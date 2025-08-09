Мужчина, находившийся в розыске, избил военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий в Николаеве, - военкомат
8 августа военнообязанный мужчина избил военнослужащего ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в областном ТЦК.
Отмечается, что гражданина остановили для проверки военно-учетных документов.
Во время проверки выяснилось, что он - военнообязанный и находится в розыске с 30.07.2025. Оснований для отсрочки от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, по данным ТЦК, мужчина не имел.
"На законное требование предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивной - применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП.
Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - убеждают в ТЦК.
"Этот инцидент, к сожалению, является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами своего законного долга.
В соответствии с требованиями постановления Постановление Кабинета Министров Украины № 560 право осуществить администартивное задержание и доставку в ближайший ТЦК и СП обо ООЦМ предоставлено представителям полиции. Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП.
По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям", - резюмировали в военкомате.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гвалт !
Людолови ТЦК
Чорний пречорний бусик
Ухилянта вбивають-зрєнія лішают...
Воїни 60-тої бригади далі тримають фронт без ротації...
.
"редіска ! ... маргали виколю! "
.
що, очко жим-жим взяти зброю, щоб захистити своїх рідних та своє майно ?
тракторист Микола най воює ?
курви сцикливі !
.
я військовий - страшний сержант совецькой армії в п'ятидесятилітній відставці.
ех, гдє мої сімнадцять літ ?
гдє мій АК-74 ?
часом так хочеться розрядити магазин короткими чергами.....
.
ще необсох ?
реєстрація 09.08.2025 - бот буйла !!!!
.
А ще цікаво: "...військовозобов'язаний та перебуває у розшуку з 30.07.2025".
А який статус він мав до 30.07.2025?
А тепер, вони, з 2019 року, в Урядовому кварталі, під контролем Оманських помічників ригоАНАЛІВ, гадять Україні, під час повномасштабки московської!!?!?!
Ось тільки, одних генпрокурорів з 2019 року, ціла (на 💯%🤑 «своїх») купа, тікає з посади за кордон??? Якби не було кримінальних злочинів у осіб з урядового кварталу, то і тікати, не треба було!!???
Сирійці, правильно вчиняють, толкове правосуддя, з автокранами!!
«Портновські» напряглися!!
Максимум сповістити призовника за адресою. І все, а далі сидіти собі у воєнкоматі та оформляти папери на мобілізованих.
А мобілізацією повинна займатися поліція, органи влади, місцеві органи влади.
А зараз все навпаки, тому і постійні інциденти з ТЦК.
прийміть закони про блокування карток, смартфонів, додатків та арешт майна
на дворі не друга світова - побігають, посидять в підвалі, а потім самі прийдуть в ТЦК як слухняні зайчики
.
чи не так?
але ЗЄлічка ніколи цього НЕ зробить !
бо його буде переобирати не 60-та бригада та їх рідні
.
Я згадав де забув свою парасолю" - сказав старий Рабінович після проповіді ребе про шкідливість борделів.
а якщо, не дай Боже, ще шахед зачепить майно цього бізнесмена ?
то він стане Рембо !
люди від появи Нomo sapiens вбивали один одного за право жити та майно !
а не за Сталіна-ЗЄліна
.
ЗЄлічка хоче і війну виграти, і на виборах перемогти,
стратег хрєнов !
.
.
ТЦК-шник вже повний кавалер ордена "Вбивці-людолова"
(тут треба кричати УЖАС !)
.
поки вуха не повідлітають і очі не повилазять !
.
на час установки пластмасових вух та очей.
"по установлєнію тих предметів, негайно прибути на фронт !"
.
а тим часом в ЗСУ катастрофічно не вистачає піхоти!
подивіться на останніх мапах Діп Стейту щоденні червоні тонкі стріли по дорогах та посадках.
це блітц кріг Гудеріана по кацапськи, на моциках та самокатах
.
фронт підгризають тилові пацюки !
#а-прі-чьом-здєсь-ухилянти ?
.
таваріщь іванофф
.