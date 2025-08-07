Группа "братков" "отбила" в ТЦК депутата Костопольского горсовета Москвича в Ровенской области, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа в Ровенской области во время транспортировки из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки военнообязанного, депутата Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктора Москвича, авто военных подрезала машина криминалитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники издания LB.ua в Силах обороны.

Отмечается, что транспорт ТЦК догнала и подрезало авто, в котором было несколько мужчин спортивного вида. После началась стычка между "братками" и военными ТЦК.

По данным СМИ, на место нападения на военных ТЦК и СП прибыла "скорая", вероятно, вызванная одним из тех, кто заблокировал авто ТЦК.

Позже стало известно, что военнообязанного Москвича забрали в больницу, ему поставили диагноз "инфаркт".

В то же время на месте происшествия присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались, говорит собеседник издания.

Уголовное производство по факту препятствования деятельности ТЦК пока не начато.

Журналисты издания связались с Москвичем, но он отказался комментировать информацию.

Получить комментарий в Ровенской областной организации ВО "Свобода" также не удалось.

Депутат Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктор Москвич, согласно декларации за 2024 год, является владельцем 27 млн грн, 5 транспортных средств и трех частных структур, в частности, двух костопольских сельскохозяйственных кооперативов.