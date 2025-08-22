Толпа "отбила" мужчину у военных ТЦК и полиции в Виннице, произошла стычка. ВИДЕО
В Виннице произошел конфликт между военнослужащими ТЦК, представителями полиции и местными жителями. Горожане пытались "отбить" мужчину, который находился в розыске.
Об этом пишет местное издание "20 минут", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, стычка случилась в пятницу днем на улице Замостянской после того, как силовики пытались задержать мужчину, который находился в розыске ТЦК.
По информации местного издания, на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни людей.
Очевидцы сняли на видео, как женщина бьет по автомобилю, а мужчина, которого пытались задержать ТЦК и полиция, находится в окружении людей, которые его "защищают".
В результате конфликта, который спровоцировал огромную пробку и митинг, правоохранители отпустили мужчину, добавляет "20 минут".
Реакция ТЦК
Впоследствии Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал заявление и отрицают, что их представители участвовали в конфликте.
"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации", - говорится в заявлении.
Что говорит полиция?
Областная полиция объяснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. В то же время в сообщении не указывается, что его отпустили.
"22 августа во время патрулирования Винницы полицейские остановили водителя за нарушение ПДД. Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать. Правоохранители ограничили его движение. Между тем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. Сейчас проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.
*****, служить некому? На задержание одного человека аж ВОСЕМЬ экипажей полиции
"ефективність 100%"
Якщо ж уявити ситуацію де будуть карати за найменшу провину, тобто диктатуру, то тут ви теж можете попасти в цю саму ситуацію.
Ненавиджу, суки!
Навзаєм, чмо
Якщо влада найближчим часом не змінить методи могилізації, соціальний вибух неминучий.
Народу вперто не дають можливості думати головою ...
Відкрию ;секрет;. Це все старі дописувачі. В 2019 вони топили за Зеленського, от і поміняли ніки...