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Новини Напад на ТЦК Напад на ТЦК на Миколаївщині
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Люди з битами та металевими трубами напали на військовослужбовців ТЦК на Миколаївщині

Напад на ТЦК на Миколаївщині

Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.

Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ

Військовослужбовець здійснив постріл з метою самозахисту

Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства.

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Є постраждалі

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Яке покарання передбачено за напад на військових з ТЦК

Нагадуємо, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень — закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".

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Раніше повідомлялося, що 25 липня близько 20-ї години вечора група цивільних напала на автобус ТЦК, який прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли.

Автор: 

напад (1150) Миколаївська область (2342) ТЦК та СП (755) Миколаївський район (105) Бузьке (1)


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Топ коментарі
+19
так а підти на зеленського напасти сцикотно? ах,да, ви ж його любите цього лідора с нарота.
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03.08.2025 17:04 Відповісти
+17
Ждуни руського миру. мабуть чекають на підорів
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03.08.2025 17:04 Відповісти
+14
мобілізація потрібна. це наше життя та існування нашої держави. але клоун і з мобілізації зробив цирк.
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03.08.2025 17:12 Відповісти
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тцк все своє життя були статистами, при зеленському це став каральний орган.
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03.08.2025 17:42 Відповісти
А, так то Зе нападає на військових? Чи самі люди таке творять і йдуть до капітуляції, щоб стати непотребом і колонією росії?
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03.08.2025 18:06 Відповісти
це провокативне питання. зе робить все чужими руками. але він несе відповідальність в першу чергу як президент. а відповісти прийдеться йому.......
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03.08.2025 18:08 Відповісти
Але, поки що відгрібаємо ми..
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03.08.2025 18:13 Відповісти
4разового ухилянта треба першим призвати..
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03.08.2025 18:12 Відповісти
Не виключено, що для того, щоб зірвати хоч якусь мобілізацію, ФСБ може активно використовувати настрої, що панують зараз у суспільстві і організовувати напади на військових, адже це ефективніше, ніж бомбити ТЦК. Капітулянство розцвіло буйним цвітом. Думаю, що треба відстрілювати нападників: без цього кроку ситуація буде погіршуватись.
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03.08.2025 17:33 Відповісти
Стрелять на поражение надо.
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03.08.2025 17:34 Відповісти
О! Оце я понімаю! Молодець! Злазь з проперженого дивану, бери у внука автомат та йди стріляй. Почни з сусіда. Він нехай зніме на камеру а ми поржем по приколу.
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03.08.2025 17:54 Відповісти
Це у вас варварів на росії так прийнято.
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03.08.2025 17:58 Відповісти
Цього всього би не було, якби у нас оголосили стан війни та загальну мобілізацію від 21 до 55 років. Згідна, що 18 - це ще діти, а у 60 - це уже люди з купою болячок, які не витримають фізичного навантаження. ВР можна було би до 250 депутатів скоротити, і не потрібно стільки радників та іншого допоміжного персоналу.
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03.08.2025 17:36 Відповісти
Та ви що? І міндичів на фронт? Е ні, нехай золоті унітази Миколи з Василями захищають, а бужанські з зеленськими собі іще по золотому унітазу прикуплять.
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03.08.2025 17:51 Відповісти
Що, і жінок мобілізовувати? Не може бути? Ви за рівність перед законом? Respect.
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03.08.2025 17:59 Відповісти
В будь-якому віці потрібна чесна ВЛК, а не те що зараз маємо. Хтось в 50-55 ще "огірочок", а хтось в 45 вже на ладан дихає. Бісить те, що здорові бугаї відкупилися, а тцк хапають на вулиці тих хто під руку попадеться, бо план "добових поставок" потрібно виконувати.
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03.08.2025 18:01 Відповісти
Шановна Юлія, загальну мобілізацію було оголошено ще 24 лютого 2022 року. 3,5 роки тому. А цього всього би не було, якби громадяни самі йшли на захист країни, а не примушували себе розшукувати.
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03.08.2025 18:09 Відповісти
Потрібно було застосувати зброю по нападниках. Когутів окрилила Вінницька подія. Москальські грошики відпрацьовують.
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03.08.2025 17:37 Відповісти
Когутів? Це що якийсь новий термін? Що означає? Ви теж когут?
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03.08.2025 18:01 Відповісти
На жаль з таким керівництвом чотирижди ухилянта та вплив рашиської пропаганди ,бидло знайшло ворога не рашиських варварів які прийшли на нашу землю нищити і убивати ,а виявляєтся головні вороги в ухилянтів наші Збройні сили і ТЦК.
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03.08.2025 17:39 Відповісти
Давай не приплітай сюди ЗСУ.З нашого міста в 2022р втік військомат і поліція!Це не ЗСУ,це пристосуванці і зрадники.
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03.08.2025 17:41 Відповісти
випадково не суми?
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03.08.2025 17:47 Відповісти
Якщо не було інспіровано...
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03.08.2025 17:45 Відповісти
Несознатєльниє граждане не хотят умирать на полігонах та в окопах з гівна і палок. У мене в містечку 30 000 мешканців, майже кожен день похорони, а то і два. Повбивали народ малообучений в дебільних контранступах, під КАБами, тепер на патріотізм напирають. Хенералам подвай 30 000 мобіків в місяць, а де ви їх возьмете? І куди поділись попередні? Бажання жити більше всяких лозунгів.
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03.08.2025 17:40 Відповісти
Прийдуть кацапи, напишете такий же полумяний пост. Хоча не напишете. Бо вас погрузить в автозак, кинуть на фронт, а позаду чеченців поставлять. Ну і цензор закриють звісно. То будете кадирівцям зади лизати. Якщо виживете
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03.08.2025 18:02 Відповісти
Отаке лише пишуть прокурори з поліцаями. Таке враження, що далі Закарпаття провалля)
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03.08.2025 18:05 Відповісти
Нічого, скоро будуть вмирати у облаштованих окопах з шевронами кацапєндії!
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03.08.2025 18:07 Відповісти
Полицаи пусть для начала мобилизуют сыночка своего начальника,который после начала войны резко стал подслеповатым и непридатным.
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03.08.2025 17:43 Відповісти
Потрібен наказ на відкриття вогню за напад на військових, спершу по кінцівкам
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03.08.2025 17:45 Відповісти
А якщо військовий чинить протиправні дії проти вас, чи когось??? Чи військові у нас всі святі (хоча тцк ніякі не військові, а справжні ухилянти)?
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03.08.2025 18:03 Відповісти
Військовослужбовців ТЦК треба прирівняти до учасника бойових дій (з приміткою в тилу), вислугу років рахувати три роки за один рік, грошове забезпечення як на передовій.🤣🤣🤣
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03.08.2025 17:48 Відповісти
Ще пенсії їм "прокурорські" не забудьте
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03.08.2025 18:04 Відповісти
ТЦК штурманули, а посадку з підомами штурманути зможуть чи слабо?
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03.08.2025 17:53 Відповісти
Чи ТЦКашники можуть штурманути посадку з підорами? Ви що, вони ненароджені для війни, тільки ловити й інших туди посилати
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03.08.2025 17:56 Відповісти
А скільки ж розстрілювачів набігло. Але ці істоти не розуміють дечого дуже простого - як тільки заприсяжені розстріляють хоч одну людину, на них розпочнеться справжнє сафарі.
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03.08.2025 17:56 Відповісти
ОЧЕНЬ ОЖИДАЕМО, С ПРОДОЛЖЕНИЕМ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ, КАК ЛАВИНА, ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
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03.08.2025 17:57 Відповісти
Результат "геніальної" стратегії сирського - ні шагу назад.
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03.08.2025 18:06 Відповісти
Треба озброювати ТЦК та групи оповіщення табельною зброєю. Травматика,та ще й куплена за власні гроші, проти арматури - аргумент сумнівний. При груповому нападі можливі любі міри самозахисту - це КК України..,під час війни напад на військового..військовий повинен мати чим захистити своє життя! Сьогодні побили,а завтра вбьють...знахабніли уклонисти та їх халяви...
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03.08.2025 18:10 Відповісти
Отже, можна сміливо казати, що наші тилові герої щодня ризикують життям, проводячи заходи з оповіщення у відверто ворожому середовищі. Ось чому їм приходиться шістьом або вісьмом проводити карколомні операції по затриманню особливо небезпечних трактористів Микол або водіїв Романів! І це ще не відомо, що їх очікує після зміни влади та детального вивчення з боку відповідних органів їх незабутньо-жертовних подвигів.

До речі, чи може хтось роз'яснити, про що саме четвертий рік поспіль ці люди оповіщують громадян України???
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03.08.2025 18:10 Відповісти
А чому СБУ не перевіряє на можливий російський вплив. За всіми цими нападами на ТЦК стоїть ФСБ, і до ворожки не ходи.
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03.08.2025 18:13 Відповісти
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