Конфлікт із ТЦК у Вінниці: п’ятьох затриманих чоловіків відправили під домашній арешт

4 серпня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для п’ятьох чоловіків, яких затримали під час конфлікту громадян з військовослужбовцями ТЦК у Вінниці. Їх підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як сказав прокурор Олег Кравчук, затриманих обвинувачують за ч. 1 ст. 114−1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 15 та ст. 341 ККУ (закінчення замаху на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, незаконне користування нею й перешкоджання нормальній роботі розташованій в ній установи).

Усім затриманим обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб.

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Як додає Суспільне, адвокат одного із затриманих просив для свого підзахисного домашній арешт, оскільки чоловік працює у Вінниці, а зареєстрований у Житомирській області. Захист іншого фігуранта також просив нічний арешт, тому подаватиме апеляцію на рішення суду.

За словами судді, усі підозрювані мають право подати апеляцію.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП. Згодом поліція розпочала розслідування обставин інциденту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи у Вінниці. 5 чоловіків віком від 21 до 33 років затримані.

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