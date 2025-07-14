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Прокурора Малєєва звільняють після того, як дружина у програмі "Супермама" показала приховане житло, - ЗМІ. ФОТО

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Олександр Малєєв — заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора.

прокурор Малєєв з дружиною

Дружина посадовця Ганна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що родина орендує будинок в Бучі площею 130 квадратних метрів. Також жінка додала, що не цікавилася вартістю оренди та не може відповісти на це запитання. Оренду будинку прокурор у декларації не вказував. За підрахунками журналістів, оренда такої нерухомості може коштувати близько $3 тис. на місяць.

орендний будинок прокурора Малєєва
орендний будинок прокурора Малєєва
орендний будинок прокурора Малєєва
орендний будинок прокурора Малєєва
орендний будинок прокурора Малєєва

Також жінка розповіла, що родина живе на два міста — Одеса та Київ. І коли вони мешкають у передмісті столиці, Олександр Малєєв приїздить на вихідні.

У програмі також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва. Жінка розповіла, що для неї та дітей Олександр Малєєв орендує квартиру за 15 тис. грн на місяць та сплачує 30 тис. грн щомісячно. Цю квартиру і видатки посадовець також не зазначає у декларації.

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За інформацією журналістів, будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

У декларації за 2024 рік прокурор також зазначає спільну з дружиною власність на нерухомість в Одесі: дві квартири площею 43,7 та 28,9 квадратних метрів та нежитлове приміщення площею 101,7 квадратних метра. Малєєв орендує квартиру у Києві площею 48,3 квадратних метра та квартиру в Одесі площею 73,4 квадратних метра. У квітні 2025 року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 квадратних метрів.

Прокурор спільно з колишньою дружиною володіє HYUNDAI SANTA FE 2013 року випуску та орендує FORD FIESTA 2013 року випуску. Дружина Ганна Малєєва володіє NISSAN TEANA 2008 року випуску.

Дохід від Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік становив 1 344 098 грн та страхові виплати 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $2 500.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеська суддя Маломуж не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

декларація (1445) прокуратура (3718) прокурор (627)


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Топ коментарі
+19
Чим більший злодій - тим дорожча вишиванка
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14.07.2025 20:43 Відповісти
+18
всі проблеми від шалав.....дурних шалав....
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14.07.2025 20:37 Відповісти
+18
Біситися з жиру треба обережно, бо вишиванка не завжди допоможе.
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14.07.2025 20:41 Відповісти
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всі проблеми від шалав.....дурних шалав....
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14.07.2025 20:37 Відповісти
Для чого жінці розум? Можна чудово прожити життя і без мозгів з красивою мордочкою.
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14.07.2025 20:42 Відповісти
так це не жінка. а ботоксна шалава
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14.07.2025 20:44 Відповісти
У людей на таких посадах жінки - непримітні сірі миші. А на стороні - купа екскортниць на любий смак. По дзвінку люба прилітає за 5 секунд.
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14.07.2025 20:49 Відповісти
та й фіг з ними.
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14.07.2025 20:50 Відповісти
Тож дві баби змовились і втопили прокурора
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14.07.2025 21:09 Відповісти
Пусть его 3-е детей получат по 5000 000 грн компенсации, а не старушка мать у которой нет ни невестки ни внуков!
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14.07.2025 21:55 Відповісти
Кто мне объяснит почему неженатые бездетные парни должны защищать ценой своей жизни вот таких шейхов и султанов у которых есть гаремы и отпрыски от этих гаремов? Ищите на куй фашисты!!!
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14.07.2025 21:51 Відповісти
пояснюю: бо тобі призедентом вибрали довбодятла. ти ж надіюсь не голосував за зеленського?
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14.07.2025 21:55 Відповісти
На этих выборах был выбор без выбора две обрезанные ****** проценте одной!
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14.07.2025 21:57 Відповісти
Медузы миллион лет живут без мозгов, и ничего. Плодятся, правда, падлы так, что в воду гидко иногда заходить.
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14.07.2025 20:53 Відповісти
У медуз нема таких прекрасних геніталій )
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14.07.2025 21:43 Відповісти
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14.07.2025 21:49 Відповісти
Все проблемы от ***** обрезанных *****, кто пустил обрезанные *****ы в Украинскую хату тот и виноват в этом СВО-ДЖ-ИХ-АДЕ!
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14.07.2025 22:11 Відповісти
у нас країна невеличка, тому катати на військових літаках не вдається.
Але теж непогано.
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14.07.2025 20:40 Відповісти
Вона думала шо всі так живуть ) Ну подумаєш, будиночок невеличкий )
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14.07.2025 20:40 Відповісти
Малафєєви, Малєєви, ну українці ж еге ж?
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14.07.2025 20:41 Відповісти
Зато у вишиванці, - казацкаму роду, німа піріводу... курва....
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14.07.2025 21:38 Відповісти
Біситися з жиру треба обережно, бо вишиванка не завжди допоможе.
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14.07.2025 20:41 Відповісти
Чим більший злодій - тим дорожча вишиванка
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14.07.2025 20:43 Відповісти
полезные идиоты не умеющие рассчитать свои действия на два шага вперед
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14.07.2025 20:42 Відповісти
Хоть какая то польза от этих шоу
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14.07.2025 20:42 Відповісти
Супермаму теперь подвергнет домашнему насилию Суперпапа. Так все хорошо было и на тебе...палево.
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14.07.2025 20:44 Відповісти
Можливо Супермама таким чином рішила злити Супертата за якісь супружні огріхи. Не такі вже вони і тупі.
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14.07.2025 20:51 Відповісти
Вариант).
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14.07.2025 20:52 Відповісти
ага!
пересидить пару трійку місяців, та поновиться з багатомільйонними виплатами.
чи, в перший раз?
чи ви, у справедливість повірили? здуру?
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14.07.2025 20:44 Відповісти
так по тупому спалитися можуть лише надтупі!! зато у вишиванках і з щирою доброю посмішкою...
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14.07.2025 20:47 Відповісти
"Кто что охраняєт, тот то і імєєт"
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14.07.2025 20:49 Відповісти
Цікава в Україні ієрархія. При владі відверто тупі люди. Але виникає питання, які тоді люди, влада яких така відверто тупа?

Я відчуваю іспанський сором...
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14.07.2025 20:50 Відповісти
73% ))))
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14.07.2025 20:56 Відповісти
Семья патриотов в вышиванках. Руки прочь!!!
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14.07.2025 20:52 Відповісти
І українською розмовляють, на відміну від російськомовних в окопах.
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14.07.2025 21:15 Відповісти
А калік хмельницьких пожаліли.
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14.07.2025 20:56 Відповісти
Супермама стала Супердура🤣
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14.07.2025 20:58 Відповісти
Ні, супермама детектив!!!!
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14.07.2025 21:42 Відповісти
Давайте прокурорам еще больше добавим зарплаты, чтобы не брали взятки
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14.07.2025 21:01 Відповісти
Ублюдки *****, а всіх бідолах 50--60 років без зубів позабирали на війну щоб захищали цих мразів у їхніх хоромах ... а ще і вишиванки поодівали ...
хтось мені пояснить чим ми відрізняємося від москалів і їхнього устрою ???????????????????????????????????
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14.07.2025 21:02 Відповісти
мовою ...
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14.07.2025 21:16 Відповісти
Прокололась
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14.07.2025 21:07 Відповісти
Спалила піарщиця, жОна прокуророінваліда
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14.07.2025 21:12 Відповісти
Вони страждали...............
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14.07.2025 21:13 Відповісти
ізмучались всі вони бабки красти та переховувати-переписувати на тещ та інших ублюдків, схеми придумувати, в крипту переганяти...
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14.07.2025 21:38 Відповісти
А після звільнення мабуть дадуть повістку і на фронт, ага? Броні вже не буде, а захищати ж точно є що.
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14.07.2025 21:14 Відповісти
начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Джерело: https://censor.net/ua/p3563242
- захист інтересу держави відбувся успішно !
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14.07.2025 21:15 Відповісти
мерзота і нічого більше!
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14.07.2025 21:17 Відповісти
Пожалійте хлопа - йому зараз один вихід-оформлювати пенсію й жити як лошара на 100тис.гр.!
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14.07.2025 21:18 Відповісти
Сидела баба, скучала. Любой беды начало.
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14.07.2025 21:20 Відповісти
Хтось хоче сказати, що цей інвалід від прокуратури не знав, що його тюнінгована жОна буде зніматися у маєтку, який, судячи по фото має площу більше 130кв м?
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14.07.2025 21:25 Відповісти
Щвидше всього він і не живе з нею. Має якусь малолєтку на стороні і не розводиться.
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14.07.2025 21:31 Відповісти
всі знають, у кожному місті, де живе елітката - стоять палаци, переважна більшість крадене-не деклароване! от тільки ні податкова ні мусора ні НАБУ, БЕБ, САП і проча куйня не зна.
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14.07.2025 21:26 Відповісти
Парковки при прокуратурах в Київі заставлені елітнішими новими авто придбаними прокурорами під час війни. "НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ " нового Генпрокурора також кожен день паркується у нього під вікнами Генпрокуратури. Просто пройди,для початку, по кабінетах та поглянь на їх годинники,чоботи та одяг...Не говорячи вже про таможню,суд та СБУ
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14.07.2025 21:35 Відповісти
Краіна мрій, ****...
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14.07.2025 21:42 Відповісти
 
 