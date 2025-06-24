Глава ГАЗВ Ищенко имеет квартиру в Албании и резко разбогател - его проверяет НАПК

Новоназначенный глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко владеет недвижимостью за рубежом, его доходы после начала работы на государство стремительно растут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Апостроф со ссылкой на данные декларации.

Так, НАПК зафиксировало признаки недостоверного декларирования на более 8,5 миллиона гривен.

Ищенко в декларациях за 2023 и 2024 годы указал, что имеет квартиру в Албании площадью 69,7 квадратного метра, приобретенную в 2018 году. Ее стоимость на дату приобретения составляет 1,4 миллиона гривен.

Также Ищенко задекларировал квартиру в Киеве площадью 120,6 кв. м, дачный дом, несколько земельных участков общей площадью более 0,5 гектара, а также автомобиль BMW X3 (приобретенный во время полномасштабного вторжения - в 2022 году).

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Журналисты отмечают, что доходы чиновника стремительно растут. Если в 2020 году совокупный доход чиновника составлял около 574 тысяч гривен, то уже в 2021, 2022 и 2023 годах он стабильно декларировал более 6 миллионов гривен ежегодно. А в 2024 году доход Ищенко достиг почти 10 миллионов гривен.

В то же время росли и денежные активы чиновника. В 2023 году он задекларировал более 350 тысяч долларов США, более 100 тысяч евро, а также несколько сотен тысяч гривен наличными. Ищенко объяснял это якобы доходами от продажи имущества, которое его жена накапливала с 1998 года, однако данные о них отсутствуют в предыдущих годовых декларациях чиновника.

В общей сложности, НАПК установило, что в декларации Ищенко за 2023 год содержатся недостоверные данные на общую сумму 8 миллионов 538 тысяч гривен. В заключении агентства также указано, что обнаруженные состояния не соответствуют официальному уровню доходов чиновника. Проверка НАПК сейчас продолжается.

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