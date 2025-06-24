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Новини Е-декларації держслужбовців
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Голова ДАЗВ Іщенко має квартиру в Албанії та різко розбагатів - його перевіряє НАЗК

Доходи очільника ДАЗВ Іщенка стрімко ростуть. НАЗК перевіряє

Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Апостроф із посиланням на дані декларації.

Так, НАЗК зафіксувало ознаки недостовірного декларування на понад 8,5 мільйона гривень.

Іщенко у деклараціях за 2023 та 2024 роки вказав, що має квартиру в Албанії площею 69,7 квадратного метра, придбану у 2018 році. Її вартість на дату набуття становить 1,4 мільйона гривень.

Також Іщенко задекларував квартиру в Києві площею 120,6 кв. м, дачний будинок, кілька земельних ділянок загальною площею понад 0,5 гектара, а також автомобіль BMW X3 (придбаний під час повномасштабного вторгнення - у 2022 році).

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Журналісти зазначають, що доходи чиновника стрімко зростають. Якщо у 2020 році сукупний дохід посадовця становив близько 574 тисяч гривень, то вже у 2021, 2022 та 2023 роках він стабільно декларував понад 6 мільйонів гривень щороку. А у 2024 році дохід Іщенка сягнув майже 10 мільйонів гривень.

Водночас зростали й грошові активи посадовця. У 2023 році він задекларував понад 350 тисяч доларів США, понад 100 тисяч євро, а також кількасот тисяч гривень готівкою. Іщенко пояснював це нібито доходами від продажу майна, яке його дружина накопичувала з 1998 року, проте дані про них відсутні у попередніх річних деклараціях чиновника.

Загалом НАЗК встановило, що в декларації Іщенка за 2023 рік містяться недостовірні дані на загальну суму 8 мільйонів 538 тисяч гривень. У висновку агентства також зазначено, що виявлені статки не відповідають офіційному рівню доходів чиновника. Перевірка НАЗК наразі триває.

Також читайте: НАЗК виявила у сина колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупи необгрунтованих активів на 44 млн грн

Автор: 

НАЗК (1699) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (43)


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Топ коментарі
+12
При цій зеленій вакханалії дерибану гребуть даже такі, як назарій гусаков і .... "тихенько в ліс"
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24.06.2025 14:20 Відповісти
+9
Українські антикорупційні органи борються з корупцією так, як європейські любі друзі з російськими військовими злочинами. Зафіксували, сказали і - все. Так переможемо.
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24.06.2025 14:18 Відповісти
+6
Різко виходить в мільйонери - мабуть натрапив на золоту жилу
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24.06.2025 14:09 Відповісти
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Тю, лише в Албанії. Він що, бідний?
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24.06.2025 14:07 Відповісти
якщо ви так говорите, ви ніколи не були в Албанії..., подивіться хоча б в інтернеті...
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24.06.2025 14:18 Відповісти
Албанія піднялася значно у туристичному потенціалі, але разом із Чорногорією - це страни з низькими цінами. Нерухомість там іноді дешевша, ніж у нас.
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24.06.2025 14:27 Відповісти
в Албании что то есть кроме криминалитета ? Одна из опаснейших стран Европы
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24.06.2025 14:43 Відповісти
"...в Албании что то есть...?"
Так, є. Нерухомість українських чиновників та інших кримінальників.
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24.06.2025 14:50 Відповісти
Бункери, багато бункерів.
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24.06.2025 15:27 Відповісти
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24.06.2025 14:40 Відповісти
А прикоритники жирнішають.
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24.06.2025 15:34 Відповісти
Різко виходить в мільйонери - мабуть натрапив на золоту жилу
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24.06.2025 14:09 Відповісти
Про нього еі гетьманцев ні желєзняк не напише. Це ж переможць конкурсу реформаторів, це по перше. По друге....це мільйонер той що треба мільйонер.
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24.06.2025 14:12 Відповісти
Продає раціацію. Дозами.
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24.06.2025 14:22 Відповісти
Откуда дровишки? - из лесу вестимо - отца слышишь ****** а я вот удрал - в лесу раздавались удары по ребрам
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24.06.2025 14:30 Відповісти
"Откуда дровишки? - из лесу вестимо", слишиш как счьотчік Ґейґера трєщіт?
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24.06.2025 14:52 Відповісти
продавав металобрухт із Зони і видавав спецдозволи сталкерам. Грошовите місце
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24.06.2025 15:07 Відповісти
Прямо свято якесь на держслужбі!
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24.06.2025 14:13 Відповісти
Треба їм ще зарплату підняти до їхнього рівня.
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24.06.2025 14:20 Відповісти
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24.06.2025 14:36 Відповісти
Служил Гаврила Григорий в Гос.агентстве
Тогда же он албанцем стал
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24.06.2025 14:52 Відповісти
Українські антикорупційні органи борються з корупцією так, як європейські любі друзі з російськими військовими злочинами. Зафіксували, сказали і - все. Так переможемо.
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24.06.2025 14:18 Відповісти
При цій зеленій вакханалії дерибану гребуть даже такі, як назарій гусаков і .... "тихенько в ліс"
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24.06.2025 14:20 Відповісти
Час такий - в мутній воді рибка ловиться. Після війни хтось буде з грошима, хтось з пам'ятниками, таке.
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24.06.2025 14:41 Відповісти
Покажи мені що ти несеш і я скажу де ти робиш! Стара совєцька приказка.
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24.06.2025 14:27 Відповісти
Ну исколько откатов получаеш презик ДОВБОЙОБ ЗЕЛЕНСКИЙ?ФУ КАКАЯ ЖЕ УВАС ФУ ЭТА ЗАЛЕВНАЯ РЫБА!А ПРОТУХШАЯ!МОЗГА!
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24.06.2025 14:30 Відповісти
НЕТ ЭТО СКУМБРИЯ ОТ ЗЕЛЕНСКОЙ!
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24.06.2025 15:36 Відповісти
По 8 гривен за кило
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24.06.2025 15:38 Відповісти
Трагедія )))
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24.06.2025 14:32 Відповісти
Його треба показово покарати за Албанію! Всі люди як люди Лондон, Монако, Майямі на крайній випадок. А воно бач яке, квартира в Албанії, випєндрюється!
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24.06.2025 14:33 Відповісти
З такими мордами назначати бидло на посади- злочин. В першу чергу садити тих, хто висуває отово во на посади! Як не глянеш на чергового баґатаго- інтєлігент в третьому коліні. Коли ви перестанете назначати бандюг?!!!!
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24.06.2025 14:35 Відповісти
У всіх смарагдових є дружини, чоловіки, тещі, які за дивним збігом обставин одночасно є видатними бізнесменами, які з ста гривень за пару місяців можуть зробити десяток лямів зелені - на те й зелені
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24.06.2025 14:38 Відповісти
Бідний Грицько.Волосся втратив від радіації в зоні відчудження, коли садив грошове дерево?
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24.06.2025 14:39 Відповісти
В зоні будуються великі обсяги укріплень.
Особливість в тому, що там не можна копати (бо радіація в шарі грунту).
Тому всі укріплення будуються надземні, з габіонів.
Але ж пісок в габіони треба десь брати. А копати, повторюсь, не можна.
Тому пісок "завозять" з-за меж зони (по документам). Насправді- копають на березі Прип'яті в парі км від 4-го блоку. Те ж саме з колодами, пиляють в зоні.
Дуже вдобно.
В зону прохід-проїзд заборонений, тому всіляких журналістів-розслідувачів там немає.
Твори, шо хочеш!
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24.06.2025 14:40 Відповісти
Яак в пісні.... " А других не беруть на госслужбу"
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24.06.2025 15:03 Відповісти
Яка така війна?? Мати рідна!! Ото буде його жінка та родичі чекати -грабуй поки дають! В каламутній воді,а ще й у зоні відчуження можно гарно піднятися...Це усі чиновники та генерали довели вже стовідсотково!
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24.06.2025 15:14 Відповісти
Теща на редисці і огірках наторгувала .
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24.06.2025 15:17 Відповісти
Що тут скажеш, чмо дорвалися до кормушки, ось і результат!!! Але таких як ця потвора ще багато!!!
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24.06.2025 15:31 Відповісти
У него такой взгляд на фото, что я проверил кошелек и деньги на банковских картах на всякий случай.
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24.06.2025 16:08 Відповісти
Мабуть йому не сказали що зарплату дають, він подумав що купив посаду і крутись як можеш
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24.06.2025 16:55 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56129 Борислав Береза:
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з'являється все більше запитань.
- Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний у афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
- Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозри. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
- Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
- Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
- І нарешті віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
- А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?
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24.06.2025 18:09 Відповісти
 
 