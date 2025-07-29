УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11215 відвідувачів онлайн
Новини Фото Декларування недостовірної інформації
2 223 13

Депутат з Хмельниччини не вказав у декларації літак, - Нацполіція. ФОТО

На Хмельниччині викрили трьох депутатів від Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад, які не задекларували майно на понад 25 млн грн.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, депутат Камʼянець-Подільської міської ради у своїх декларація за 2021 та 2022 роки не зазначив активів на суму понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. Серед незадекларованого майна надлегкий літак.

"Депутат Славутської міської ради "забув" відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича двох мільйонів гривень фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.

Наявність грошові активи на рахунках, готівки та корпоративних прав не показала у своїх декларація за 2022 та 2023 роки і депутатка Шепетівської міської ради. Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки", - йдеться в повідомленні.

Наразі депутатам повідомлено про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Читайте: Прокурор Малєєв пояснив житло, показане у "Супермамі": будинок для зйомок надали родичі

Депутати з Хмельниччини подали недостовірні декларації
Депутати з Хмельниччини подали недостовірні декларації

Автор: 

декларація (1449) Нацполіція (15383) Хмельницька область (1001)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Чергове ненаситне бидло!
показати весь коментар
29.07.2025 13:52 Відповісти
+3
Депутат просто планував нацарювати ще 100 гривень, купити бензину і на цьому аероплані улетіти к куям із цієї країни
показати весь коментар
29.07.2025 13:57 Відповісти
+3
У Бужанського,депутата - мама любить швидкість...а тут мама депутата,мабуть, любить небо та крила!! А самі депутати ******* хабарі та Україну,де слуга завжди заробляв більше професора ( не плутати з Януковичем!!!)
показати весь коментар
29.07.2025 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А навіщо деларувати літак, якщо польоти заборонені? Зараз це просто металобрухт)
показати весь коментар
29.07.2025 13:37 Відповісти
Може внього ще й ракети є до літака 😮
показати весь коментар
29.07.2025 14:04 Відповісти
Ну все. Літак відібрати... КАБи на нього прилаштувати...Запустити по кацапам які штурмують Покровськ...Чи ні?🥴
показати весь коментар
29.07.2025 13:41 Відповісти
Мабуть з літачка Шахеди валить? - чи на чорний день - шоб звалити
показати весь коментар
29.07.2025 13:42 Відповісти
Чергове ненаситне бидло!
показати весь коментар
29.07.2025 13:52 Відповісти
Куди воно літа оте з Хмельниччини? Чому не запровадять закон про різкий ріст статків після отримання високих посад?!
показати весь коментар
29.07.2025 13:52 Відповісти
Ну забув.
Ну що тут лихого?
Он у Франції я забуду про те що щось маю в декларації.
То мені Ампо вічливо натякне про це.
Один разок.
А далі почнуться проблемки із банківськими картами.
(Ампо- податкова на території Республіки Франція)
показати весь коментар
29.07.2025 13:57 Відповісти
Депутат просто планував нацарювати ще 100 гривень, купити бензину і на цьому аероплані улетіти к куям із цієї країни
показати весь коментар
29.07.2025 13:57 Відповісти
Так НАБУ та САП вже підконтрольні Генпрокурору (ОПі)!
показати весь коментар
29.07.2025 14:00 Відповісти
У Бужанського,депутата - мама любить швидкість...а тут мама депутата,мабуть, любить небо та крила!! А самі депутати ******* хабарі та Україну,де слуга завжди заробляв більше професора ( не плутати з Януковичем!!!)
показати весь коментар
29.07.2025 14:02 Відповісти
Уся ця гниль яка називається депутатами лише мародерить на крові ,
показати весь коментар
29.07.2025 14:32 Відповісти
Усьо ж було, па дамашнєму, добалакано!?!
А тепер, халепа??
показати весь коментар
29.07.2025 14:47 Відповісти
То не літак, то велосипед з крилами. За ціною середнього беушного легковика. Зате заголовок який. Депутат приховав літак в декларації. У середньстатистичного зебіла одразу в голові образ літака Трампа за 400 млн з золотим унітазом, джакузі і шльондрами на борту. Хайпожери.
показати весь коментар
29.07.2025 14:52 Відповісти
 
 