РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11292 посетителя онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
5 641 67

Группа "братков" "отбила" в ТЦК депутата Костопольского горсовета Москвича в Ровенской области, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа в Ровенской области во время транспортировки из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки военнообязанного, депутата Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктора Москвича, авто военных подрезала машина криминалитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники издания LB.ua в Силах обороны.

Отмечается, что транспорт ТЦК догнала и подрезало авто, в котором было несколько мужчин спортивного вида. После началась стычка между "братками" и военными ТЦК.

По данным СМИ, на место нападения на военных ТЦК и СП прибыла "скорая", вероятно, вызванная одним из тех, кто заблокировал авто ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люди с битами и металлическими трубами напали на военнослужащих ТЦК на Николаевщине

В Ровенской области мужчины отбили депутата Виктора Москвича в ТЦК
В Ровенской области мужчины отбили депутата Виктора Москвича в ТЦК

Позже стало известно, что военнообязанного Москвича забрали в больницу, ему поставили диагноз "инфаркт".

В то же время на месте происшествия присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались, говорит собеседник издания.

В Ровенской области мужчины отбили депутата Виктора Москвича в ТЦК

Уголовное производство по факту препятствования деятельности ТЦК пока не начато.

Журналисты издания связались с Москвичем, но он отказался комментировать информацию.

Получить комментарий в Ровенской областной организации ВО "Свобода" также не удалось.

Также читайте: Гражданские машины прижали автомобиль ТЦК на Тернопольщине. Произошло ДТП. Люди вели себя агрессивно и требовали отдать им мобилизованного, - облвоенкомат

Депутат Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктор Москвич, согласно декларации за 2024 год, является владельцем 27 млн грн, 5 транспортных средств и трех частных структур, в частности, двух костопольских сельскохозяйственных кооперативов.

В Ровенской области мужчины отбили депутата Виктора Москвича в ТЦК

депутат (3338) мобилизация (2874) ТЦК (718) Ровенская область (1268) Ровенский район (21) Костополь (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
типова сволота
показать весь комментарий
07.08.2025 18:30 Ответить
+10
"Водночас на місці події були присутня поліція, однак правоохоронці не втручалися, каже співрозмовник видання"

мусора не люди (с ) екс-міністр МВС аваков
показать весь комментарий
07.08.2025 18:30 Ответить
+10
у цій історії "прекрасно" все !

-депутат від "Свободи" - криміналітет...
Альо, Тягнибок !!!
-зухвалий нальот братків на правоохоронців
-"інфаркт" (скора не ставить)
-Масквіч від "Свободи" !!!!

що, так і буде ? без покарань?

60-та бригада залишиться на позиціях навічно ?

курви !!!!

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
типова сволота
показать весь комментарий
07.08.2025 18:30 Ответить
Коли-б ще, та за яких обставин, депутат показав, інтереси ЯКОГО "народу" він представляє у міськраді?...
показать весь комментарий
07.08.2025 18:34 Ответить
у цій історії "прекрасно" все !

-депутат від "Свободи" - криміналітет...
Альо, Тягнибок !!!
-зухвалий нальот братків на правоохоронців
-"інфаркт" (скора не ставить)
-Масквіч від "Свободи" !!!!

що, так і буде ? без покарань?

60-та бригада залишиться на позиціях навічно ?

курви !!!!

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:39 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 18:50 Ответить
Це саме той результат, який і потрібен був Зеленьському.
Вбиває двох зайців і " рєйтіньгь " не падає і суспільсьство увесь гнів скеровує на військових, знизуючи рейтиг армії..
Це завдяки позиції і бездіяльності особисто Зеленьського відбуваються подібні страшні речі у воюючій країні.
Це Зеленьський особисто дав команду військовим " занімаца самопоповненням особового складу", на що у військових немає ні прав, ні функціоналу.
А вся міліонна владна орда, разом із міліцією, дбр, сбу, рай і обл адміністраціями, " кіно із те це ка " дивляться.
А нарід з подачі ростролів із ТЦК борецця.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:43 Ответить
"Водночас на місці події були присутня поліція, однак правоохоронці не втручалися, каже співрозмовник видання"

мусора не люди (с ) екс-міністр МВС аваков
показать весь комментарий
07.08.2025 18:30 Ответить
То есть, по Вашему, полиция должна была отбить пациента у скорой помощи?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:00 Ответить
Какой хороший человек,
а они его до инфаркта...
Ганьба!..
показать весь комментарий
07.08.2025 18:30 Ответить
а шо так можна було....
показать весь комментарий
07.08.2025 18:31 Ответить
ось що значить бути багатим та при владі.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:31 Ответить
Цей москвич це відомий місцевий кримінальний авторитет.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:31 Ответить
Новина - Бінго!
У кожному аспекті. Хоч по реченням на цитати розбирай
показать весь комментарий
07.08.2025 18:33 Ответить
депутат із такими статками і бусіфікований - та дурню ясно що москвича мобілізували по заказу конкурентів.тцк підараси !!!
показать весь комментарий
07.08.2025 18:33 Ответить
Лікарі поставили діагноз інфаркт.
Чому ТЦКшники возять людину з інфарктом та не надали їй першу допомогу?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:37 Ответить
бо завдання ТЦК-шників надавати останню допомогу

 і це добре!
і це правильно!

ухилянти - бидло, яке не гідне життя !


.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:42 Ответить
Уявив себе Господом на землі? Що може розпоряджати, хто гідний життя? Презерватив піддиванний.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:48 Ответить
і тобі ТЦК надасть допомогу !

останню....

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:51 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 18:54 Ответить
Роги в тебе закороткі. Дітям своїм надай ту допомогу. Кондом
показать весь комментарий
07.08.2025 18:56 Ответить
А що, ні? Уявіть, воно було НІКИМ. Взагалі - НІКИМ. А тепер ВОНО вирішує - кому жити, кому померти. Від такого і дах може поїхати. Та й їде. Хоча... Може вже таких і набирають. Я от не уявляю, як би я міг полювати на людей. Як кацапи у Херсоні.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:52 Ответить
можеш називати мене не Богом, а Мухамедом, або Ісою

на вибір

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:53 Ответить
На вибір тобі потрібно в пику з цюцюрка закінчити. Іди в дупло.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:58 Ответить
щось занадто ти грізний? не надірвешся, борза нулівка?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:02 Ответить
🍌
показать весь комментарий
07.08.2025 19:05 Ответить
Слюні підбери вироб гумовий,будеш свого ******* відкривати коли сам до тцк за повісткою прийдеш,без їхньої допомоги,неУхилянт ***..в.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:59 Ответить
Все вірно.
Патріот має носити вишиванку і шарпатися з "тоскующими по совку" доходягами на мітингах " к 9 мая".

Йти на війну?!
Нема дурних!!!
Я перепрошую, але в мене в п'ятницю прийом громадян😂

А ти йди Микола....
Ми тебе не забудемо😆
показать весь комментарий
07.08.2025 18:37 Ответить
Патріот-свободівець заробив інфаркт від самої думки про те, що треба захистити Батьківщину від ворога .
показать весь комментарий
07.08.2025 18:37 Ответить
щире 💓 серце патріота під виши-ваткою не витримало наруги людоловів з ТЦК у чорному пречорному бусику

"Легіон Свобода" в самих пекельних місцях фронту, а
депутат-свободовець Москаль б'ється з пекельними ТЦК-ашниками в тилу.

партизан грьобаний !

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:47 Ответить
У цій новині прекрасні всі деталі: ухилянт- депутат міської ради, ВО "Свобода", криміналітет 🤔
показать весь комментарий
07.08.2025 18:38 Ответить
Треба ТЦК було валити того мерса! Настав час ТЦК видати вогнепальну зброю! Ганьба Свободі із такими депутатами!
показать весь комментарий
07.08.2025 18:40 Ответить
Типова бандитська розбірка.
Одні братки відбили свого у інших братків.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:43 Ответить
А ще людина геть не розуміє. що якби тцкуни спробували стріляти, то інші бандюки їх прям там і поклали б.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:52 Ответить
Ну якщо в тебе ТЦК бандити, то ти рашнява помийниця та гунявий дрищ!
показать весь комментарий
07.08.2025 19:04 Ответить
А тракториста МИКОЛУ вже б назвали ,,ухилянтом".
показать весь комментарий
07.08.2025 18:41 Ответить
Тракториста Миколу вже б визнали необмежено придатним, поки теплий.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:43 Ответить
партія свобода патріотична лише низовою ланкою.
А от верхівка то такі "патріоти" що і грошви багато,
і братва зразу приїде.
І що як тільки на війноньку тут жеж і іхваркт хапає.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:42 Ответить
Махніцкий, з яремою та луценком, дивно мовчать щодо москвіча, витріщивши очі??
показать весь комментарий
07.08.2025 18:42 Ответить
Якщо влада не вирішує питання з нападами, відбиваннями, захопленнями, то це владі потрібно. Яку мете переслідує наша найпотужніша влада?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:42 Ответить
капітуляція !

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:49 Ответить
Думаю, що жодних претензій з боку співробітників ТЦК не буде, бо ж їм там ще жити. Це тобі не з якимось Миколою зв'язатися.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:44 Ответить
Правда кажучи в більшості пгт тцк вже носа на показують бо можуть нарватися на місцевих
показать весь комментарий
07.08.2025 19:08 Ответить
То шо він лікуванню вже не підлягає? - вічний інвалід?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:45 Ответить
у нього ще два інфаркти попереду - згодиться в штурмовики з такою пикою

.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:50 Ответить
Цензор, відключи вже коменти на сайті, як свого часу на Цензору.нет. Годі диванних ікспердів лобоми зіштовхувати
показать весь комментарий
07.08.2025 18:48 Ответить
тоді не буде такої відвідуваності як зараз.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:55 Ответить
Те, що депутат такої мегапатріотичної патртії обісрався і зловив інфаркт, побачивши піксель, це, звичайно, крінж. А з іншої сторони, нахіба тцк намагалось мобілізувати чувака з інфарктом? Хіба не простіше просто накопати потрібну кількість мерців з найближчого кладовища?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:48 Ответить
Відбила, чи підкупила?!
В шо поліція в цей час робила?!?!
Як що ТЦК порушує закони, то і громадяни будуть порушувати, в при чому тут "браткі"?!
показать весь комментарий
07.08.2025 18:48 Ответить
А Вовчанськ відбити слабо, бички?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:48 Ответить
Ох а які я історії бодрі чув, де давали на горіхи на рівненшіні в селах тцкунам і вони довго не сунули туди носа. Тому там так публіка вельми специфічна
показать весь комментарий
07.08.2025 18:49 Ответить
пацаны лоханулись, на своего наехали
показать весь комментарий
07.08.2025 18:49 Ответить
Якщо він депутат то має бути бронь. Чи вони вже всіх підряд пакують без разбору.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:52 Ответить
він не народний а депутат міськради тобто броні немає.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:56 Ответить
здається лише 50% місцевих мають бронь.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:57 Ответить
А де ж спецназ КОРД? В Черкаському Макдональдсі ще й досі? Як зручно тцкунам десь розігрувати з себе жертву, а десь безчинствувати. Дивлячись кого зачепити.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:53 Ответить
Є власником двох костопільських сільськогосподарських кооперативів. То що він собі бронь як аграрію не зробив, чи як?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:53 Ответить
Щось в цей сітуації я не збагну хто тут кріміналитет !
показать весь комментарий
07.08.2025 18:56 Ответить
А братків не бусифікували? Ага, вони ж можуть і в лоб дати. Куди краще якогось доходягу біля поліклінніки запакувати як собаку. Тим більше ТЦКшникам платять не за якість мобілізованих а за кількість.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:57 Ответить
Мусора не втручались. Ага, ці сцикліві шакали можуть тільки будівельників й трактористів крутити, та бабок на ринку ганяти.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:01 Ответить
Цензорна кацапота, як тільки почує ці три чарівні літери, ТЦК, в момент злітається усією зграєю. Цитують свинособачі методички - агітують українців не йти воювати за свій дім.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:02 Ответить
ты когда пойдешь воевать, патриотка?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:06 Ответить
Ага, а хто ж буде на Цензорі дуляри від ОПи заробляти? Клаву у руки і усі крім мене на дивані - ухилянти
показать весь комментарий
07.08.2025 19:10 Ответить
Що таке, Степани закінчуются?))) А залишаються або бандюки або прокурори, або ті й другі в одній особі.
Називається це - жріть один одного)
показать весь комментарий
07.08.2025 19:04 Ответить
та тут ми закінчуються іваньки.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:08 Ответить
Діду, сам зрозумів, що написав?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:12 Ответить
Мусора не втручались... це дніще. Керівник мусарні повинен бути відправлений на фронт разом зі своїми підопічними. А Москвич свій бізнес не хоче захищати? Війна для бідних?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:07 Ответить
 
 