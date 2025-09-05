УКР
1 024 17

На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

На Львівщині викрито суддю

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру судді одного з районних судів Львівської області за фактом одержання неправомірної вигоди та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Погодився вплинути на ТЦК, щоб викупити брата

За даними слідства, підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК та СП.

Задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання зі службовими особами РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення територіального центру без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова.

Зазначимо, що в межах даного кримінального провадження також розслідуються факти можливого одержання неправомірної вигоди службовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області за ч.3 ст. 368 КК України.

Вніс завідомо недостовірні відомості до декларації 

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн.

На даний час проводяться слідчі дії, з метою виявлення та вилучення речових доказів.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наголосимо, що неправомірні дії судді безпосередньо було викрито прокурорами Львівської обласної прокуратури спільно з ДБР за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

Надалі дане кримінальне провадження буде передано до НАБУ за підслідністю.

Топ коментарі
Коментувати
Нормальна ціна ще зі знижкою як для судді
показати весь коментар
05.09.2025 12:49 Відповісти
файно, а на корів з вівцями можна наміняти?
показати весь коментар
05.09.2025 12:50 Відповісти
а че так можно било
показати весь коментар
05.09.2025 12:51 Відповісти
дорогий кріпостний₴!
показати весь коментар
05.09.2025 12:53 Відповісти
А з цими "службовими особами РТЦК та СП" що буде ?
показати весь коментар
05.09.2025 12:54 Відповісти
А їх чекає найстрашніше покарання - половину прийдеться віддати.
показати весь коментар
05.09.2025 12:58 Відповісти
Підвищать зарплату, сподіваючись, що це переконає воєнкомів перестати вимагати хабарі.
З суддями / прокурорами ж свого часу саме так вчинили, хіба ні?
А наступати на граблі - у нас національний вид спорту...
показати весь коментар
05.09.2025 12:59 Відповісти
Як це "викупив" ? Там же працюють військовослужбовці, воїни, які проливали кров - вони Чесні (від слова "честь"). Не вірю! Це ІПСО!
показати весь коментар
05.09.2025 12:55 Відповісти
Да, подорожчали послуги... Раніше можливо було все порешить за пару пляшок самогону.
показати весь коментар
05.09.2025 12:56 Відповісти
у цій новині прекрасно все.
показати весь коментар
05.09.2025 12:59 Відповісти
А з рідного брата скільки б суддя за таке взяв?
показати весь коментар
05.09.2025 13:02 Відповісти
Надіюсь, що "продавець" і "покупець" вже проходять ВЛК. Заодно з двоюріним братом. Інакше ця "новина" просто пук,
показати весь коментар
05.09.2025 13:03 Відповісти
Звісно пук. І не в калюжу а в ціле озеро.
показати весь коментар
05.09.2025 13:04 Відповісти
Міг би прямо в бусі домовитися,якщо такий братан є. Кажуть,штука баксів і гуляй.
показати весь коментар
05.09.2025 13:03 Відповісти
То "ухилянти" винні в цьому чи ні?
показати весь коментар
05.09.2025 13:03 Відповісти
Підозра, особисте зобов'язання, 5 років слідства та суду з вирішенням питання про звільнення судді, отримання заробітної плати весь час, звільнення на пенсію до вироку, отримання довічного утримання 120 тис грн.місяць (нижча), угода з прокурором про визнання, затвердження угоди з покаранням 5 років умовно , виїзд у Монако до батальону...- тяжка доля судді в Україні..... В може,взагалі, - нічого,продовження повноважень судді та служіння Феміді!!
показати весь коментар
05.09.2025 13:10 Відповісти
Розвели суддю, як хлопчика. Напевне, занадто багатим виглядав зовнішньо. Звичайна такса дял пересічних - 3 тис доларів
показати весь коментар
05.09.2025 13:14 Відповісти
 
 