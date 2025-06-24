Глава ГАЗВ Ищенко имеет квартиру в Албании и резко разбогател - его проверяет НАПК
Новоназначенный глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко владеет недвижимостью за рубежом, его доходы после начала работы на государство стремительно растут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Апостроф со ссылкой на данные декларации.
Так, НАПК зафиксировало признаки недостоверного декларирования на более 8,5 миллиона гривен.
Ищенко в декларациях за 2023 и 2024 годы указал, что имеет квартиру в Албании площадью 69,7 квадратного метра, приобретенную в 2018 году. Ее стоимость на дату приобретения составляет 1,4 миллиона гривен.
Также Ищенко задекларировал квартиру в Киеве площадью 120,6 кв. м, дачный дом, несколько земельных участков общей площадью более 0,5 гектара, а также автомобиль BMW X3 (приобретенный во время полномасштабного вторжения - в 2022 году).
Журналисты отмечают, что доходы чиновника стремительно растут. Если в 2020 году совокупный доход чиновника составлял около 574 тысяч гривен, то уже в 2021, 2022 и 2023 годах он стабильно декларировал более 6 миллионов гривен ежегодно. А в 2024 году доход Ищенко достиг почти 10 миллионов гривен.
В то же время росли и денежные активы чиновника. В 2023 году он задекларировал более 350 тысяч долларов США, более 100 тысяч евро, а также несколько сотен тысяч гривен наличными. Ищенко объяснял это якобы доходами от продажи имущества, которое его жена накапливала с 1998 года, однако данные о них отсутствуют в предыдущих годовых декларациях чиновника.
В общей сложности, НАПК установило, что в декларации Ищенко за 2023 год содержатся недостоверные данные на общую сумму 8 миллионов 538 тысяч гривен. В заключении агентства также указано, что обнаруженные состояния не соответствуют официальному уровню доходов чиновника. Проверка НАПК сейчас продолжается.
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Так, є. Нерухомість українських чиновників та інших кримінальників.
ГаврилаГригорий в Гос.агентстве
Тогда же он албанцем стал
Особливість в тому, що там не можна копати (бо радіація в шарі грунту).
Тому всі укріплення будуються надземні, з габіонів.
Але ж пісок в габіони треба десь брати. А копати, повторюсь, не можна.
Тому пісок "завозять" з-за меж зони (по документам). Насправді- копають на березі Прип'яті в парі км від 4-го блоку. Те ж саме з колодами, пиляють в зоні.
Дуже вдобно.
В зону прохід-проїзд заборонений, тому всіляких журналістів-розслідувачів там немає.
Твори, шо хочеш!
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з'являється все більше запитань.
- Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний у афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
- Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозри. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
- Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
- Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
- І нарешті віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
- А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?