Можливе побиття чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі: розпочато провадження, - спецпрокуратура
8 серпня 2025 року на одному з телеграм-каналів виявлено відеозапис, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця військовими територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за цим фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
У межах слідства буде встановлено всі обставини інциденту, а також надано правову оцінку діям усіх учасників події. Наразі вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву військовим ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А статтю 3 Конституції, на якій базується вся діяльність держави, не хочеш зацитувати?
Чи цитуєш тільки те, що тобі зручно у певний момент часу?
Що там пишуть про повноваження тцк?
Тцк та сп
Але в законі про них пишуть
Дуже "дякуємо" за таку нікчемну пораду. Мабуть ти колишній мусорок, а тепер працюєш в конторі ТЦК? Вгадав?