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Новости Нападение на ТЦК Нападение на ТЦК на Николаевщине
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Люди с битами и металлическими трубами напали на военнослужащих ТЦК на Николаевщине

Нападение на ТЦК в Николаевской области

Сегодня, 03.08.2025 г., в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.

Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ

Военнослужащий произвел выстрел в целях самозащиты

По состоянию на 14:00 известно, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством.

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Есть пострадавшие

По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, и со стороны гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Какое наказание предусмотрено за нападение на военных с ТЦК

Напоминаем, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который участвует в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также его родным - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

А в случае избиения или причинения телесных повреждений - закон предусматривает еще более суровую ответственность: до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, в таких действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

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Ранее сообщалось, что 25 июля около 20 часов вечера группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр на Полтавщине: некоторые мобилизованные сбежали.

Автор: 

нападение (2240) Николаевская область (2188) ТЦК (705) Николаевский район (101) Бугское (1)


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Топ комментарии
+19
так а підти на зеленського напасти сцикотно? ах,да, ви ж його любите цього лідора с нарота.
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03.08.2025 17:04 Ответить
+17
Ждуни руського миру. мабуть чекають на підорів
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03.08.2025 17:04 Ответить
+14
мобілізація потрібна. це наше життя та існування нашої держави. але клоун і з мобілізації зробив цирк.
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03.08.2025 17:12 Ответить
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це провокативне питання. зе робить все чужими руками. але він несе відповідальність в першу чергу як президент. а відповісти прийдеться йому.......
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03.08.2025 18:08 Ответить
Не виключено, що для того, щоб зірвати хоч якусь мобілізацію, ФСБ може активно використовувати настрої, що панують зараз у суспільстві і організовувати напади на військових, адже це ефективніше, ніж бомбити ТЦК. Капітулянство розцвіло буйним цвітом. Думаю, що треба відстрілювати нападників: без цього кроку ситуація буде погіршуватись.
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03.08.2025 17:33 Ответить
Стрелять на поражение надо.
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03.08.2025 17:34 Ответить
О! Оце я понімаю! Молодець! Злазь з проперженого дивану, бери у внука автомат та йди стріляй. Почни з сусіда. Він нехай зніме на камеру а ми поржем по приколу.
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03.08.2025 17:54 Ответить
Це у вас варварів на росії так прийнято.
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03.08.2025 17:58 Ответить
Цього всього би не було, якби у нас оголосили стан війни та загальну мобілізацію від 21 до 55 років. Згідна, що 18 - це ще діти, а у 60 - це уже люди з купою болячок, які не витримають фізичного навантаження. ВР можна було би до 250 депутатів скоротити, і не потрібно стільки радників та іншого допоміжного персоналу.
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03.08.2025 17:36 Ответить
Та ви що? І міндичів на фронт? Е ні, нехай золоті унітази Миколи з Василями захищають, а бужанські з зеленськими собі іще по золотому унітазу прикуплять.
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03.08.2025 17:51 Ответить
Що, і жінок мобілізовувати? Не може бути? Ви за рівність перед законом? Respect.
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03.08.2025 17:59 Ответить
В будь-якому віці потрібна чесна ВЛК, а не те що зараз маємо. Хтось в 50-55 ще "огірочок", а хтось в 45 вже на ладан дихає. Бісить те, що здорові бугаї відкупилися, а тцк хапають на вулиці тих хто під руку попадеться, бо план "добових поставок" потрібно виконувати.
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03.08.2025 18:01 Ответить
Шановна Юлія, загальну мобілізацію було оголошено ще 24 лютого 2022 року. 3,5 роки тому. А цього всього би не було, якби громадяни самі йшли на захист країни, а не примушували себе розшукувати.
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03.08.2025 18:09 Ответить
Потрібно було застосувати зброю по нападниках. Когутів окрилила Вінницька подія. Москальські грошики відпрацьовують.
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03.08.2025 17:37 Ответить
Когутів? Це що якийсь новий термін? Що означає? Ви теж когут?
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03.08.2025 18:01 Ответить
На жаль з таким керівництвом чотирижди ухилянта та вплив рашиської пропаганди ,бидло знайшло ворога не рашиських варварів які прийшли на нашу землю нищити і убивати ,а виявляєтся головні вороги в ухилянтів наші Збройні сили і ТЦК.
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03.08.2025 17:39 Ответить
Давай не приплітай сюди ЗСУ.З нашого міста в 2022р втік військомат і поліція!Це не ЗСУ,це пристосуванці і зрадники.
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03.08.2025 17:41 Ответить
випадково не суми?
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03.08.2025 17:47 Ответить
Якщо не було інспіровано...
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03.08.2025 17:45 Ответить
Несознатєльниє граждане не хотят умирать на полігонах та в окопах з гівна і палок. У мене в містечку 30 000 мешканців, майже кожен день похорони, а то і два. Повбивали народ малообучений в дебільних контранступах, під КАБами, тепер на патріотізм напирають. Хенералам подвай 30 000 мобіків в місяць, а де ви їх возьмете? І куди поділись попередні? Бажання жити більше всяких лозунгів.
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03.08.2025 17:40 Ответить
Прийдуть кацапи, напишете такий же полумяний пост. Хоча не напишете. Бо вас погрузить в автозак, кинуть на фронт, а позаду чеченців поставлять. Ну і цензор закриють звісно. То будете кадирівцям зади лизати. Якщо виживете
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03.08.2025 18:02 Ответить
Отаке лише пишуть прокурори з поліцаями. Таке враження, що далі Закарпаття провалля)
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03.08.2025 18:05 Ответить
Нічого, скоро будуть вмирати у облаштованих окопах з шевронами кацапєндії!
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03.08.2025 18:07 Ответить
Полицаи пусть для начала мобилизуют сыночка своего начальника,который после начала войны резко стал подслеповатым и непридатным.
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03.08.2025 17:43 Ответить
Потрібен наказ на відкриття вогню за напад на військових, спершу по кінцівкам
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03.08.2025 17:45 Ответить
А якщо військовий чинить протиправні дії проти вас, чи когось??? Чи військові у нас всі святі (хоча тцк ніякі не військові, а справжні ухилянти)?
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03.08.2025 18:03 Ответить
Військовослужбовців ТЦК треба прирівняти до учасника бойових дій (з приміткою в тилу), вислугу років рахувати три роки за один рік, грошове забезпечення як на передовій.🤣🤣🤣
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03.08.2025 17:48 Ответить
Ще пенсії їм "прокурорські" не забудьте
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03.08.2025 18:04 Ответить
ТЦК штурманули, а посадку з підомами штурманути зможуть чи слабо?
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03.08.2025 17:53 Ответить
Чи ТЦКашники можуть штурманути посадку з підорами? Ви що, вони ненароджені для війни, тільки ловити й інших туди посилати
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03.08.2025 17:56 Ответить
А скільки ж розстрілювачів набігло. Але ці істоти не розуміють дечого дуже простого - як тільки заприсяжені розстріляють хоч одну людину, на них розпочнеться справжнє сафарі.
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03.08.2025 17:56 Ответить
ОЧЕНЬ ОЖИДАЕМО, С ПРОДОЛЖЕНИЕМ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ, КАК ЛАВИНА, ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
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03.08.2025 17:57 Ответить
Результат "геніальної" стратегії сирського - ні шагу назад.
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03.08.2025 18:06 Ответить
Треба озброювати ТЦК та групи оповіщення табельною зброєю. Травматика,та ще й куплена за власні гроші, проти арматури - аргумент сумнівний. При груповому нападі можливі любі міри самозахисту - це КК України..,під час війни напад на військового..військовий повинен мати чим захистити своє життя! Сьогодні побили,а завтра вбьють...знахабніли уклонисти та їх халяви...
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03.08.2025 18:10 Ответить
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