Голова ДАЗВ Іщенко має квартиру в Албанії та різко розбагатів - його перевіряє НАЗК

Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Апостроф із посиланням на дані декларації.

Так, НАЗК зафіксувало ознаки недостовірного декларування на понад 8,5 мільйона гривень.

Іщенко у деклараціях за 2023 та 2024 роки вказав, що має квартиру в Албанії площею 69,7 квадратного метра, придбану у 2018 році. Її вартість на дату набуття становить 1,4 мільйона гривень.

Також Іщенко задекларував квартиру в Києві площею 120,6 кв. м, дачний будинок, кілька земельних ділянок загальною площею понад 0,5 гектара, а також автомобіль BMW X3 (придбаний під час повномасштабного вторгнення - у 2022 році).

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Журналісти зазначають, що доходи чиновника стрімко зростають. Якщо у 2020 році сукупний дохід посадовця становив близько 574 тисяч гривень, то вже у 2021, 2022 та 2023 роках він стабільно декларував понад 6 мільйонів гривень щороку. А у 2024 році дохід Іщенка сягнув майже 10 мільйонів гривень.

Водночас зростали й грошові активи посадовця. У 2023 році він задекларував понад 350 тисяч доларів США, понад 100 тисяч євро, а також кількасот тисяч гривень готівкою. Іщенко пояснював це нібито доходами від продажу майна, яке його дружина накопичувала з 1998 року, проте дані про них відсутні у попередніх річних деклараціях чиновника.

Загалом НАЗК встановило, що в декларації Іщенка за 2023 рік містяться недостовірні дані на загальну суму 8 мільйонів 538 тисяч гривень. У висновку агентства також зазначено, що виявлені статки не відповідають офіційному рівню доходів чиновника. Перевірка НАЗК наразі триває.

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