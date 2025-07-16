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Новини Декларування недостовірної інформації Родина прокурора Малєєва на шоу Супермама
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Прокурор Малєєв пояснив житло, показане у "Супермамі": будинок для зйомок надали родичі

Прокурор Малєєв на шоу Супермама Звідки дороге житло

Прокурор Олександр Малєєв пояснив, що насправді його родина не проживає в елітному будинку, що демонструвався у програмі "Супермама".

Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Так, у своєму поясненні для Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів він розповів, що участь у "Супермамі" не брав, натомість у зйомках брали участь його колишня та теперішня дружини, які уклали угоду з телеканалом. Водночас прокурор сказав, що все ж взяв участь в одному сюжеті, 29 липня 2024 року, під час вечері у неробочий час, і не чув, що говорили під час зйомок учасниці передачі.

За словами Малєєва, насправді його сім’я не проживає у елітному будинку, показаному у телепрограмі.

Будинок Малєєвих на Супермамі
Будинок Малєєвих на Супермамі

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"Малєєв О.М. пояснив, що будинок, у якому проводились зйомки передачі телеканалу СТБ "Супермама", не є його власністю та власністю членів його сім’ї, не перебуває і не перебував у їх користуванні, окрім як з 24 до 31 липня 2024 року, лише під час зйомок. Цей будинок надала їм у безоплатне користування для зняття у телепередачі сім’я двоюрідної сестри його дружини. Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в м. Одесі, а він, Малєєв О.М., винаймає однокімнатну квартиру у м. Києві (конфіденційна інформація), яка за умовами передачі не підходила для зйомок, як житло, у якому мешкає родина з 3 дітьми", - зазначили у рішенні КДКП.

Прокурор зазначив, що все сказане його дружиною та ексдружиною на шоу не можна сприймати за правду, оскільки "формат телепередачі передбачає змагання, а тому його учасники є не щирими у своїх висловлюваннях і все сказане направлене виключно на популяризацію гарних стосунків у сім’ї після розлучення і здобуття перемоги у шоу "Супермама".

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Він пояснив, що метою було поширити ідеї співбатьківства (колишня дружина написала книгу "Співбатьківство" - як побудувати відносини між колишнім подружжям та виховання спільних дітей) та прорекламувати книгу.

Прокурор звернув увагу, що у дисциплінарній скарзі міститься неправдива інформація, що нібито під час інтерв’ю жінки стверджують, що вони, а також 5 дітей, перебувають на його утриманні: "Це твердження є нічим іншим, як власним суб’єктивним сприйняттям автора дисциплінарної скарги сюжету програми".

Він зазначив, що його дружини в жодному сюжеті не зазначали, що перебувають на його утриманні.

Його чинна дружина вже 20 років викладає в Одеській юридичній академії, має три вищих освіти й маючи 3 дітей, жодного дня не була у декретній відпустці, а колишня дружина прямо зазначала, що є фізичною особою-підприємцем й заробляє достатньо для того, щоб себе утримувати.

Відомо, що Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

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У рішенні КДКП також зазначено, що НАЗК знайшло недостовірні відомості у декларації Малєєва на загальну суму 3 800 00,00 грн, що становить розмір понад 500 прожиткових мінімумів.

Попри всі пояснення прокурора щодо нерухомості та способу життя, показаного у телепроєкті, КДКП вирішила звільнити Олександра Малєєва.

Раніше повідомлялось, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини.

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Автор: 

декларація (1446) прокурор (630)


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Топ коментарі
+13
Причому то були бідні родичі
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16.07.2025 12:44 Відповісти
+13
"Запетляв" високопоставлений "чесний голодранець"...
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16.07.2025 12:44 Відповісти
+9
маячня якась...і це лайно, на тлі сьогодення, смердить особливо огидно
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16.07.2025 12:50 Відповісти
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Причому то були бідні родичі
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16.07.2025 12:44 Відповісти
Ніт, то багаті родичі, які утримують бідного прокурора. Саме тому у більшості прокурорів родичі багаті, бо бідні утримувати прокурорів не можуть. 😔
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16.07.2025 13:05 Відповісти
"Запетляв" високопоставлений "чесний голодранець"...
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16.07.2025 12:44 Відповісти
А де родичі взяли гроші на будинок? Чому Малєєв не може дозволити собі такий будинок, а його жінка скитається по родичах? Ганьба!
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16.07.2025 12:48 Відповісти
маячня якась...і це лайно, на тлі сьогодення, смердить особливо огидно
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16.07.2025 12:50 Відповісти
Бабуся-заслужена тричі орденоносна пенсіонерка, в дідусь -ветеран колчаківських фронтів. Бабла у них неміряно.
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16.07.2025 12:52 Відповісти
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16.07.2025 12:52 Відповісти
- А ви докажіть!
- Так цеж ви прокурор!
- А ви нє, от і неп*здіть...
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16.07.2025 12:53 Відповісти
-Виновный признает?
-Нет.
-На нет и суда нет.
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16.07.2025 13:11 Відповісти
отправить досрочно на пенсию с запретом носить вышиванку!
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16.07.2025 12:55 Відповісти
Тепер йому дадуть політичний притулок у США...де він
буде жити виключно на пенсію прокурора!! Вистачить. А дружина буде до нього приїжджати народжувати ....на перерві між викладанням у Юридичній академії,як жити на одну зарплату!!
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16.07.2025 13:03 Відповісти
воно написало книгу.....
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16.07.2025 13:05 Відповісти
урінотерапія в офтальмології
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16.07.2025 13:05 Відповісти
Ці тварі народ за лохів тримають!
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16.07.2025 13:09 Відповісти
А чого б це уряд США оплачує пологи самиці українського держслужбовця? Коли моя народжувала, навіть не запропонували, сам дивуюся.
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16.07.2025 13:12 Відповісти
Респект Владимиру Александровичу!
На его фоне Янукович в коррупции - это детский сад!
Чем же закончит Владимир Александрович?
Ему камазов не хватит ,чтобы все вывезти
Надо эшелоны как минимум....
Восхищаюсь Бубочкой !
Как он нас всех поимел ......
И меня, пенсионерку
И защитников Мариуполя
И Залужного
И Третью штурмовую
Ну разве не красавчик???
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16.07.2025 13:13 Відповісти
він неймовірний...
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16.07.2025 13:24 Відповісти
Надали бідні родичі і сам він гол як сокол
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16.07.2025 13:18 Відповісти
- не моё!

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16.07.2025 13:18 Відповісти
Та що ж це за місце таке прокляте! Не встигне чесна людина прокурором стати, як тут же йому родичі починають то будинки елітні підкидати, то дорогі автомобілі, то коштовності. А потім виявиться, що і мільйони, знайденні в його кишенях, теж двоюрідним братам-сестрам належать. Ну от хоче ж людина чесно на державу працювати, так ні ж.....
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16.07.2025 13:22 Відповісти
а як в родичів спитають де вони надбали будинки елітні, то дорогі автомобілі, коштовності... ті скажуть відверто і чєсно - наколядували і напосівали
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16.07.2025 13:26 Відповісти
Так, звісно, інакше не могло бути. Бідний родич позичив маєток для програми у багатих родичів. Все було б добре, якби кожен другий в Україні міг це собі дозволити. І ми, дійсно, маємо прямувати до такого рівня життя
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16.07.2025 13:23 Відповісти
Чому воно не голене? Усі держслужбовці мають мати охайний вигляд, борода це привілегія тих кого обирають, а не призначають.
По темі, звісно у всіх прокурорів родичі - криптовалютні міліардери, і тільки він один гне спину в прокурорському кріслі.
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16.07.2025 13:25 Відповісти
В такому https://kreslalux.ua/kresla-rukovoditelya/3724-kreslo-ergohuman-hc-suparnin-black
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16.07.2025 13:33 Відповісти
руки геть від правоохоронця
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16.07.2025 13:28 Відповісти
Перевірити на детекторі.
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16.07.2025 13:31 Відповісти
Підкинули-підставили, зганьбили завістливі родичи чесного непідкупного прокурора, допоможіть люди добрі!
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16.07.2025 13:35 Відповісти
 
 