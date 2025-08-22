РУС
Толпа "отбила" мужчину у военных ТЦК и полиции в Виннице, произошла стычка. ВИДЕО

В Виннице произошел конфликт между военнослужащими ТЦК, представителями полиции и местными жителями. Горожане пытались "отбить" мужчину, который находился в розыске.

Об этом пишет местное издание "20 минут", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стычка случилась в пятницу днем на улице Замостянской после того, как силовики пытались задержать мужчину, который находился в розыске ТЦК.

По информации местного издания, на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина, находившийся в розыске, избил военного ТЦК во время мобилизационных мероприятий в Николаеве, - военкомат

Очевидцы сняли на видео, как женщина бьет по автомобилю, а мужчина, которого пытались задержать ТЦК и полиция, находится в окружении людей, которые его "защищают".

В результате конфликта, который спровоцировал огромную пробку и митинг, правоохранители отпустили мужчину, добавляет "20 минут".

Реакция ТЦК

Впоследствии Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал заявление и отрицают, что их представители участвовали в конфликте.

"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации", - говорится в заявлении.

Читайте также: Днепропетровский ТЦК о возможном избиении мужчины в Днепре: информация является манипулятивной и требует разъяснения

В Виннице произошел конфликт горожан с ТЦК и полицией

Что говорит полиция?

Областная полиция объяснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. В то же время в сообщении не указывается, что его отпустили.

"22 августа во время патрулирования Винницы полицейские остановили водителя за нарушение ПДД. Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать. Правоохранители ограничили его движение. Между тем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. Сейчас проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

Читайте также: Угрожал гранатой военным ТЦК в Черкассах: полиция задержала мужчину. ФОТО

Автор: 

Винница (743) Винницкая область (1082) конфликт (846) ТЦК (726) Винницкий район (36)
+31
Вісім екіпажів поліцаїв-людоловів для затримання однієї людини, а воювати звісно ж нема кому.
22.08.2025 21:52 Ответить
+28
Ці йолопи від кацапів Україну не відіб"ють. Ця вінницька біомаса не має мізків.
22.08.2025 21:52 Ответить
+26
Готовий взвод підкачаних бородатих ухилянтів оточив одного цивільного доходягу, якого відбивають жінки.
22.08.2025 21:52 Ответить
Ну з Київщини то добре, але ж зараз воюєш. Я впевнений у цьому, бо не можеш ухилянт з під дивану так киздіти
22.08.2025 22:30 Ответить
Не впевнений що маю розповідати кожному закацапу про свої справи. Андестуд, Ванька?
22.08.2025 22:32 Ответить
Як завжди - секретний агент. Напевно в жіночій сукні, удвох із клавою під диваном
22.08.2025 22:40 Ответить
Бойовий дід, диванні війська? Героїчно воюєте з кацапами під шкварчання котлет на кухні?
22.08.2025 22:38 Ответить
Як там в Ольгіно, дощить?
22.08.2025 22:44 Ответить
Дощить лишень у тупих нафронтників, які продовжують лякати кріпаків кривавими бурятами та майбутніми штурмами Лісабону і Стокгольму, аби ті покірно мовчки йшли на фронт і не задавали прогнившій владі зайвих питань.
22.08.2025 22:54 Ответить
Совки розстроїлись
22.08.2025 22:12 Ответить
А якщо до Вінниці увійдуть озброєні кацапи - натовп теж буде відбиватись від них, чи мовчки розімкне сідниці перед освободітєлямі?
22.08.2025 22:13 Ответить
Частина заничкариться, частина ходитиме наче нічого не сталося. Ще частина бігатиме зі списками працівників влади, поліції, адресами сімей воїнів та загиблих.
22.08.2025 22:27 Ответить
Поліцаї самі побіжать першими, служити новим хазяївам .
22.08.2025 22:59 Ответить
Вже видно, що друге.
22.08.2025 22:27 Ответить
на місце події виїхали вісім екіпажів поліції Джерело: https://censor.net/ua/v3570088
*****, служить некому? На задержание одного человека аж ВОСЕМЬ экипажей полиции
22.08.2025 22:15 Ответить
Хенерали дуже багато народу поклали в безглуздих контраступах та бескінечних штурмах посадок. Але схема одних поклали, інших наловимо, працювати не буде. Бажання жити більше всяких правльних, не сперечаюсь, лозунгів. П.С. А знаете, чому кацапські генерали часто-густо гинуть на фронті, а наши ні? Бо їх там немає.
22.08.2025 22:17 Ответить
Якби призивники самі приходили у військомати то б і не було б ТЦКашників , чому одні воюють гинуть, а інші живуть жирують ходять по ресторанам, барам, за рахунок тих хто на нулю, краще вмерти героєм в очах заплаканої матері на фронті, ніж бути сцикуном боягузом в очах своїх дітей рідних своєї дівчини.
22.08.2025 22:17 Ответить
Де особисто Василь воює?
22.08.2025 22:22 Ответить
На найгарячішому напрямку - цифровому фронті.
22.08.2025 22:26 Ответить
Точно. А чому? У вас є відповідь на це питання?
22.08.2025 22:30 Ответить
Тцкашники дають повістки суддям прокурорам їх помічникам дітям, рідним депутатів??? А чого?? Сцикливе, нікчемне табунами ловлять як рабів в Африці... Мобілізація потрібна але лбу роботу можна зробити і на р'ять і на два, але гніда залужний мобілізацію(бусифікацію) затіяв на одиницю, із вигодою для себе
22.08.2025 22:22 Ответить
Готуєшь свою дупу під московських під@рів? Вони вже йдуть до тебе, твою дружину звалтують і вбють, дітей відправчть на "перевиховання" на болота, а тебе в штурма на Варшаву і Берлін. Не відмажешься, не хотів країну захищати, отримаєш ад...
22.08.2025 22:30 Ответить
Не ну это ПЕСДЕЦ честно. Тцк отморозились, типа настамнебыло, а менты выслали 8 экипажей, это минимум 16 дармоедов.
22.08.2025 22:23 Ответить
- і в результаті все одно нікого не зловили !
"ефективність 100%"
22.08.2025 22:33 Ответить
Де нацгвардії,, чому під@рів заколотників не арештували, чому кримінальні справи не відкриті? Хтось до виборів готується? Так до них ще дожити треба, в цю біомасу за спротив обороні країни треба давити (законними способами)
22.08.2025 22:27 Ответить
Коли запускається мʼясорубка, дивись щоб тебе не перемололо.
22.08.2025 22:32 Ответить
Звичайно, в м'ясорубку перші подадуть під@ри ухилянти, отримають від своїх, а для окупантів вони і так біосміття ..
22.08.2025 22:38 Ответить
Кхм. Здається у вас рожеві окуляри. Більшість так званих "ухилянтів", просто сʼїбуться. І не допоможуть ніякі рої дронів з вибухівкою на кордоні, ні гелікоптери, ні зграя прикордонників. Тому, вибачте, мʼясорубка спершу торкнеться вас особисто. Якщо брати ситуацію про яку ви говорите.
Якщо ж уявити ситуацію де будуть карати за найменшу провину, тобто диктатуру, то тут ви теж можете попасти в цю саму ситуацію.
22.08.2025 22:44 Ответить
Ми - ВЕЛИКА демократична країна!!! Наступного разу ми всі гуртом будемо захищати чергового "чікатілу". Нє, ну а ****? Пацика-ухилянта, який порушив закон і не з'явився за повісткою - на ура, а гвалтівника і вбивцю що, не відстоїмо? А хлопці на нулі з 24.02.2022 року нехай і далі бережуть спокій маминих царапинок. До Перемоги, як сказав **********.
Ненавиджу, суки!
22.08.2025 22:36 Ответить
Ненавиджу, суки!

Навзаєм, чмо
22.08.2025 22:37 Ответить
Красномовне в тебе прізвище
22.08.2025 22:41 Ответить
Цьому жарту сто років в обід, номерний тцкун Сергійко
22.08.2025 22:43 Ответить
Кого ненавидеш? Українців, які три з половиною роки тебе захищають - це мінімум, в то і всі 11 років?????! Так шуруй з України!!!!!!!!! ХТОСЬ тримає????????!
22.08.2025 22:44 Ответить
Ти читати вмієш написане?
22.08.2025 22:57 Ответить
Заберіть з Вінниці ПВО нехай кричать ганьба Іскандерам і Кинджалам
22.08.2025 22:41 Ответить
Дивіться скільки там мужиків. Чому поліцаям іменно того потрібно? Остальні заброньовані і хлопчики до 25-ти рочків? Влада сама поділила людей на категорії хто хороший а кого не жалко а тепер робить беспрєдєл
22.08.2025 22:44 Ответить
Завжди дивує одне - п'ятниця, вечір, ресторани і нічні клуби переповнені чоловіками призовного віку. Не потрібно ні за ким бігати, заходь і оповіщуй на здоров'я, місячний план поставок буде виконаний за кілька годин....
Якщо влада найближчим часом не змінить методи могилізації, соціальний вибух неминучий.
22.08.2025 22:45 Ответить
Схоже на маніпуляції зі свідомістю, а не новини.
22.08.2025 22:45 Ответить
А хіба лише в цій новині ?
Народу вперто не дають можливості думати головою ...
22.08.2025 22:52 Ответить
Хто бажає, той думає. Хто не бажає, а скоріше просто не здатен, той генерує: ухилянти, сцикуни, ждуни, натовп, розстріляти і т. д...
22.08.2025 22:56 Ответить
25 річне сцикло сховалося за стадом ждуняцького бидла. Нехай хлопці гинуть у посадках без ротацій, наша хата з краю ми затім узкого міра
22.08.2025 22:49 Ответить
Помочь хлопцам не желаешь? Без ротаций сидят.
22.08.2025 22:53 Ответить
До речі, зверніть увагу на те що всі борцуни з мобілізацією- новореги.
Відкрию ;секрет;. Це все старі дописувачі. В 2019 вони топили за Зеленського, от і поміняли ніки...
22.08.2025 22:50 Ответить
Боляче дивитися до чого довела Україну зе-гнидота! Згадую лютий 2022 року, коли черги стояли, щоб записатися на фронт, і з жахом бачу теперішню бусифікацію. Як зневірити українця, щоб він не стояв за свою волю і віру? Почни в нього нагло все красти і казати йому, що це його Україна і він має за неї гинути!
22.08.2025 22:55 Ответить
який грьобаний сором.... мені соромно, що я вінничанин, як таким "свідомим" співгромадянам дивитись в очі?
22.08.2025 23:00 Ответить
