Голова ДАЗВ Іщенко має квартиру в Албанії та різко розбагатів - його перевіряє НАЗК
Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Апостроф із посиланням на дані декларації.
Так, НАЗК зафіксувало ознаки недостовірного декларування на понад 8,5 мільйона гривень.
Іщенко у деклараціях за 2023 та 2024 роки вказав, що має квартиру в Албанії площею 69,7 квадратного метра, придбану у 2018 році. Її вартість на дату набуття становить 1,4 мільйона гривень.
Також Іщенко задекларував квартиру в Києві площею 120,6 кв. м, дачний будинок, кілька земельних ділянок загальною площею понад 0,5 гектара, а також автомобіль BMW X3 (придбаний під час повномасштабного вторгнення - у 2022 році).
Журналісти зазначають, що доходи чиновника стрімко зростають. Якщо у 2020 році сукупний дохід посадовця становив близько 574 тисяч гривень, то вже у 2021, 2022 та 2023 роках він стабільно декларував понад 6 мільйонів гривень щороку. А у 2024 році дохід Іщенка сягнув майже 10 мільйонів гривень.
Водночас зростали й грошові активи посадовця. У 2023 році він задекларував понад 350 тисяч доларів США, понад 100 тисяч євро, а також кількасот тисяч гривень готівкою. Іщенко пояснював це нібито доходами від продажу майна, яке його дружина накопичувала з 1998 року, проте дані про них відсутні у попередніх річних деклараціях чиновника.
Загалом НАЗК встановило, що в декларації Іщенка за 2023 рік містяться недостовірні дані на загальну суму 8 мільйонів 538 тисяч гривень. У висновку агентства також зазначено, що виявлені статки не відповідають офіційному рівню доходів чиновника. Перевірка НАЗК наразі триває.
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Так, є. Нерухомість українських чиновників та інших кримінальників.
ГаврилаГригорий в Гос.агентстве
Тогда же он албанцем стал
Особливість в тому, що там не можна копати (бо радіація в шарі грунту).
Тому всі укріплення будуються надземні, з габіонів.
Але ж пісок в габіони треба десь брати. А копати, повторюсь, не можна.
Тому пісок "завозять" з-за меж зони (по документам). Насправді- копають на березі Прип'яті в парі км від 4-го блоку. Те ж саме з колодами, пиляють в зоні.
Дуже вдобно.
В зону прохід-проїзд заборонений, тому всіляких журналістів-розслідувачів там немає.
Твори, шо хочеш!
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з'являється все більше запитань.
- Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний у афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
- Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозри. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
- Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
- Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
- І нарешті віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
- А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?