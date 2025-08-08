РУС
На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК и СП

На Волыни толпа напала на авто ТЦК

Вчера, 7 августа, около 16:30, в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из районных ТЦК и СП области совместно с работниками полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

"Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке", - говорится в сообщении.

Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины, один фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК. Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст. 296 УК Украины.

Топ комментарии
+22
Не думаю, що мав місце якийсь напад. Більш схоже на те, що люди просто провели заходи оповіщення працівників ТЦК про необхідність дотримання закону.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:11 Ответить
+21
За таку херню треба підняти покарання і показово посадити довбнів.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:05 Ответить
+18
Я думаю, что то, что творится с мобилизацией это сознательный саботаж Зеленского. Видимо он давно знает чем и как закончится эта война.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:08 Ответить
Можна і такий контингент долучати. Ми з одного совка з орками вилізли, якщо хто забув. А ще можна кинути на фронт всіх зеків разом з вертухаями. Закоади позакривати, а кошти на їх утримпання ЗЕкономити
показать весь комментарий
08.08.2025 13:48 Ответить
Зепропаганда працює щоб змусити вас помирати за чужі інтереси. Але правда не в телевізорі, а в тому що ви поруч з своїми дітьми,жінками, батьками, а не на підвалі військомату. Замість вас зараз є кому служити. Держава вас не потребує бо має в резерві мусорів, сбу, прокурорів,тилових ряжених вояк які не вилазять з екранів телевізорів,,співаків та коміків...
показать весь комментарий
08.08.2025 13:42 Ответить
Кацапа, здесь брагульки нет. Трындеть - на Волгу, там тебя подметут.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:47 Ответить
Кацапська троляка.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:49 Ответить
Да растреливайте етих тварей ухилянских. Вместе с бабами !!! Турель поставте и положите человек 100, можете потом село ухилянское спалить. Как бы я их херячил, я просто не представляю. Хочу хоть раз такое застать, я бы ухилянтов завалил бы нахер.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:48 Ответить
прийми ліки, а то шото ти не тойво
показать весь комментарий
08.08.2025 13:51 Ответить
Ти тільки мушку спиляй на палімйоті...кавбой!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:53 Ответить
Як добре що ще одна банда грьобаних ухилянтів виявила себе. Головне все задокументувати і зафіксувати. Щоб потім після війни ухилянтське гівно не брехали, що воно волонтерило і допомагало фронту. Після другої світової кожне брехливе гівно брехало як воно спочатку допомагало червоним партизанам, а з 91 року розказувало як допомагало упівцям. А насправді ховалося від всіх у бочці з-під капусти. А коли прийшов кацап остаточно, то він усе те гівно поставив на облік за п'ять хвилин. Хто знов дурня клеїв через ще п'ять хвилин поїхав у товарняку туди літом холодно у пальто сракою клюкву давити. Ха ха ха.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:53 Ответить
Сексот...ти досих пір молишься на партбілєт?!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:54 Ответить
