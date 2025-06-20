РУС
Новости Дело Татьяны Крупы
НАПК обнаружила у сына бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Крупы необоснованные активы на 44 млн грн

Крупа Александр

НАБУ начало уголовное производство против сына Татьяны Крупы Александра, который возглавлял Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области. НАПК, осуществив полную проверку его декларации за 2022 год, выявило в ней недостоверные данные на более чем 44 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По информации НАПК, против Александра Крупы открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации), ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

"В частности, чиновник указал сведения о наличии наличности в разных валютах на более 23 миллионов гривен, не подтвердив при проверке законности источников ее происхождения. При этом скрыл от декларирования средства на более 500 тысяч долларов США (эквивалент более 19,5 миллионов гривен), размещенные в банке Австрии, на счете, открытом на имя жены в начале полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, кроме этого, Александр Крупа не задекларировал жилой дом и земельный участок, которые приобрел в 2021-2022 годах: "Также указал ложные сведения о полученном им доходе в виде возврата взносов в уставный капитал от юридического лица, "уменьшив" его на 110 тысяч гривен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подделывала инвалидность для уклонистов: осуждена помощница Крупы Кабарчук

В НАПК отметили, результаты проверки декларации Александра Крупы стали основанием, чтобы повторно проверить декларацию за 2022 год его жены, которая была руководителемУправления государственной регистрации Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий).

НАБУ (4602) НАПК (1230) Крупа Татьяна (44)
Топ комментарии
+13
О як цікаво!!! І це така ***** у кожній області, районі. Оце якби ці бариги скинулись баблом... Але все таки ні, краще буде забрати у них все бабло. Скільки ж можна було всього накупити з озброєнь? І це представники, яким держава делегувала виконання визначених функцій, а вони завдяки цьому ******** так заробили.
20.06.2025 18:39 Ответить
+7
Сімейка тільки пішла на злет, усе в області було просякнуте Крупою...
А ще є прокурорський прошарок, суддівський, ментовський....
Усі один іншому послуги надавали...
20.06.2025 18:42 Ответить
+6
Виявила- пораділа за неї
Цікаво скільки приховано бабла і майна у тих хто виявляв
20.06.2025 18:39 Ответить
Всього????
20.06.2025 18:33 Ответить
Ви праві. Знайшли хіба що лесяту частину вкраденого з Пенсійного Фонду України на мертвих пенсіонерах, не верифікованих липових пенсіонерах, на брехливих «виплатах» пенсіонерам по рішенням суддів, але найбільше на липових «перерахунках пенсій» , лікарняних так неіснуючих соцдопомогах.
Якщо перевфрити все керівництво пенсійоного фонду, головбухів в обрв'язковому порядку та всіх причетних до їх покриття, як то третякова та желновіч, не тільки Україна, світ жахнеться скільки мільярдів грн ці суки вкрали в держави!!!!!
ПФУ ПОТРЕБУЄ НЕНАЙНОГО ТОТАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ ТА РЕВІЗІЇ З ЗАЛУЧЕННЯМ МІЖНАРОДНИХ АУДИТОРІВ!!!!!!
20.06.2025 19:15 Ответить
все йдедо того, що цю крупу винесуть як нелю штепу на руках на білому коні 44 вдячних прокурора-інваліда
Та це ж одна із самих бідних, депресивних областей України!...
А що робиться в Київській, Львівський, Дніпропетровський...?!!!
20.06.2025 19:42 Ответить
Походу воровали вагонами …🤪
Не , составами !…
И так по всей Украине.
😡
20.06.2025 18:44 Ответить
напосівав
20.06.2025 18:47 Ответить
Отримував пенсії мертвих та ненароджених.
20.06.2025 19:16 Ответить
Він все життя важко працював з самого дитинства. Збирав пляшки, мукулатуру, металобрухт, ганчирря, їм зі смітника, пиз з калюж і відкладав - складав копейчину до копейчини, а ви їржите з нього як коняки. Злі ви.
20.06.2025 18:47 Ответить
а ще посівав та колядував...
20.06.2025 18:50 Ответить
по всій україні в кожному місті трудяться ці сімейні банди-вони трудоустраюють на різні місця в владі своїх родичів і в суммі виходять сімейні мафії котрі миють бабло
20.06.2025 18:53 Ответить
Яка мама не дасть синочку пару гривень на морозиво? )
20.06.2025 19:07 Ответить
В цьому разі він мамі давав і не тільки на морозиво. Пенсійний фонд Хмельничини це мільярди грн ЩОМІСЯЦЯ, де в списках ті кого вже немає.
20.06.2025 19:18 Ответить
Оце тільки роздуплись,та спочатку зрозуміло було, що там вся сімейка злодюги
20.06.2025 19:20 Ответить
Найцікавіше те, що Захід з радістю приймає награбоване в Україні і вивезене в їх банки. Жодних питань до мразі яка на рахунки в їх банки владає сотні тисяч і мільйони доларів!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
20.06.2025 19:25 Ответить
Цікаво чи є в цього вибл...дка інше громадянство і як саме йому депутати допоможуть уникнути відповідальності прогрлосувавши замножинне громадянство?! Су...иии!!
20.06.2025 19:26 Ответить
Поліція Львівщини викрила 41-річного керівника благодійного фонду, який привласнював кошти, зібрані на потреби армії. Під виглядом закупівель для ЗСУ він переконував людей - зокрема військових і волонтерів - перераховувати гроші, частину з яких витрачав на себе. У період з 2023 по 2025 рік завдав збитків щонайменше п'ятьом особам на майже 1,3 млн грн. У нього вилучено техніку, банківські картки, записи. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. Деталі: https://cyberpolice.gov.ua/news/pryvlasnyuvav-koshty-viyskovykh-ta-volonteriv-politseyski-lvivshchyny-vykryly-kerivnyka-blahodiynoho-fondu-u-shakhraistvi/
20.06.2025 21:27 Ответить
Сирітка!!!! На фронт, рити траншеї!!!!
20.06.2025 21:29 Ответить
 
 