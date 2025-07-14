Прокурора Малеева увольняют после того, как жена в программе "Супермама" показала скрытое жилье, - СМИ. ФОТО
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева после того, как его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.
Александр Малеев - заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры - начальник Управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды Офиса Генерального прокурора.
Жена чиновника Анна Малеева приняла участие в программе "Супермама", где рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Также женщина добавила, что не интересовалась стоимостью аренды и не может ответить на этот вопрос. Аренду дома прокурор в декларации не указывал. По подсчетам журналистов, аренда такой недвижимости может стоить около $3 тыс. в месяц.
Также женщина рассказала, что семья живет на два города - Одесса и Киев. И когда они живут в пригороде столицы, Александр Малеев приезжает на выходные.
В программе также участвовала бывшая жена прокурора Татьяна Малеева. Женщина рассказала, что для нее и детей Александр Малеев арендует квартиру за 15 тыс. грн в месяц и платит 30 тыс. грн ежемесячно. Эту квартиру и расходы чиновник также не указывает в декларации.
По информации журналистов, дом, который арендует прокурор, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. За контроль строительства на территории фонда отвечает Специализированная экологическая прокуратура, которую возглавляет Малеев.
Кроме этого, Александр Малеев не указывал в декларации расходы на роды жены, которые состоялись в США. Жена прокурора отправилась в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить ребенка, что позволило дочери Саре Малеевой получить гражданство США. Анна Малеева заявила, что она самостоятельно оплатила только перелет, тогда как расходы на роды и проживание были покрыты правительством США.
В декларации за 2024 год прокурор также отмечает совместную с женой собственность на недвижимость в Одессе: две квартиры площадью 43,7 и 28,9 квадратных метров и нежилое помещение площадью 101,7 квадратных метра. Малеев арендует квартиру в Киеве площадью 48,3 квадратных метра и квартиру в Одессе площадью 73,4 квадратных метра. В апреле 2025 года супруги завершили строительство еще одной квартиры в Одессе площадью 90 квадратных метров.
Прокурор совместно с бывшей женой владеет HYUNDAI SANTA FE 2013 года выпуска и арендует FORD FIESTA 2013 года выпуска. Жена Анна Малеева владеет NISSAN TEANA 2008 года выпуска.
Доход от Александра Малеева от Офиса Генпрокурора за 2024 год составил 1 344 098 грн и страховые выплаты 15 052 грн. На банковских счетах прокурор хранит 562 478 грн и наличными $2 500.
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Але теж непогано.
пересидить пару трійку місяців, та поновиться з багатомільйонними виплатами.
чи, в перший раз?
чи ви, у справедливість повірили? здуру?
Я відчуваю іспанський сором...
хтось мені пояснить чим ми відрізняємося від москалів і їхнього устрою ???????????????????????????????????
- захист інтересу держави відбувся успішно !