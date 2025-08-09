Возможно избиение мужчины военными ТЦК в Днепре: начато производство, - спецпрокуратура
8 августа 2025 года на одном из телеграм-каналов обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано возможное избиение бывшего военнослужащего военными территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили в Спецпрокуратуре Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по данному факту Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.
В рамках следствия будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Сейчас решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления военным ТЦК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А статтю 3 Конституції, на якій базується вся діяльність держави, не хочеш зацитувати?
Чи цитуєш тільки те, що тобі зручно у певний момент часу?
Що там пишуть про повноваження тцк?
Тцк та сп
Але в законі про них пишуть
Дуже "дякуємо" за таку нікчемну пораду. Мабуть ти колишній мусорок, а тепер працюєш в конторі ТЦК? Вгадав?