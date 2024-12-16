Одесская судья Маломуж не задекларировала аренду квартиры в Дубае стоимостью 700 тыс. грн, - СМИ. ФОТО

Судья Киевского районного суда Одессы Алла Маломуж не указала в своей декларации аренду квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах стоимостью почти 700 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документам, которые исследовали журналисты "Слідства.Інфо", речь идет о квартире площадью 117 м. кв в 14-этажной новостройке "Orin Building", что находится в районе Аль-Барша, что в 15 минутах езды от острова Дубая Palm Jumeihra. Помещение состоит из холла и двух спален.

На сайте дубайского агентства недвижимости указано, что жители этого дома могут пользоваться частным бассейном, теннисным кортом, зоной барбекю и круглосуточной охраной.

Согласно контракту на аренду жилья, который "Слідство.Інфо" получило от издания LeMonde, Алла Маломуж должна была заплатить 70 000 дирхам (примерно 675 500 гривен) за аренду квартиры в Дубае с октября 2023 по октябрь 2024 года.

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В декларации судьи за 2023 год, когда указанное соглашение об аренде уже должно было действовать, нет упоминаний о недвижимости в Дубае.

В своей декларации за 2023 год судья Маломуж указала, что ее годовой доход (зарплата судьи) составляет 725 353 гривен и 47 тысяч гривен алиментов на ребенка. То есть аренда имущества в Дубае могла составить почти весь годовой заработок судьи.

Судья не указывает место работы мужа в декларации, зато отмечает, что последние несколько лет он имеет 30 тысяч долларов США сбережений. По состоянию на 2023 год, когда судья, похоже, начала арендовать имущество в Дубае, сбережения мужа уменьшились на 9 тысяч долларов США. В декларации также указано, что в 2023 году в семье судьи появился третий ребенок.

Во время разговора с журналисткой "Слідства.Інфо" судья Маломуж отрицала, что снимает квартиру в Дубае, посоветовав журналистам обратиться с полученной информацией в правоохранительные органы. Алла Маломуж также отметила, что уже почти три года не находится в Украине. Правда в ее декларациях за 2022-2023 годы местом жительства указана квартира в Одессе. Упоминаний об аренде недвижимости за рубежом в официальных документах нет.

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