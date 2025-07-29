Депутат з Хмельниччини не вказав у декларації літак, - Нацполіція. ФОТО

На Хмельниччині викрили трьох депутатів від Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад, які не задекларували майно на понад 25 млн грн.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, депутат Камʼянець-Подільської міської ради у своїх декларація за 2021 та 2022 роки не зазначив активів на суму понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. Серед незадекларованого майна надлегкий літак.

"Депутат Славутської міської ради "забув" відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича двох мільйонів гривень фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.

Наявність грошові активи на рахунках, готівки та корпоративних прав не показала у своїх декларація за 2022 та 2023 роки і депутатка Шепетівської міської ради. Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки", - йдеться в повідомленні.

Наразі депутатам повідомлено про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

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