Группа "братков" "отбила" в ТЦК депутата Костопольского горсовета Москвича в Ровенской области, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
4 августа в Ровенской области во время транспортировки из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки военнообязанного, депутата Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктора Москвича, авто военных подрезала машина криминалитета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники издания LB.ua в Силах обороны.
Отмечается, что транспорт ТЦК догнала и подрезало авто, в котором было несколько мужчин спортивного вида. После началась стычка между "братками" и военными ТЦК.
По данным СМИ, на место нападения на военных ТЦК и СП прибыла "скорая", вероятно, вызванная одним из тех, кто заблокировал авто ТЦК.
Позже стало известно, что военнообязанного Москвича забрали в больницу, ему поставили диагноз "инфаркт".
В то же время на месте происшествия присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались, говорит собеседник издания.
Уголовное производство по факту препятствования деятельности ТЦК пока не начато.
Журналисты издания связались с Москвичем, но он отказался комментировать информацию.
Получить комментарий в Ровенской областной организации ВО "Свобода" также не удалось.
Депутат Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктор Москвич, согласно декларации за 2024 год, является владельцем 27 млн грн, 5 транспортных средств и трех частных структур, в частности, двух костопольских сельскохозяйственных кооперативов.
-депутат від "Свободи" - криміналітет...
Альо, Тягнибок !!!
-зухвалий нальот братків на правоохоронців
-"інфаркт" (скора не ставить)
-Масквіч від "Свободи" !!!!
що, так і буде ? без покарань?
60-та бригада залишиться на позиціях навічно ?
курви !!!!
.
Вбиває двох зайців і " рєйтіньгь " не падає і суспільсьство увесь гнів скеровує на військових, знизуючи рейтиг армії..
Це завдяки позиції і бездіяльності особисто Зеленьського відбуваються подібні страшні речі у воюючій країні.
Це Зеленьський особисто дав команду військовим " занімаца самопоповненням особового складу", на що у військових немає ні прав, ні функціоналу.
А вся міліонна владна орда, разом із міліцією, дбр, сбу, рай і обл адміністраціями, " кіно із те це ка " дивляться.
А нарід з подачі ростролів із ТЦК борецця.
мусора не люди (с ) екс-міністр МВС аваков
а они его до инфаркта...
Ганьба!..
У кожному аспекті. Хоч по реченням на цитати розбирай
Чому ТЦКшники возять людину з інфарктом та не надали їй першу допомогу?
і це добре!
і це правильно!
ухилянти - бидло, яке не гідне життя !
.
останню....
.
на вибір
.
Патріот має носити вишиванку і шарпатися з "тоскующими по совку" доходягами на мітингах " к 9 мая".
Йти на війну?!
Нема дурних!!!
Я перепрошую, але в мене в п'ятницю прийом громадян😂
А ти йди Микола....
Ми тебе не забудемо😆
"Легіон Свобода" в самих пекельних місцях фронту, а
депутат-свободовець Москаль б'ється з пекельними ТЦК-ашниками в тилу.
партизан грьобаний !
.
Одні братки відбили свого у інших братків.
А от верхівка то такі "патріоти" що і грошви багато,
і братва зразу приїде.
І що як тільки на війноньку тут жеж і іхваркт хапає.
.
.
В шо поліція в цей час робила?!?!
Як що ТЦК порушує закони, то і громадяни будуть порушувати, в при чому тут "браткі"?!
Називається це - жріть один одного)