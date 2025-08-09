РУС
Мужчина, находившийся в розыске, избил военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий в Николаеве, - военкомат

Двух чиновников ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

8 августа военнообязанный мужчина избил военнослужащего ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в областном ТЦК.

Отмечается, что гражданина остановили для проверки военно-учетных документов.

Во время проверки выяснилось, что он - военнообязанный и находится в розыске с 30.07.2025. Оснований для отсрочки от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, по данным ТЦК, мужчина не имел.

"На законное требование предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивной - применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП.

Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - убеждают в ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепропетровский ТЦК о возможном избиении мужчины в Днепре: информация является манипулятивной и требует разъяснения

"Этот инцидент, к сожалению, является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами своего законного долга.

В соответствии с требованиями постановления Постановление Кабинета Министров Украины № 560 право осуществить администартивное задержание и доставку в ближайший ТЦК и СП обо ООЦМ предоставлено представителям полиции. Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП.

По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям", - резюмировали в военкомате.

избиение (9849) Николаев (2185) Николаевская область (2195) ТЦК (722) Николаевский район (105)


Топ комментарии
+13
Вчера в Овидиополе https://t.me/xydessa Одесской области во время доставки четырёх https://t.me/xydessa задержанных в военкомат для прохождения ВЛК, пока водитель щёлкал ипалом, один из мужиков сел за руль и уехал https://t.me/xydessa вместе с остальными задержанными в неизвестном https://t.me/xydessa направлении прямо на служебной машине https://t.me/xydessa военкомата. Сейчас их разыскивает полиция.
09.08.2025 16:53 Ответить
+10
Це байки яки розказує ТЦК !
09.08.2025 16:57 Ответить
+10
Саме чарівне те,що вся ця шобла прикривається "вимогами постанови номер.. ." ..фантазіями шмигаля коротше. Ну звісно. Конституція ж на паузі.
09.08.2025 16:59 Ответить
Вчера в Овидиополе https://t.me/xydessa Одесской области во время доставки четырёх https://t.me/xydessa задержанных в военкомат для прохождения ВЛК, пока водитель щёлкал ипалом, один из мужиков сел за руль и уехал https://t.me/xydessa вместе с остальными задержанными в неизвестном https://t.me/xydessa направлении прямо на служебной машине https://t.me/xydessa военкомата. Сейчас их разыскивает полиция.
09.08.2025 16:53 Ответить
Шо на це відповість Zешмакля ?
09.08.2025 16:56 Ответить
Тільки розіп'яти. А як інакше? Врізав тцкуну від душі. Аби навпаки-тоді тцкуну премія.
09.08.2025 16:55 Ответить
Зараз масово хлинуть коменти від тих, хто не військовозобов'язаний
09.08.2025 16:56 Ответить
починаю:

Гвалт !
Людолови ТЦК
Чорний пречорний бусик
Ухилянта вбивають-зрєнія лішают...

Воїни 60-тої бригади далі тримають фронт без ротації...

.
09.08.2025 17:11 Ответить
піду тільки після тебе, безстижий прокурор-поліцейський-суддя...
"редіска ! ... маргали виколю! "

.
09.08.2025 17:44 Ответить
ну то хай йде воювати за себе !

що, очко жим-жим взяти зброю, щоб захистити своїх рідних та своє майно ?
тракторист Микола най воює ?

курви сцикливі !

.
09.08.2025 18:07 Ответить
яволь, майн дженераль !
я військовий - страшний сержант совецькой армії в п'ятидесятилітній відставці.

ех, гдє мої сімнадцять літ ?
гдє мій АК-74 ?

часом так хочеться розрядити магазин короткими чергами.....

.
09.08.2025 18:42 Ответить
За базар ответиш? После него точно? Даже детей Данилова ждать не будеш?
09.08.2025 18:26 Ответить
а ти щойно вилупився на Цензорі,
ще необсох ?

реєстрація 09.08.2025 - бот буйла !!!!

.
09.08.2025 18:09 Ответить
Та за дрищами та ухилянтами не встихнути! Ви вже повискакували, та тільки в тирнеті, а самі сидите під мамкиними спідницями і завонялись вже
09.08.2025 17:26 Ответить
А ты под чьей юбкой сидишь?:
09.08.2025 18:45 Ответить
Це байки яки розказує ТЦК !
09.08.2025 16:57 Ответить
Якщо він в розшуку, нехай шукають !
09.08.2025 17:00 Ответить
Нехай би вони спочатку розповіли, що то за "розшук" такий. В законодавстві у нас такого не існує.
А ще цікаво: "...військовозобов'язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025".
А який статус він мав до 30.07.2025?
09.08.2025 17:10 Ответить
Дивись не тільки права,а і обовязки. Кацапня вонюча.
09.08.2025 17:22 Ответить
Добре, що ти підписався. Буду знати хто ти.
09.08.2025 17:41 Ответить
Я УКРАЇНЕЦЬ А таких хитро--пих,чи сцикунів,чи малоросів,чи ворогів-кацапів---посилаю за кораблем. Ви гниди втратили совість і попутали береги.
09.08.2025 18:50 Ответить
Якщо хочеш бути українцем, то думай іноді своєю головою, а не дупою.
09.08.2025 19:09 Ответить
Бої без правил з перемінним успіхом
09.08.2025 16:58 Ответить
Саме чарівне те,що вся ця шобла прикривається "вимогами постанови номер.. ." ..фантазіями шмигаля коротше. Ну звісно. Конституція ж на паузі.
09.08.2025 16:59 Ответить
І все основано на "постановах" кабміндічєй, котрих давно пора звідти мітлою гнати.
09.08.2025 17:12 Ответить
Скільки ще такого лайна, зкацапленого, ошивається в Україні, у розшуку, як у 2014-15 роках, ошивався і зеленський, з кагалом95!?!?!?
А тепер, вони, з 2019 року, в Урядовому кварталі, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, гадять Україні, під час повномасштабки московської!!?!?!
Ось тільки, одних генпрокурорів з 2019 року, ціла (на 💯%🤑 «своїх») купа, тікає з посади за кордон??? Якби не було кримінальних злочинів у осіб з урядового кварталу, то і тікати, не треба було!!???
Сирійці, правильно вчиняють, толкове правосуддя, з автокранами!!
«Портновські» напряглися!!
09.08.2025 17:00 Ответить
ТЦК взагалі не має бути на вулицях і не вони повинні фізично проводити мобілізацію.
Максимум сповістити призовника за адресою. І все, а далі сидіти собі у воєнкоматі та оформляти папери на мобілізованих.
А мобілізацією повинна займатися поліція, органи влади, місцеві органи влади.
А зараз все навпаки, тому і постійні інциденти з ТЦК.
09.08.2025 17:05 Ответить
Нажаль до оцих всіх шмигалів це не доходить. Шмигалі тільки пообіцяли камери нагрудні повісити на тцкунів з першого вересня,щоб знову гроші відмити. Абсолютне нерозуміння покидьками реальності.
09.08.2025 17:10 Ответить
Ще рік тому прийнято було постанову якусь про боді-камери, але її майже не виконували, а Шмигаль зараз видає це на ноу-хау під його керівництвом.
09.08.2025 17:24 Ответить
тих ухилянтів взагалі не треба розшукувати -

прийміть закони про блокування карток, смартфонів, додатків та арешт майна

на дворі не друга світова - побігають, посидять в підвалі, а потім самі прийдуть в ТЦК як слухняні зайчики

.
09.08.2025 17:25 Ответить
як все просто !
чи не так?

але ЗЄлічка ніколи цього НЕ зробить !

бо його буде переобирати не 60-та бригада та їх рідні

.
09.08.2025 18:14 Ответить
"О !
Я згадав де забув свою парасолю" - сказав старий Рабінович після проповіді ребе про шкідливість борделів.

а якщо, не дай Боже, ще шахед зачепить майно цього бізнесмена ?
то він стане Рембо !

люди від появи Нomo sapiens вбивали один одного за право жити та майно !

а не за Сталіна-ЗЄліна

.
09.08.2025 18:50 Ответить
Дійсно, навіщо розшукувати оцих 1-2 млн трусів, коли біля 5 млн спокійно літом 24 оновили дані, ну 1 млн з них заброньовані, так кажуть в уряді. Ну як в нас при наявності 4 млн військовозобов'язаних при потребі щомісячно в 20-30 тисяч мобілізованих можуть бути якісь проблеми? Та цього мобресурсу мало б хватит на 20 років війни такої інтенсивності. Чи оці 5 млн мужиків не створені для війни? А потрібно знайти лише того тракториста Миколу та штукатура Петра
09.08.2025 17:39 Ответить
відсутня політична воля для проведення мобілізації -

ЗЄлічка хоче і війну виграти, і на виборах перемогти,
стратег хрєнов !

.
09.08.2025 17:49 Ответить
Нібито чоловік, нібито побив, нібито війскового!
09.08.2025 17:17 Ответить
дать медаль
09.08.2025 17:20 Ответить
...з закруткою на спині

.
09.08.2025 17:26 Ответить
мова йде про дезертира-урку в розшуку

ТЦК-шник вже повний кавалер ордена "Вбивці-людолова"
(тут треба кричати УЖАС !)

.
09.08.2025 17:57 Ответить
Всіх хто піднімає руку на військових треба лупити дубинками по голові...
09.08.2025 17:22 Ответить
однозначно !

поки вуха не повідлітають і очі не повилазять !

.
09.08.2025 17:27 Ответить
за то відсрочка буде
09.08.2025 18:19 Ответить
краткосрочна:
на час установки пластмасових вух та очей.

"по установлєнію тих предметів, негайно прибути на фронт !"

.
09.08.2025 19:11 Ответить
Треба або надаьи право ТЦКівцям на затримку ухилянтів (тих хто в розшуку), або прибрати їх з вулиць. Нехай ухилянтами займається виключно поліція. Але цей цирк треба припиняти.
09.08.2025 17:24 Ответить
09.08.2025 17:26 Ответить
він провалив мобілізацію !

а тим часом в ЗСУ катастрофічно не вистачає піхоти!
подивіться на останніх мапах Діп Стейту щоденні червоні тонкі стріли по дорогах та посадках.
це блітц кріг Гудеріана по кацапськи, на моциках та самокатах

.
09.08.2025 17:35 Ответить
Зато тилових пацюків які ніколи не воювали розвелось
09.08.2025 17:53 Ответить
О!
фронт підгризають тилові пацюки !

#а-прі-чьом-здєсь-ухилянти ?

.
09.08.2025 18:00 Ответить
Цікаво, що 100 відсотків за "битися до останнього, до перемоги"підтримують цькування ТЦК
09.08.2025 17:40 Ответить
Маєш на увазі "битися до останнього російськомовного, до перемоги"?
09.08.2025 17:43 Ответить
Так військкомат чи тцк?
09.08.2025 17:49 Ответить
для тебе - военкомат-мясокомбинат,
таваріщь іванофф

.
09.08.2025 18:03 Ответить
Напиши в спортлото!
09.08.2025 18:15 Ответить
Просрочений тільки й держиться на геноциді
09.08.2025 18:17 Ответить
Знаєте чому ми маємо зараз проблеми з мобілізацією? Бо ворог переміг у ваших головах.
09.08.2025 18:58 Ответить
ТЦК бідкаються у Миколаєві.
09.08.2025 19:08 Ответить
 
 