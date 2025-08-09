УКР
Можливе побиття чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі: розпочато провадження, - спецпрокуратура

Конфлікт із ТЦК у Дніпрі

8 серпня 2025 року на одному з телеграм-каналів виявлено відеозапис, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця військовими територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за цим фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

У межах слідства буде встановлено всі обставини інциденту, а також надано правову оцінку діям усіх учасників події. Наразі вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву військовим ТЦК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група "братків" "відбила" у ТЦК депутата Костопільської міськради Москвича на Рівненщині, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Конфлікт із ТЦК у Дніпрі

Дніпро (3349) побиття (986) ТЦК та СП (770) Дніпропетровська область (4115) Дніпровський район (147)


Топ коментарі
+4
Можливе побиття? Це тіпа людина, схожа на працівника тцк, вдарила предметом, схожий на кулак, в щелепу громадянину, схожого на ухилянта?
09.08.2025 12:57 Відповісти
+3
Розслідування покаже що нікого не били,а соціально підтримували. Хіба можуть святі тцк когось бити?
09.08.2025 12:55 Відповісти
Все простіше. ТЦКун відверто вдарив головою в обличчя ветерана. На відео це чітко видно.
09.08.2025 13:06 Відповісти
Перешкоджання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні може призвести до кримінальної відповідальності за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, згідно з ст. 114-1 ККУ. Це стосується випадків, коли перешкоджання відбувається умисно, шляхом погроз, морального тиску, розміщення інформації про діяльність і місце діяльності тцк, в інформаційному просторі, формування негативного образу, антиукраїнські заяви направлені на раскол у суспільстві , застосування сили або пошкодження майна. У випадку, якщо дії працівників ТЦК є незаконними, необхідно звертатися до відповідних органів для їх оскарження, а не вдаватися до перешкоджання їх діяльності, що може мати негативні наслідки. 8 років позбавлення волі. З конфіскацією.
09.08.2025 12:58 Відповісти
Ти диви, який розумний.
А статтю 3 Конституції, на якій базується вся діяльність держави, не хочеш зацитувати?
Чи цитуєш тільки те, що тобі зручно у певний момент часу?
09.08.2025 13:07 Відповісти
А може зацитуєш законн про мобілізацію?
Що там пишуть про повноваження тцк?
09.08.2025 13:08 Відповісти
ТЦК там взагалі нема .Хто вони такі,хз
09.08.2025 13:10 Відповісти
Є
Тцк та сп
09.08.2025 13:12 Відповісти
Я щось пропустив?Коли вони були створені і чи є вони в ЄДРПОУ
09.08.2025 13:15 Відповісти
Не знаю.
Але в законі про них пишуть
09.08.2025 13:18 Відповісти
"якщо дії працівників ТЦК є незаконними, необхідно звертатися до відповідних органів для їх оскарження" - так завуальовано перевертні в погонах звикли казати людям "йди ти на#уй".
Дуже "дякуємо" за таку нікчемну пораду. Мабуть ти колишній мусорок, а тепер працюєш в конторі ТЦК? Вгадав?
09.08.2025 13:11 Відповісти
Свадьба на Маліновке!
09.08.2025 13:05 Відповісти
На ну. Це ж ІПСО. Ось тцкуну морду пошкрябати чи машину побити-зрада Батьківщини.
09.08.2025 13:06 Відповісти
у побитого тепер зовсім немає шансів.
09.08.2025 13:10 Відповісти
Тут 2 варианта, либо это ИПСО, что наиболее вероятно. Либо нетрезвый гражданин напал на предствителей ТЦК, оскорблял их и бил. А представители ТЦК только защищались.
09.08.2025 13:11 Відповісти
Це просто інфа для диванних "патріотів"
09.08.2025 13:17 Відповісти
 
 