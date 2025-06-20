УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9739 відвідувачів онлайн
Новини Справа Тетяни Крупи
1 670 20

НАЗК виявила у сина колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупи необгрунтованих активів на 44 млн грн

Крупа Олександр

НАБУ розпочало кримінальне провадження проти сина Тетяни Крупи Олександра, який очолював Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. НАЗК, здійснивши повну перевірку його декларації за 2022 рік, виявило у ній недостовірні дані на понад 44 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За інформацією НАЗК, проти Олександра Крупи відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

"Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 мільйонів гривень, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження. При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тисяч доларів США (еквівалент понад 19,5 мільйонів гривень), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, крім цього, Олександр Крупа не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021-2022 роках: "Також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, "зменшивши" його на 110 тисяч гривень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробляла інвалідність для ухилянтів: засуджено помічницю Крупи Кабарчук

У НАЗК зазначили, результати перевірки декларації Олександра Крупи стали підставою, щоб повторно перевірити декларацію за 2022 рік його дружини, яка була керівницею Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Автор: 

НАБУ (5504) НАЗК (1709) Крупа Тетяна (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
О як цікаво!!! І це така ***** у кожній області, районі. Оце якби ці бариги скинулись баблом... Але все таки ні, краще буде забрати у них все бабло. Скільки ж можна було всього накупити з озброєнь? І це представники, яким держава делегувала виконання визначених функцій, а вони завдяки цьому ******** так заробили.
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
+7
Сімейка тільки пішла на злет, усе в області було просякнуте Крупою...
А ще є прокурорський прошарок, суддівський, ментовський....
Усі один іншому послуги надавали...
показати весь коментар
20.06.2025 18:42 Відповісти
+6
Виявила- пораділа за неї
Цікаво скільки приховано бабла і майна у тих хто виявляв
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всього????
показати весь коментар
20.06.2025 18:33 Відповісти
Ви праві. Знайшли хіба що лесяту частину вкраденого з Пенсійного Фонду України на мертвих пенсіонерах, не верифікованих липових пенсіонерах, на брехливих «виплатах» пенсіонерам по рішенням суддів, але найбільше на липових «перерахунках пенсій» , лікарняних так неіснуючих соцдопомогах.
Якщо перевфрити все керівництво пенсійоного фонду, головбухів в обрв'язковому порядку та всіх причетних до їх покриття, як то третякова та желновіч, не тільки Україна, світ жахнеться скільки мільярдів грн ці суки вкрали в держави!!!!!
ПФУ ПОТРЕБУЄ НЕНАЙНОГО ТОТАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ ТА РЕВІЗІЇ З ЗАЛУЧЕННЯМ МІЖНАРОДНИХ АУДИТОРІВ!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 19:15 Відповісти
все йдедо того, що цю крупу винесуть як нелю штепу на руках на білому коні 44 вдячних прокурора-інваліда
показати весь коментар
20.06.2025 19:22 Відповісти
О як цікаво!!! І це така ***** у кожній області, районі. Оце якби ці бариги скинулись баблом... Але все таки ні, краще буде забрати у них все бабло. Скільки ж можна було всього накупити з озброєнь? І це представники, яким держава делегувала виконання визначених функцій, а вони завдяки цьому ******** так заробили.
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
Та це ж одна із самих бідних, депресивних областей України!...
А що робиться в Київській, Львівський, Дніпропетровський...?!!!
показати весь коментар
20.06.2025 19:42 Відповісти
Виявила- пораділа за неї
Цікаво скільки приховано бабла і майна у тих хто виявляв
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
Сімейка тільки пішла на злет, усе в області було просякнуте Крупою...
А ще є прокурорський прошарок, суддівський, ментовський....
Усі один іншому послуги надавали...
показати весь коментар
20.06.2025 18:42 Відповісти
Походу воровали вагонами …🤪
Не , составами !…
И так по всей Украине.
😡
показати весь коментар
20.06.2025 18:44 Відповісти
напосівав
показати весь коментар
20.06.2025 18:47 Відповісти
Отримував пенсії мертвих та ненароджених.
показати весь коментар
20.06.2025 19:16 Відповісти
Він все життя важко працював з самого дитинства. Збирав пляшки, мукулатуру, металобрухт, ганчирря, їм зі смітника, пиз з калюж і відкладав - складав копейчину до копейчини, а ви їржите з нього як коняки. Злі ви.
показати весь коментар
20.06.2025 18:47 Відповісти
а ще посівав та колядував...
показати весь коментар
20.06.2025 18:50 Відповісти
по всій україні в кожному місті трудяться ці сімейні банди-вони трудоустраюють на різні місця в владі своїх родичів і в суммі виходять сімейні мафії котрі миють бабло
показати весь коментар
20.06.2025 18:53 Відповісти
Яка мама не дасть синочку пару гривень на морозиво? )
показати весь коментар
20.06.2025 19:07 Відповісти
В цьому разі він мамі давав і не тільки на морозиво. Пенсійний фонд Хмельничини це мільярди грн ЩОМІСЯЦЯ, де в списках ті кого вже немає.
показати весь коментар
20.06.2025 19:18 Відповісти
Оце тільки роздуплись,та спочатку зрозуміло було, що там вся сімейка злодюги
показати весь коментар
20.06.2025 19:20 Відповісти
Найцікавіше те, що Захід з радістю приймає награбоване в Україні і вивезене в їх банки. Жодних питань до мразі яка на рахунки в їх банки владає сотні тисяч і мільйони доларів!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
показати весь коментар
20.06.2025 19:25 Відповісти
Цікаво чи є в цього вибл...дка інше громадянство і як саме йому депутати допоможуть уникнути відповідальності прогрлосувавши замножинне громадянство?! Су...иии!!
показати весь коментар
20.06.2025 19:26 Відповісти
Поліція Львівщини викрила 41-річного керівника благодійного фонду, який привласнював кошти, зібрані на потреби армії. Під виглядом закупівель для ЗСУ він переконував людей - зокрема військових і волонтерів - перераховувати гроші, частину з яких витрачав на себе. У період з 2023 по 2025 рік завдав збитків щонайменше п'ятьом особам на майже 1,3 млн грн. У нього вилучено техніку, банківські картки, записи. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. Деталі: https://cyberpolice.gov.ua/news/pryvlasnyuvav-koshty-viyskovykh-ta-volonteriv-politseyski-lvivshchyny-vykryly-kerivnyka-blahodiynoho-fondu-u-shakhraistvi/
показати весь коментар
20.06.2025 21:27 Відповісти
Сирітка!!!! На фронт, рити траншеї!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:29 Відповісти
 
 