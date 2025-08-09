Мужчина, находившийся в розыске, избил военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий в Николаеве, - военкомат

8 августа военнообязанный мужчина избил военнослужащего ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в областном ТЦК.

Отмечается, что гражданина остановили для проверки военно-учетных документов.

Во время проверки выяснилось, что он - военнообязанный и находится в розыске с 30.07.2025. Оснований для отсрочки от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, по данным ТЦК, мужчина не имел.

"На законное требование предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивной - применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП.

Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - убеждают в ТЦК.

"Этот инцидент, к сожалению, является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами своего законного долга.

В соответствии с требованиями постановления Постановление Кабинета Министров Украины № 560 право осуществить администартивное задержание и доставку в ближайший ТЦК и СП обо ООЦМ предоставлено представителям полиции. Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП.

По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям", - резюмировали в военкомате.