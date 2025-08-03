Люди с битами и металлическими трубами напали на военнослужащих ТЦК на Николаевщине

Сегодня, 03.08.2025 г., в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.

Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ

Военнослужащий произвел выстрел в целях самозащиты

По состоянию на 14:00 известно, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством.

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Есть пострадавшие

По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, и со стороны гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Какое наказание предусмотрено за нападение на военных с ТЦК

Напоминаем, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который участвует в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также его родным - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

А в случае избиения или причинения телесных повреждений - закон предусматривает еще более суровую ответственность: до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, в таких действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

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Ранее сообщалось, что 25 июля около 20 часов вечера группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр на Полтавщине: некоторые мобилизованные сбежали.