Толпа "отбила" мужчину у военных ТЦК и полиции в Виннице, произошла стычка. ВИДЕО

В Виннице произошел конфликт между военнослужащими ТЦК, представителями полиции и местными жителями. Горожане пытались "отбить" мужчину, который находился в розыске.

Об этом пишет местное издание "20 минут", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стычка случилась в пятницу днем на улице Замостянской после того, как силовики пытались задержать мужчину, который находился в розыске ТЦК.

По информации местного издания, на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина, находившийся в розыске, избил военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий в Николаеве, - военкомат

Очевидцы сняли на видео, как женщина бьет по автомобилю, а мужчина, которого пытались задержать ТЦК и полиция, находится в окружении людей, которые его "защищают".

В результате конфликта, который спровоцировал огромную пробку и митинг, правоохранители отпустили мужчину, добавляет "20 минут".

Реакция ТЦК

Впоследствии Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал заявление и отрицают, что их представители участвовали в конфликте.

"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации", - говорится в заявлении.

Читайте также: Днепропетровский ТЦК о возможном избиении мужчины в Днепре: информация является манипулятивной и требует разъяснения

Что говорит полиция?

Областная полиция объяснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. В то же время в сообщении не указывается, что его отпустили.

"22 августа во время патрулирования Винницы полицейские остановили водителя за нарушение ПДД. Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать. Правоохранители ограничили его движение. Между тем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. Сейчас проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

Читайте также: Угрожал гранатой военным ТЦК в Черкассах: полиция задержала мужчину. ФОТО