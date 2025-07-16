Прокурор Малєєв пояснив житло, показане у "Супермамі": будинок для зйомок надали родичі

Прокурор Олександр Малєєв пояснив, що насправді його родина не проживає в елітному будинку, що демонструвався у програмі "Супермама".

Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Так, у своєму поясненні для Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів він розповів, що участь у "Супермамі" не брав, натомість у зйомках брали участь його колишня та теперішня дружини, які уклали угоду з телеканалом. Водночас прокурор сказав, що все ж взяв участь в одному сюжеті, 29 липня 2024 року, під час вечері у неробочий час, і не чув, що говорили під час зйомок учасниці передачі.

За словами Малєєва, насправді його сім’я не проживає у елітному будинку, показаному у телепрограмі.





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"Малєєв О.М. пояснив, що будинок, у якому проводились зйомки передачі телеканалу СТБ "Супермама", не є його власністю та власністю членів його сім’ї, не перебуває і не перебував у їх користуванні, окрім як з 24 до 31 липня 2024 року, лише під час зйомок. Цей будинок надала їм у безоплатне користування для зняття у телепередачі сім’я двоюрідної сестри його дружини. Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в м. Одесі, а він, Малєєв О.М., винаймає однокімнатну квартиру у м. Києві (конфіденційна інформація), яка за умовами передачі не підходила для зйомок, як житло, у якому мешкає родина з 3 дітьми", - зазначили у рішенні КДКП.

Прокурор зазначив, що все сказане його дружиною та ексдружиною на шоу не можна сприймати за правду, оскільки "формат телепередачі передбачає змагання, а тому його учасники є не щирими у своїх висловлюваннях і все сказане направлене виключно на популяризацію гарних стосунків у сім’ї після розлучення і здобуття перемоги у шоу "Супермама".

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Він пояснив, що метою було поширити ідеї співбатьківства (колишня дружина написала книгу "Співбатьківство" - як побудувати відносини між колишнім подружжям та виховання спільних дітей) та прорекламувати книгу.

Прокурор звернув увагу, що у дисциплінарній скарзі міститься неправдива інформація, що нібито під час інтерв’ю жінки стверджують, що вони, а також 5 дітей, перебувають на його утриманні: "Це твердження є нічим іншим, як власним суб’єктивним сприйняттям автора дисциплінарної скарги сюжету програми".

Він зазначив, що його дружини в жодному сюжеті не зазначали, що перебувають на його утриманні.

Його чинна дружина вже 20 років викладає в Одеській юридичній академії, має три вищих освіти й маючи 3 дітей, жодного дня не була у декретній відпустці, а колишня дружина прямо зазначала, що є фізичною особою-підприємцем й заробляє достатньо для того, щоб себе утримувати.

Відомо, що Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

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У рішенні КДКП також зазначено, що НАЗК знайшло недостовірні відомості у декларації Малєєва на загальну суму 3 800 00,00 грн, що становить розмір понад 500 прожиткових мінімумів.

Попри всі пояснення прокурора щодо нерухомості та способу життя, показаного у телепроєкті, КДКП вирішила звільнити Олександра Малєєва.

Раніше повідомлялось, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини.

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