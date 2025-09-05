На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру судді одного з районних судів Львівської області за фактом одержання неправомірної вигоди та декларуванні недостовірної інформації.

Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Погодився вплинути на ТЦК, щоб викупити брата

За даними слідства, підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК та СП.

Задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання зі службовими особами РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення територіального центру без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова.

Зазначимо, що в межах даного кримінального провадження також розслідуються факти можливого одержання неправомірної вигоди службовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області за ч.3 ст. 368 КК України.

Вніс завідомо недостовірні відомості до декларації

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн.

На даний час проводяться слідчі дії, з метою виявлення та вилучення речових доказів.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наголосимо, що неправомірні дії судді безпосередньо було викрито прокурорами Львівської обласної прокуратури спільно з ДБР за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

Надалі дане кримінальне провадження буде передано до НАБУ за підслідністю.