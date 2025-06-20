НАЗК виявила у сина колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупи необгрунтованих активів на 44 млн грн

НАБУ розпочало кримінальне провадження проти сина Тетяни Крупи Олександра, який очолював Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. НАЗК, здійснивши повну перевірку його декларації за 2022 рік, виявило у ній недостовірні дані на понад 44 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За інформацією НАЗК, проти Олександра Крупи відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

"Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 мільйонів гривень, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження. При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тисяч доларів США (еквівалент понад 19,5 мільйонів гривень), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, крім цього, Олександр Крупа не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021-2022 роках: "Також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, "зменшивши" його на 110 тисяч гривень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробляла інвалідність для ухилянтів: засуджено помічницю Крупи Кабарчук

У НАЗК зазначили, результати перевірки декларації Олександра Крупи стали підставою, щоб повторно перевірити декларацію за 2022 рік його дружини, яка була керівницею Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).