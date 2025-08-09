Днепропетровский ТЦК о возможном избиении мужчины в Днепре: информация является манипулятивной и требует разъяснения

В Днепропетровском ТЦК и СП прокомментировали распространяемую информацию об избиении военнослужащими ТЦК мужчины в Днепре.

Об этом говорится в комментарии на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых якобы представители одной из групп оповещения Днепропетровского РТЦК и СП применяют физическую силу к военнослужащему. Эта информация является манипулятивной и требует разъяснения", - говорится в сообщении.

В то же время в ТЦК описали собственную версию развития события.

"На самом деле ситуация выглядела так: группа оповещения остановила гражданина, который спокойно предоставил свои документы для проверки. Во время этого к группе подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде в состоянии алкогольного опьянения, который представился действующим военнослужащим и начал наносить оскорбления и провоцировать представителей РТЦК и СП. Далее данный гражданин забежал в подъезд, конфликт прекратился, но через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. В ходе конфликта выяснилось, что этот человек не является действующим военнослужащим и был снят с воинского учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, и сейчас продолжаются следственные действия", - рассказали в ТЦК.

Кроме того, граждан призывают воздерживаться от преждевременных выводов, ведь использование статуса военнослужащего, особенно в состоянии алкогольного опьянения, не дает права препятствовать законным мероприятиям мобилизации или провоцировать представителей ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона начато производство относительно возможного избиения мужчины военными ТЦК в Днепре.