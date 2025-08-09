Возможно избиение мужчины военными ТЦК в Днепре: начато производство, - спецпрокуратура

8 августа 2025 года на одном из телеграм-каналов обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано возможное избиение бывшего военнослужащего военными территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Спецпрокуратуре Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по данному факту Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.



В рамках следствия будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Сейчас решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления военным ТЦК.

