На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК и СП

Вчера, 7 августа, около 16:30, в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из районных ТЦК и СП области совместно с работниками полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

"Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке", - говорится в сообщении.

Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины, один фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК. Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст. 296 УК Украины.

