори, то нєври звичайно помотають.
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04.08.2025 19:41 Ответить
нарешті.
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04.08.2025 19:42 Ответить
А-ха-х.
А ще в жопу поцьомать? Забули?
Ця країна приречена...
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04.08.2025 19:40 Ответить
Чого тих під@рів відпустили? За державну зраду домашній арешт? ЗСУ тих під@рів захищає, їх родину- дітей, жінок. Дочекаються московських під@рів, ті прийдуть і вінницьких під@рів заберуть до своєї армії штурмувати Берлін, а жінок і дітей звалтують та повбивають...
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04.08.2025 19:41 Ответить
Навіть боюсь уявити, що вони зроблять з золотим унітазом Міндіча
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04.08.2025 19:42 Ответить
Спитааєш це у їхніх любителей унітазів...
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04.08.2025 19:49 Ответить
А хто тобі сказав, що вони та ]їх жінки з дітьми будуть чекати під@рів? Та й не у всіх вони є.
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04.08.2025 19:44 Ответить
Взагалі то, якщо по справедливості, то виїзд мав би бути закритий для обох статей. Бо якщо молода дівчина виїзжає з України, то вона має дати клятву, що не буде злигатися там з іноземцями. З нашими ухилєсами можна. Але не з іншими народностями. Бо що ми тоді захищаємо? Особливо ті молоді хлопці , які не жонаті.
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04.08.2025 19:48 Ответить
виїзд мав би бути закритий для обох статей.
Для такої справедливості вже запізно.
Особливо ті молоді хлопці , які не жонаті.
Я не жонатий хоч і не молодий.
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04.08.2025 19:51 Ответить
Закрити кордони для всіх, це як почати курити, ніколи не пізно
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04.08.2025 19:52 Ответить
Вже багато жінок виїхало, тому для справедливості - пізно.
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04.08.2025 19:54 Ответить
Для цього потрібно дати захист громадянам(житло,допомогу).Ти пропонуєш гинути жінкам і дітям під кабами і дронами??У дах протікає!!!
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04.08.2025 20:32 Ответить
Именно читая такого представителя украинского народа как вы, я понимаю почему они склоняются к отношениям с гражданами других стран.
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04.08.2025 19:57 Ответить
А що то за берегині такі, що повтікали? Повтікали щоби що? Особливо з тилових областей багато втікло, як будто зірвали квиток в нове життя...
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04.08.2025 20:01 Ответить
Так и есть, часть молодых девушек уехали, воспользовавшись шансом начать новую жизнь. Они не бежали, раз им с ваших слов, в тыловых областях ничто не угрожало. Они не "берегини", а просто люди, которые хотят достойной жизни. Это их право и они им пользуются. Так что не "как будто сорвали куш", а просто реализовали своё право, по собственному желанию.
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04.08.2025 20:15 Ответить
Тобто чоловік по праву "пісюна" такої опції не має? Опції почати нове життя?
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04.08.2025 20:20 Ответить
Это вопрос не ко мне, а к властям Украины. Вот только вы хотите не выпускать женщин, а не урегулировать выезд мужчин. Это весьма симптоматичная особенность.
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04.08.2025 20:28 Ответить
нє женщін, а молодиць. женщіни всі замужні. ну майже.
Хочеш виїхать. Показуй свідоцтво про шлюб і їдь з чистою совістю.
Нема свідоцтва? іди плати хабар, мути фіктивний шлюб. карочє шоб усі прєлєсті на собі відчули
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04.08.2025 20:33 Ответить
Тобі жінки не дають,що ти їм смерті бажаєш??
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04.08.2025 20:36 Ответить
Я намагаюсь звести все до спільного знаменника. Або відкриті кордони для всіх, або закриті для всіх. Логіка тут проста як двері. Звісно, що я нікому не бажаю смерті. Але розбазарюватись генофондом в нашій і так склладній демографічній ситуації я вважаю недоречним
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04.08.2025 20:44 Ответить
Женщина - это признак зрелости, а не печать в паспорте... . Ладно, что-то наше общение напомнило мне общение с ПТУшником (в данном случае негативно), который думает, что проблема в количестве и качестве окружающих его девушек. Закрыли тему.
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04.08.2025 20:38 Ответить
То московські під@ри будуть шукати вінницьких підарів, ті вінницькі під@ри встигнуть змитись, чі місцеві патріоти тих місцевих і московських підарів навчать Українську землю любити, якщо того не може зробити паліція...
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04.08.2025 19:51 Ответить
Ну, ліха бєда начало... Мовні патрулі вжє є. Тепер черга за патрулями любовними. До України, я маю на увазі.
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04.08.2025 19:56 Ответить
Давно вже маю думку таку. Для чоловіка в житті є два головні мотиватори: гроші та секс. Не може держава дати грошей, то хай хоч сексу дасть
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04.08.2025 19:59 Ответить
сексу від держави і так через край, куди ж ще.
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04.08.2025 20:00 Ответить
Ну типу є допустим який козаче, який може і пішов би воювати, але ось в особистому житті повна срака. Тут от якраз би такий спец. відділ ТЦК і відіграв би важливу роль в мотивації цього казарлюги. Знайшов би йому дівку, щоб мотивація була у нього щось в цьому житті захищати. Остання не буде в програші за будь-яких обставин. Якщо що потім 15 лямів отримає. Так що всі в шоколаді.
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04.08.2025 20:04 Ответить
Ви серьозно чи стібетесь?
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04.08.2025 20:06 Ответить
Я на відміну від інших, хоч щось пропоную як покращити мобілізацію . Звичайно я розумію, що пишу нісенітницю, але не можу зупинитись
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04.08.2025 20:09 Ответить
Щасливий... Ви ще можете сміятись.

Якщо серйозно, то не скажу за інших, може бажання їх прутня і переважують.
Скажу за себе. В мене от в житті сексу ніколи не було.
Але ж страх смерті всеодно сильніше за бажання сексу.
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04.08.2025 20:11 Ответить
А я не вмію їздити на велосипеді та на турніку ніразу не підтянусь. Але ТЦК то не цікавить
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04.08.2025 20:17 Ответить
О, в нас є щось спільне. Я про турнік.
Ви айтішник?
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04.08.2025 20:37 Ответить
Так) ВОС 600543)
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04.08.2025 20:45 Ответить
Це як елемент Соціальної Підтримки (СП).
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04.08.2025 20:05 Ответить
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04.08.2025 20:12 Ответить
Добре.
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04.08.2025 19:45 Ответить
Портновські вертухаї на посадах, своєю бездіяльністю, сприяюті безкарності, за напади на ТЦК і державних службовців!
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04.08.2025 19:45 Ответить
Так портовские вертухаи это гос служащие если что. Судди, прокуроры итд🤣😂
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04.08.2025 19:53 Ответить
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04.08.2025 19:46 Ответить
Вони відкривають другий фронт і таке мягке покарання? Що що там всі уху їли?
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04.08.2025 20:01 Ответить
 
 