Можливе побиття чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі: розпочато провадження, - спецпрокуратура

8 серпня 2025 року на одному з телеграм-каналів виявлено відеозапис, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця військовими територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за цим фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.



У межах слідства буде встановлено всі обставини інциденту, а також надано правову оцінку діям усіх учасників події. Наразі вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву військовим ТЦК.

