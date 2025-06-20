НАПК обнаружила у сына бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Крупы необоснованные активы на 44 млн грн

НАБУ начало уголовное производство против сына Татьяны Крупы Александра, который возглавлял Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области. НАПК, осуществив полную проверку его декларации за 2022 год, выявило в ней недостоверные данные на более чем 44 миллиона гривен.

По информации НАПК, против Александра Крупы открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации), ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

"В частности, чиновник указал сведения о наличии наличности в разных валютах на более 23 миллионов гривен, не подтвердив при проверке законности источников ее происхождения. При этом скрыл от декларирования средства на более 500 тысяч долларов США (эквивалент более 19,5 миллионов гривен), размещенные в банке Австрии, на счете, открытом на имя жены в начале полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, кроме этого, Александр Крупа не задекларировал жилой дом и земельный участок, которые приобрел в 2021-2022 годах: "Также указал ложные сведения о полученном им доходе в виде возврата взносов в уставный капитал от юридического лица, "уменьшив" его на 110 тысяч гривен".

В НАПК отметили, результаты проверки декларации Александра Крупы стали основанием, чтобы повторно проверить декларацию за 2022 год его жены, которая была руководителемУправления государственной регистрации Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий).