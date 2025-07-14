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Прокурора Малеева увольняют после того, как жена в программе "Супермама" показала скрытое жилье, - СМИ. ФОТО

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева после того, как его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Александр Малеев - заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры - начальник Управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды Офиса Генерального прокурора.

прокурор Малеев с женой

Жена чиновника Анна Малеева приняла участие в программе "Супермама", где рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Также женщина добавила, что не интересовалась стоимостью аренды и не может ответить на этот вопрос. Аренду дома прокурор в декларации не указывал. По подсчетам журналистов, аренда такой недвижимости может стоить около $3 тыс. в месяц.

арендуемый дом прокурора Малеева
арендуемый дом прокурора Малеева
арендуемый дом прокурора Малеева
арендуемый дом прокурора Малеева
арендуемый дом прокурора Малеева

Также женщина рассказала, что семья живет на два города - Одесса и Киев. И когда они живут в пригороде столицы, Александр Малеев приезжает на выходные.

В программе также участвовала бывшая жена прокурора Татьяна Малеева. Женщина рассказала, что для нее и детей Александр Малеев арендует квартиру за 15 тыс. грн в месяц и платит 30 тыс. грн ежемесячно. Эту квартиру и расходы чиновник также не указывает в декларации.

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По информации журналистов, дом, который арендует прокурор, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. За контроль строительства на территории фонда отвечает Специализированная экологическая прокуратура, которую возглавляет Малеев.

Кроме этого, Александр Малеев не указывал в декларации расходы на роды жены, которые состоялись в США. Жена прокурора отправилась в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить ребенка, что позволило дочери Саре Малеевой получить гражданство США. Анна Малеева заявила, что она самостоятельно оплатила только перелет, тогда как расходы на роды и проживание были покрыты правительством США.

В декларации за 2024 год прокурор также отмечает совместную с женой собственность на недвижимость в Одессе: две квартиры площадью 43,7 и 28,9 квадратных метров и нежилое помещение площадью 101,7 квадратных метра. Малеев арендует квартиру в Киеве площадью 48,3 квадратных метра и квартиру в Одессе площадью 73,4 квадратных метра. В апреле 2025 года супруги завершили строительство еще одной квартиры в Одессе площадью 90 квадратных метров.

Прокурор совместно с бывшей женой владеет HYUNDAI SANTA FE 2013 года выпуска и арендует FORD FIESTA 2013 года выпуска. Жена Анна Малеева владеет NISSAN TEANA 2008 года выпуска.

Доход от Александра Малеева от Офиса Генпрокурора за 2024 год составил 1 344 098 грн и страховые выплаты 15 052 грн. На банковских счетах прокурор хранит 562 478 грн и наличными $2 500.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская судья Маломуж не задекларировала аренду квартиры в Дубае стоимостью 700 тыс. грн, - СМИ. ФОТО

Автор: 

декларация (1368) прокуратура (5048) прокурор (1132)


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Топ комментарии
+12
всі проблеми від шалав.....дурних шалав....
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14.07.2025 20:37 Ответить
+10
Біситися з жиру треба обережно, бо вишиванка не завжди допоможе.
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14.07.2025 20:41 Ответить
+7
Чим більший злодій - тим дорожча вишиванка
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14.07.2025 20:43 Ответить
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всі проблеми від шалав.....дурних шалав....
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14.07.2025 20:37 Ответить
Для чого жінці розум? Можна чудово прожити життя і без мозгів з красивою мордочкою.
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14.07.2025 20:42 Ответить
так це не жінка. а ботоксна шалава
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14.07.2025 20:44 Ответить
У людей на таких посадах жінки - непримітні сірі миші. А на стороні - купа екскортниць на любий смак. По дзвінку люба прилітає за 5 секунд.
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14.07.2025 20:49 Ответить
та й фіг з ними.
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14.07.2025 20:50 Ответить
Тож дві баби змовились і втопили прокурора
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14.07.2025 21:09 Ответить
Медузы миллион лет живут без мозгов, и ничего. Плодятся, правда, падлы так, что в воду гидко иногда заходить.
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14.07.2025 20:53 Ответить
у нас країна невеличка, тому катати на військових літаках не вдається.
Але теж непогано.
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14.07.2025 20:40 Ответить
Вона думала шо всі так живуть ) Ну подумаєш, будиночок невеличкий )
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14.07.2025 20:40 Ответить
Малафєєви, Малєєви, ну українці ж еге ж?
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14.07.2025 20:41 Ответить
Біситися з жиру треба обережно, бо вишиванка не завжди допоможе.
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14.07.2025 20:41 Ответить
Чим більший злодій - тим дорожча вишиванка
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14.07.2025 20:43 Ответить
полезные идиоты не умеющие рассчитать свои действия на два шага вперед
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14.07.2025 20:42 Ответить
Хоть какая то польза от этих шоу
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14.07.2025 20:42 Ответить
Супермаму теперь подвергнет домашнему насилию Суперпапа. Так все хорошо было и на тебе...палево.
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14.07.2025 20:44 Ответить
Можливо Супермама таким чином рішила злити Супертата за якісь супружні огріхи. Не такі вже вони і тупі.
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14.07.2025 20:51 Ответить
Вариант).
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14.07.2025 20:52 Ответить
ага!
пересидить пару трійку місяців, та поновиться з багатомільйонними виплатами.
чи, в перший раз?
чи ви, у справедливість повірили? здуру?
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14.07.2025 20:44 Ответить
так по тупому спалитися можуть лише надтупі!! зато у вишиванках і з щирою доброю посмішкою...
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14.07.2025 20:47 Ответить
"Кто что охраняєт, тот то і імєєт"
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14.07.2025 20:49 Ответить
Цікава в Україні ієрархія. При владі відверто тупі люди. Але виникає питання, які тоді люди, влада яких така відверто тупа?

Я відчуваю іспанський сором...
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14.07.2025 20:50 Ответить
73% ))))
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14.07.2025 20:56 Ответить
Семья патриотов в вышиванках. Руки прочь!!!
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14.07.2025 20:52 Ответить
І українською розмовляють, на відміну від російськомовних в окопах.
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14.07.2025 21:15 Ответить
А калік хмельницьких пожаліли.
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14.07.2025 20:56 Ответить
Супермама стала Супердура🤣
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14.07.2025 20:58 Ответить
Давайте прокурорам еще больше добавим зарплаты, чтобы не брали взятки
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14.07.2025 21:01 Ответить
Ублюдки *****, а всіх бідолах 50--60 років без зубів позабирали на війну щоб захищали цих мразів у їхніх хоромах ... а ще і вишиванки поодівали ...
хтось мені пояснить чим ми відрізняємося від москалів і їхнього устрою ???????????????????????????????????
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14.07.2025 21:02 Ответить
мовою ...
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14.07.2025 21:16 Ответить
Прокололась
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14.07.2025 21:07 Ответить
Спалила піарщиця, жОна прокуророінваліда
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14.07.2025 21:12 Ответить
Вони страждали...............
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14.07.2025 21:13 Ответить
А після звільнення мабуть дадуть повістку і на фронт, ага? Броні вже не буде, а захищати ж точно є що.
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14.07.2025 21:14 Ответить
начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Джерело: https://censor.net/ua/p3563242
- захист інтересу держави відбувся успішно !
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14.07.2025 21:15 Ответить
мерзота і нічого більше!
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14.07.2025 21:17 Ответить
Пожалійте хлопа - йому зараз один вихід-оформлювати пенсію й жити як лошара на 100тис.гр.!
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14.07.2025 21:18 Ответить
Сидела баба, скучала. Любой беды начало.
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14.07.2025 21:20 Ответить
Хтось хоче сказати, що цей інвалід від прокуратури не знав, що його тюнінгована жОна буде зніматися у маєтку, який, судячи по фото має площу більше 130кв м?
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14.07.2025 21:25 Ответить
всі знають, у кожному місті, де живе елітката - стоять палаци, переважна більшість крадене-не деклароване! от тільки ні податкова ні мусора ні НАБУ, БЕБ, САП і проча куйня не зна.
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14.07.2025 21:26 Ответить
 
 