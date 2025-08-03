Люди з битами та металевими трубами напали на військовослужбовців ТЦК на Миколаївщині

Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.

Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ

Військовослужбовець здійснив постріл з метою самозахисту

Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства.

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Є постраждалі

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Яке покарання передбачено за напад на військових з ТЦК

Нагадуємо, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень — закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".

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Раніше повідомлялося, що 25 липня близько 20-ї години вечора група цивільних напала на автобус ТЦК, який прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли.