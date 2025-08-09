РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8477 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
1 746 21

Возможно избиение мужчины военными ТЦК в Днепре: начато производство, - спецпрокуратура

Конфликт с ТЦК в Днепре

8 августа 2025 года на одном из телеграм-каналов обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано возможное избиение бывшего военнослужащего военными территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Спецпрокуратуре Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по данному факту Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.

В рамках следствия будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Сейчас решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления военным ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа "братков" "отбила" у ТЦК депутата Костопольского горсовета Москвича на Ривненщине, - СМИ. ФОТОрепортаж

Конфликт с ТЦК в Днепре

Автор: 

Днепр (4486) избиение (9849) ТЦК (720) Днепропетровская область (4326) Днепровский район (146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Розслідування покаже що нікого не били,а соціально підтримували. Хіба можуть святі тцк когось бити?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:55 Ответить
+8
Можливе побиття? Це тіпа людина, схожа на працівника тцк, вдарила предметом, схожий на кулак, в щелепу громадянину, схожого на ухилянта?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:57 Ответить
+6
Ти диви, який розумний.
А статтю 3 Конституції, на якій базується вся діяльність держави, не хочеш зацитувати?
Чи цитуєш тільки те, що тобі зручно у певний момент часу?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розслідування покаже що нікого не били,а соціально підтримували. Хіба можуть святі тцк когось бити?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:55 Ответить
Можливе побиття? Це тіпа людина, схожа на працівника тцк, вдарила предметом, схожий на кулак, в щелепу громадянину, схожого на ухилянта?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:57 Ответить
Все простіше. ТЦКун відверто вдарив головою в обличчя ветерана. На відео це чітко видно.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:06 Ответить
Перешкоджання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні може призвести до кримінальної відповідальності за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, згідно з ст. 114-1 ККУ. Це стосується випадків, коли перешкоджання відбувається умисно, шляхом погроз, морального тиску, розміщення інформації про діяльність і місце діяльності тцк, в інформаційному просторі, формування негативного образу, антиукраїнські заяви направлені на раскол у суспільстві , застосування сили або пошкодження майна. У випадку, якщо дії працівників ТЦК є незаконними, необхідно звертатися до відповідних органів для їх оскарження, а не вдаватися до перешкоджання їх діяльності, що може мати негативні наслідки. 8 років позбавлення волі. З конфіскацією.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:58 Ответить
Ти диви, який розумний.
А статтю 3 Конституції, на якій базується вся діяльність держави, не хочеш зацитувати?
Чи цитуєш тільки те, що тобі зручно у певний момент часу?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:07 Ответить
А може зацитуєш законн про мобілізацію?
Що там пишуть про повноваження тцк?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:08 Ответить
ТЦК там взагалі нема .Хто вони такі,хз
показать весь комментарий
09.08.2025 13:10 Ответить
Є
Тцк та сп
показать весь комментарий
09.08.2025 13:12 Ответить
Я щось пропустив?Коли вони були створені і чи є вони в ЄДРПОУ
показать весь комментарий
09.08.2025 13:15 Ответить
Не знаю.
Але в законі про них пишуть
показать весь комментарий
09.08.2025 13:18 Ответить
на заборі теж пишуть
показать весь комментарий
09.08.2025 13:22 Ответить
нема про них ніякої інфи,ніби їх нема
показать весь комментарий
09.08.2025 13:24 Ответить
Є якась постанова кабміну,але це ніщо.ВР не голосувала за створення,тоді вони ніхто
показать весь комментарий
09.08.2025 13:30 Ответить
Ну якщо для тебе забор=закон, то про що далі розмовляти?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:58 Ответить
"якщо дії працівників ТЦК є незаконними, необхідно звертатися до відповідних органів для їх оскарження" - так завуальовано перевертні в погонах звикли казати людям "йди ти на#уй".
Дуже "дякуємо" за таку нікчемну пораду. Мабуть ти колишній мусорок, а тепер працюєш в конторі ТЦК? Вгадав?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:11 Ответить
Свадьба на Маліновке!
показать весь комментарий
09.08.2025 13:05 Ответить
На ну. Це ж ІПСО. Ось тцкуну морду пошкрябати чи машину побити-зрада Батьківщини.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:06 Ответить
у побитого тепер зовсім немає шансів.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:10 Ответить
Тут 2 варианта, либо это ИПСО, что наиболее вероятно. Либо нетрезвый гражданин напал на предствителей ТЦК, оскорблял их и бил. А представители ТЦК только защищались.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:11 Ответить
Це просто інфа для диванних "патріотів"
показать весь комментарий
09.08.2025 13:17 Ответить
 
 