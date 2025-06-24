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Новости Е-декларации госслужащих
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Глава ГАЗВ Ищенко имеет квартиру в Албании и резко разбогател - его проверяет НАПК

Доходы главы ГАЗУ Ищенко стремительно растут. НАПК проверяет

Новоназначенный глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко владеет недвижимостью за рубежом, его доходы после начала работы на государство стремительно растут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Апостроф со ссылкой на данные декларации.

Так, НАПК зафиксировало признаки недостоверного декларирования на более 8,5 миллиона гривен.

Ищенко в декларациях за 2023 и 2024 годы указал, что имеет квартиру в Албании площадью 69,7 квадратного метра, приобретенную в 2018 году. Ее стоимость на дату приобретения составляет 1,4 миллиона гривен.

Также Ищенко задекларировал квартиру в Киеве площадью 120,6 кв. м, дачный дом, несколько земельных участков общей площадью более 0,5 гектара, а также автомобиль BMW X3 (приобретенный во время полномасштабного вторжения - в 2022 году).

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Журналисты отмечают, что доходы чиновника стремительно растут. Если в 2020 году совокупный доход чиновника составлял около 574 тысяч гривен, то уже в 2021, 2022 и 2023 годах он стабильно декларировал более 6 миллионов гривен ежегодно. А в 2024 году доход Ищенко достиг почти 10 миллионов гривен.

В то же время росли и денежные активы чиновника. В 2023 году он задекларировал более 350 тысяч долларов США, более 100 тысяч евро, а также несколько сотен тысяч гривен наличными. Ищенко объяснял это якобы доходами от продажи имущества, которое его жена накапливала с 1998 года, однако данные о них отсутствуют в предыдущих годовых декларациях чиновника.

В общей сложности, НАПК установило, что в декларации Ищенко за 2023 год содержатся недостоверные данные на общую сумму 8 миллионов 538 тысяч гривен. В заключении агентства также указано, что обнаруженные состояния не соответствуют официальному уровню доходов чиновника. Проверка НАПК сейчас продолжается.

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Автор: 

НАПК (1227) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (24)


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Топ комментарии
+12
При цій зеленій вакханалії дерибану гребуть даже такі, як назарій гусаков і .... "тихенько в ліс"
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24.06.2025 14:20 Ответить
+9
Українські антикорупційні органи борються з корупцією так, як європейські любі друзі з російськими військовими злочинами. Зафіксували, сказали і - все. Так переможемо.
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24.06.2025 14:18 Ответить
+6
Різко виходить в мільйонери - мабуть натрапив на золоту жилу
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24.06.2025 14:09 Ответить
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Тю, лише в Албанії. Він що, бідний?
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24.06.2025 14:07 Ответить
якщо ви так говорите, ви ніколи не були в Албанії..., подивіться хоча б в інтернеті...
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24.06.2025 14:18 Ответить
Албанія піднялася значно у туристичному потенціалі, але разом із Чорногорією - це страни з низькими цінами. Нерухомість там іноді дешевша, ніж у нас.
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24.06.2025 14:27 Ответить
в Албании что то есть кроме криминалитета ? Одна из опаснейших стран Европы
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24.06.2025 14:43 Ответить
"...в Албании что то есть...?"
Так, є. Нерухомість українських чиновників та інших кримінальників.
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24.06.2025 14:50 Ответить
Бункери, багато бункерів.
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24.06.2025 15:27 Ответить
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24.06.2025 14:40 Ответить
А прикоритники жирнішають.
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24.06.2025 15:34 Ответить
Різко виходить в мільйонери - мабуть натрапив на золоту жилу
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24.06.2025 14:09 Ответить
Про нього еі гетьманцев ні желєзняк не напише. Це ж переможць конкурсу реформаторів, це по перше. По друге....це мільйонер той що треба мільйонер.
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24.06.2025 14:12 Ответить
Продає раціацію. Дозами.
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24.06.2025 14:22 Ответить
Откуда дровишки? - из лесу вестимо - отца слышишь ****** а я вот удрал - в лесу раздавались удары по ребрам
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24.06.2025 14:30 Ответить
"Откуда дровишки? - из лесу вестимо", слишиш как счьотчік Ґейґера трєщіт?
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24.06.2025 14:52 Ответить
продавав металобрухт із Зони і видавав спецдозволи сталкерам. Грошовите місце
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24.06.2025 15:07 Ответить
Прямо свято якесь на держслужбі!
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24.06.2025 14:13 Ответить
Треба їм ще зарплату підняти до їхнього рівня.
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24.06.2025 14:20 Ответить
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24.06.2025 14:36 Ответить
Служил Гаврила Григорий в Гос.агентстве
Тогда же он албанцем стал
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24.06.2025 14:52 Ответить
Українські антикорупційні органи борються з корупцією так, як європейські любі друзі з російськими військовими злочинами. Зафіксували, сказали і - все. Так переможемо.
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24.06.2025 14:18 Ответить
При цій зеленій вакханалії дерибану гребуть даже такі, як назарій гусаков і .... "тихенько в ліс"
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24.06.2025 14:20 Ответить
Час такий - в мутній воді рибка ловиться. Після війни хтось буде з грошима, хтось з пам'ятниками, таке.
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24.06.2025 14:41 Ответить
Покажи мені що ти несеш і я скажу де ти робиш! Стара совєцька приказка.
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24.06.2025 14:27 Ответить
Ну исколько откатов получаеш презик ДОВБОЙОБ ЗЕЛЕНСКИЙ?ФУ КАКАЯ ЖЕ УВАС ФУ ЭТА ЗАЛЕВНАЯ РЫБА!А ПРОТУХШАЯ!МОЗГА!
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24.06.2025 14:30 Ответить
НЕТ ЭТО СКУМБРИЯ ОТ ЗЕЛЕНСКОЙ!
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24.06.2025 15:36 Ответить
По 8 гривен за кило
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24.06.2025 15:38 Ответить
Трагедія )))
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24.06.2025 14:32 Ответить
Його треба показово покарати за Албанію! Всі люди як люди Лондон, Монако, Майямі на крайній випадок. А воно бач яке, квартира в Албанії, випєндрюється!
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24.06.2025 14:33 Ответить
З такими мордами назначати бидло на посади- злочин. В першу чергу садити тих, хто висуває отово во на посади! Як не глянеш на чергового баґатаго- інтєлігент в третьому коліні. Коли ви перестанете назначати бандюг?!!!!
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24.06.2025 14:35 Ответить
У всіх смарагдових є дружини, чоловіки, тещі, які за дивним збігом обставин одночасно є видатними бізнесменами, які з ста гривень за пару місяців можуть зробити десяток лямів зелені - на те й зелені
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24.06.2025 14:38 Ответить
Бідний Грицько.Волосся втратив від радіації в зоні відчудження, коли садив грошове дерево?
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24.06.2025 14:39 Ответить
В зоні будуються великі обсяги укріплень.
Особливість в тому, що там не можна копати (бо радіація в шарі грунту).
Тому всі укріплення будуються надземні, з габіонів.
Але ж пісок в габіони треба десь брати. А копати, повторюсь, не можна.
Тому пісок "завозять" з-за меж зони (по документам). Насправді- копають на березі Прип'яті в парі км від 4-го блоку. Те ж саме з колодами, пиляють в зоні.
Дуже вдобно.
В зону прохід-проїзд заборонений, тому всіляких журналістів-розслідувачів там немає.
Твори, шо хочеш!
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24.06.2025 14:40 Ответить
Яак в пісні.... " А других не беруть на госслужбу"
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24.06.2025 15:03 Ответить
Яка така війна?? Мати рідна!! Ото буде його жінка та родичі чекати -грабуй поки дають! В каламутній воді,а ще й у зоні відчуження можно гарно піднятися...Це усі чиновники та генерали довели вже стовідсотково!
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24.06.2025 15:14 Ответить
Теща на редисці і огірках наторгувала .
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24.06.2025 15:17 Ответить
Що тут скажеш, чмо дорвалися до кормушки, ось і результат!!! Але таких як ця потвора ще багато!!!
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24.06.2025 15:31 Ответить
У него такой взгляд на фото, что я проверил кошелек и деньги на банковских картах на всякий случай.
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24.06.2025 16:08 Ответить
Мабуть йому не сказали що зарплату дають, він подумав що купив посаду і крутись як можеш
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24.06.2025 16:55 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56129 Борислав Береза:
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з'являється все більше запитань.
- Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний у афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
- Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозри. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
- Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
- Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
- І нарешті віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
- А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?
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24.06.2025 18:09 Ответить
 
 