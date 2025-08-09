РУС
Днепропетровский ТЦК о возможном избиении мужчины в Днепре: информация является манипулятивной и требует разъяснения

Конфликт с ТЦК в Днепре

В Днепропетровском ТЦК и СП прокомментировали распространяемую информацию об избиении военнослужащими ТЦК мужчины в Днепре.

Об этом говорится в комментарии на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых якобы представители одной из групп оповещения Днепропетровского РТЦК и СП применяют физическую силу к военнослужащему. Эта информация является манипулятивной и требует разъяснения", - говорится в сообщении.

В то же время в ТЦК описали собственную версию развития события.

Группа "братков" "отбила" у ТЦК депутата Костопольского горсовета Москвича на Ривненщине, - СМИ. ФОТОрепортаж

"На самом деле ситуация выглядела так: группа оповещения остановила гражданина, который спокойно предоставил свои документы для проверки. Во время этого к группе подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде в состоянии алкогольного опьянения, который представился действующим военнослужащим и начал наносить оскорбления и провоцировать представителей РТЦК и СП. Далее данный гражданин забежал в подъезд, конфликт прекратился, но через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. В ходе конфликта выяснилось, что этот человек не является действующим военнослужащим и был снят с воинского учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, и сейчас продолжаются следственные действия", - рассказали в ТЦК.

На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК и СП

Кроме того, граждан призывают воздерживаться от преждевременных выводов, ведь использование статуса военнослужащего, особенно в состоянии алкогольного опьянения, не дает права препятствовать законным мероприятиям мобилизации или провоцировать представителей ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона начато производство относительно возможного избиения мужчины военными ТЦК в Днепре.

+8
Людоньки, шо ж то робицця!? Знову тцкашників в трусиках обіжають.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:33 Ответить
+5
И почему я не верю тцк? 🤔
показать весь комментарий
09.08.2025 13:40 Ответить
+4
Фріки ТЦК не можуть застосовувати силу.Викликали поліцію і можуть лише спостерігати.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:34 Ответить
Цирк.Відео змонтоване,або ми бачимо зовсім не те.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:33 Ответить
Довженко стайл ?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:34 Ответить
Скоріше Тарантіно
показать весь комментарий
09.08.2025 13:35 Ответить
Людоньки, шо ж то робицця!? Знову тцкашників в трусиках обіжають.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:33 Ответить
Для того і гадить у мережах, московське лайно, щоб дискредитувати сам Захист України від рашистів!! Через це вперше, так відбувається?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:33 Ответить
Зйобик, повертайся в Україну, покажеш свої здібності
показать весь комментарий
09.08.2025 13:57 Ответить
Фріки ТЦК не можуть застосовувати силу.Викликали поліцію і можуть лише спостерігати.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:34 Ответить
И почему я не верю тцк? 🤔
показать весь комментарий
09.08.2025 13:40 Ответить
тому що ти по кaцапськи гавкаєш
показать весь комментарий
09.08.2025 14:06 Ответить
синій аватар підійшов до військових з тцк,отримав фізичне зауваження в свій репальник і образився на весь світ. добре що його хоч в яму не кинули.....
показать весь комментарий
09.08.2025 13:51 Ответить
Група з роз'яснення та соціальної підтримки
показать весь комментарий
09.08.2025 13:58 Ответить
Скільки ж наших долб--бів. ходить ще по землі? фашисти кидають на голови бомби,ракети,а їх не вилікувати.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:06 Ответить
Чекаю справжніх відповідей від лахти володіна.
Ну те що було вище тягне не на 15 срубЄй за пост,
а на кімнату долбьожки імені здохлого пригожина і
ще поки живого володіна.
Для невдах із лахтоцентру.
Ну тих хто налажав у дезінформації.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:11 Ответить
 
 