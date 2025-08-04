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Новини Протест у Вінниці під ТЦК
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Конфлікт із ТЦК у Вінниці: п’ятьох затриманих чоловіків відправили під домашній арешт

Затриманим за конфлікт із ТЦК у Вінниці обрали запобіжний захід

4 серпня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для п’ятьох чоловіків, яких затримали під час конфлікту громадян з військовослужбовцями ТЦК у Вінниці. Їх підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як сказав прокурор Олег Кравчук, затриманих обвинувачують за ч. 1 ст. 114−1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 15 та ст. 341 ККУ (закінчення замаху на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, незаконне користування нею й перешкоджання нормальній роботі розташованій в ній установи).

Усім затриманим обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речниця обласної поліції Маєвська про конфлікт із ТЦК у Вінниці: відкрито провадження за фактом спроби захоплення держустанови, 5 чоловіків затримані

Як додає Суспільне, адвокат одного із затриманих просив для свого підзахисного домашній арешт, оскільки чоловік працює у Вінниці, а зареєстрований у Житомирській області. Захист іншого фігуранта також просив нічний арешт, тому подаватиме апеляцію на рішення суду.

За словами судді, усі підозрювані мають право подати апеляцію.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП. Згодом поліція розпочала розслідування обставин інциденту. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи у Вінниці. 5 чоловіків віком від 21 до 33 років затримані.

Також читайте: Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: поліція розпочала розслідування обставин інциденту

Автор: 

Вінниця (641) Вінницька область (1054) домашній арешт (201) запобіжний захід (528) ТЦК та СП (757) Вінницький район (38)


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Топ коментарі
+8
Тримайтесь хлопці! Влада ЗЕскотів не вічна!
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04.08.2025 19:34 Відповісти
+8
Навіть боюсь уявити, що вони зроблять з золотим унітазом Міндіча
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04.08.2025 19:42 Відповісти
+7
Якщо ВСІ безкарні, то можна
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04.08.2025 19:35 Відповісти
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Якщо ВСІ безкарні, то можна
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04.08.2025 19:35 Відповісти
Ступінь покарання визначається суспільним резонансом , можливими наслідками і реакцією суспільства ...
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04.08.2025 20:12 Відповісти
Громадський резонанс це важливий сигнал, але вироки має виносити суд, а не вулиця. Інша річ, що саме неефективність судової системи і породжує цю напругу та недовіру.
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04.08.2025 20:22 Відповісти
Коли бачу представника ТЦК або поліцейського,виникає бажання вліпити в морду.Навіть не знаю чому,можливо,що вони втекли в 2022р,а потім повернулись і ловлять людей,застосовуючи силу інколи зі смертельними випадками.Хто в цьому винен,що таке в мене бажання??
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04.08.2025 20:27 Відповісти
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04.08.2025 21:11 Відповісти
И все пятеро с отсрочкой на не определенный срок. Учитесь!
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04.08.2025 19:37 Відповісти
Якщо попадуться принципові прокурори, то нєври звичайно помотають.
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04.08.2025 19:41 Відповісти
нарешті.
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04.08.2025 19:42 Відповісти
А-ха-х.
А ще в жопу поцьомать? Забули?
Ця країна приречена...
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04.08.2025 19:40 Відповісти
Чого тих під@рів відпустили? За державну зраду домашній арешт? ЗСУ тих під@рів захищає, їх родину- дітей, жінок. Дочекаються московських під@рів, ті прийдуть і вінницьких під@рів заберуть до своєї армії штурмувати Берлін, а жінок і дітей звалтують та повбивають...
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04.08.2025 19:41 Відповісти
Навіть боюсь уявити, що вони зроблять з золотим унітазом Міндіча
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04.08.2025 19:42 Відповісти
Спитааєш це у їхніх любителей унітазів...
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04.08.2025 19:49 Відповісти
А хто тобі сказав, що вони та ]їх жінки з дітьми будуть чекати під@рів? Та й не у всіх вони є.
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04.08.2025 19:44 Відповісти
Взагалі то, якщо по справедливості, то виїзд мав би бути закритий для обох статей. Бо якщо молода дівчина виїзжає з України, то вона має дати клятву, що не буде злигатися там з іноземцями. З нашими ухилєсами можна. Але не з іншими народностями. Бо що ми тоді захищаємо? Особливо ті молоді хлопці , які не жонаті.
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04.08.2025 19:48 Відповісти
виїзд мав би бути закритий для обох статей.
Для такої справедливості вже запізно.
Особливо ті молоді хлопці , які не жонаті.
Я не жонатий хоч і не молодий.
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04.08.2025 19:51 Відповісти
Закрити кордони для всіх, це як почати курити, ніколи не пізно
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04.08.2025 19:52 Відповісти
Вже багато жінок виїхало, тому для справедливості - пізно.
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04.08.2025 19:54 Відповісти
Для цього потрібно дати захист громадянам(житло,допомогу).Ти пропонуєш гинути жінкам і дітям під кабами і дронами??У дах протікає!!!
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04.08.2025 20:32 Відповісти
Именно читая такого представителя украинского народа как вы, я понимаю почему они склоняются к отношениям с гражданами других стран.
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04.08.2025 19:57 Відповісти
А що то за берегині такі, що повтікали? Повтікали щоби що? Особливо з тилових областей багато втікло, як будто зірвали квиток в нове життя...
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04.08.2025 20:01 Відповісти
Так и есть, часть молодых девушек уехали, воспользовавшись шансом начать новую жизнь. Они не бежали, раз им с ваших слов, в тыловых областях ничто не угрожало. Они не "берегини", а просто люди, которые хотят достойной жизни. Это их право и они им пользуются. Так что не "как будто сорвали куш", а просто реализовали своё право, по собственному желанию.
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04.08.2025 20:15 Відповісти
Тобто чоловік по праву "пісюна" такої опції не має? Опції почати нове життя?
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04.08.2025 20:20 Відповісти
Это вопрос не ко мне, а к властям Украины. Вот только вы хотите не выпускать женщин, а не урегулировать выезд мужчин. Это весьма симптоматичная особенность.
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04.08.2025 20:28 Відповісти
нє женщін, а молодиць. женщіни всі замужні. ну майже.
Хочеш виїхать. Показуй свідоцтво про шлюб і їдь з чистою совістю.
Нема свідоцтва? іди плати хабар, мути фіктивний шлюб. карочє шоб усі прєлєсті на собі відчули
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04.08.2025 20:33 Відповісти
Тобі жінки не дають,що ти їм смерті бажаєш??
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04.08.2025 20:36 Відповісти
Я намагаюсь звести все до спільного знаменника. Або відкриті кордони для всіх, або закриті для всіх. Логіка тут проста як двері. Звісно, що я нікому не бажаю смерті. Але розбазарюватись генофондом в нашій і так склладній демографічній ситуації я вважаю недоречним
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04.08.2025 20:44 Відповісти
2022р,місто в облозі,влада,поліція,військомат втекли.Виїхала сім*я зеленим коридором.Приїхали у Львів,окуїли від цін на житло і поїхали далі.
Кошка бросила котят-пусть ипутся,как хотят.Таке відношення держави до громадян.
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04.08.2025 20:56 Відповісти
От які всі розумні. Львів, Київ їм подавай. А в село слабо заїхати, чи на якусь периферію?
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04.08.2025 20:58 Відповісти
В селах хати давно розібрали і роботи нема.Харчуватись вечірніми відосиками потужного?Ти несешь маячню
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04.08.2025 21:05 Відповісти
поїдь в село,розповіси,як там
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04.08.2025 21:06 Відповісти
Шановний, якщо ти перечитаєш цю гілку, то я про ТОТ нічого взагалі не писав. Це по-перше. А по друге виїзжати повинні мати право тільки дружини і діти чинних військовослужбовців. Всі інші повинні смакувати всі прєлєсті країни Зеленьських. Розмову закрито
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04.08.2025 21:12 Відповісти
Женщина - это признак зрелости, а не печать в паспорте... . Ладно, что-то наше общение напомнило мне общение с ПТУшником (в данном случае негативно), который думает, что проблема в количестве и качестве окружающих его девушек. Закрыли тему.
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04.08.2025 20:38 Відповісти
Ну, ліха бєда начало... Мовні патрулі вжє є. Тепер черга за патрулями любовними. До України, я маю на увазі.
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04.08.2025 19:56 Відповісти
Давно вже маю думку таку. Для чоловіка в житті є два головні мотиватори: гроші та секс. Не може держава дати грошей, то хай хоч сексу дасть
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04.08.2025 19:59 Відповісти
сексу від держави і так через край, куди ж ще.
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04.08.2025 20:00 Відповісти
Ну типу є допустим який козаче, який може і пішов би воювати, але ось в особистому житті повна срака. Тут от якраз би такий спец. відділ ТЦК і відіграв би важливу роль в мотивації цього казарлюги. Знайшов би йому дівку, щоб мотивація була у нього щось в цьому житті захищати. Остання не буде в програші за будь-яких обставин. Якщо що потім 15 лямів отримає. Так що всі в шоколаді.
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04.08.2025 20:04 Відповісти
Ви серьозно чи стібетесь?
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04.08.2025 20:06 Відповісти
Я на відміну від інших, хоч щось пропоную як покращити мобілізацію . Звичайно я розумію, що пишу нісенітницю, але не можу зупинитись
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04.08.2025 20:09 Відповісти
Щасливий... Ви ще можете сміятись.

Якщо серйозно, то не скажу за інших, може бажання їх прутня і переважують.
Скажу за себе. В мене от в житті сексу ніколи не було.
Але ж страх смерті всеодно сильніше за бажання сексу.
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04.08.2025 20:11 Відповісти
А я не вмію їздити на велосипеді та на турніку ніразу не підтянусь. Але ТЦК то не цікавить
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04.08.2025 20:17 Відповісти
О, в нас є щось спільне. Я про турнік.
Ви айтішник?
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04.08.2025 20:37 Відповісти
Так) ВОС 600543)
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04.08.2025 20:45 Відповісти
Це як елемент Соціальної Підтримки (СП).
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04.08.2025 20:05 Відповісти
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04.08.2025 20:12 Відповісти
Добре.
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04.08.2025 19:45 Відповісти
Портновські вертухаї на посадах, своєю бездіяльністю, сприяюті безкарності, за напади на ТЦК і державних службовців!
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04.08.2025 19:45 Відповісти
Так портовские вертухаи это гос служащие если что. Судди, прокуроры итд🤣😂
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04.08.2025 19:53 Відповісти
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04.08.2025 19:46 Відповісти
Вони відкривають другий фронт і таке мягке покарання? Що що там всі уху їли?
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04.08.2025 20:01 Відповісти
Звинувачують у "спробі захоплення центрального міського стадіону"?
А хіба не тецека захопили цей стадіон і перетворили його на місце примусового утримання бусифікованих?
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04.08.2025 21:04 Відповісти
Воно то так , але Україна це ЗЕлене зазеркалля де все навпаки
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04.08.2025 21:10 Відповісти
 
 