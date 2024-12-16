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декларация (1340) Дубай (59) недвижимость (755) судья (2630)

Одесская судья Маломуж не задекларировала аренду квартиры в Дубае стоимостью 700 тыс. грн, - СМИ. ФОТО

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж

Судья Киевского районного суда Одессы Алла Маломуж не указала в своей декларации аренду квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах стоимостью почти 700 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документам, которые исследовали журналисты "Слідства.Інфо", речь идет о квартире площадью 117 м. кв в 14-этажной новостройке "Orin Building", что находится в районе Аль-Барша, что в 15 минутах езды от острова Дубая Palm Jumeihra. Помещение состоит из холла и двух спален.

На сайте дубайского агентства недвижимости указано, что жители этого дома могут пользоваться частным бассейном, теннисным кортом, зоной барбекю и круглосуточной охраной.

суддя Маломуж орендує квартиру в ОАЕ

розслідування про суддю Маломуж

Суддя Маломуж в ОАЕ

Согласно контракту на аренду жилья, который "Слідство.Інфо" получило от издания LeMonde, Алла Маломуж должна была заплатить 70 000 дирхам (примерно 675 500 гривен) за аренду квартиры в Дубае с октября 2023 по октябрь 2024 года.

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В декларации судьи за 2023 год, когда указанное соглашение об аренде уже должно было действовать, нет упоминаний о недвижимости в Дубае.

В своей декларации за 2023 год судья Маломуж указала, что ее годовой доход (зарплата судьи) составляет 725 353 гривен и 47 тысяч гривен алиментов на ребенка. То есть аренда имущества в Дубае могла составить почти весь годовой заработок судьи.

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж

Судья не указывает место работы мужа в декларации, зато отмечает, что последние несколько лет он имеет 30 тысяч долларов США сбережений. По состоянию на 2023 год, когда судья, похоже, начала арендовать имущество в Дубае, сбережения мужа уменьшились на 9 тысяч долларов США. В декларации также указано, что в 2023 году в семье судьи появился третий ребенок.

Во время разговора с журналисткой "Слідства.Інфо" судья Маломуж отрицала, что снимает квартиру в Дубае, посоветовав журналистам обратиться с полученной информацией в правоохранительные органы. Алла Маломуж также отметила, что уже почти три года не находится в Украине. Правда в ее декларациях за 2022-2023 годы местом жительства указана квартира в Одессе. Упоминаний об аренде недвижимости за рубежом в официальных документах нет.

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Топ комментарии
+18
ще й пенсію отримає біля 100 тис грн, як і усі з її кодла
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16.12.2024 23:41
+16
вони майже всі так живуть. на широку ногу. по своїм "понятіям " та законам.окрема каста "непрікасаємих" мафія
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16.12.2024 23:43
+15
Та ну забула жінкиня,замоталась. Що ви причепились з_за якихось копійок...
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16.12.2024 23:41
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Насудила
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16.12.2024 23:39 Ответить
вони майже всі так живуть. на широку ногу. по своїм "понятіям " та законам.окрема каста "непрікасаємих" мафія
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16.12.2024 23:43 Ответить
У них зарплати і премії стотисячні.
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17.12.2024 06:48 Ответить
Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж просто не знає як задекларувати "наколядоване" (початківець?).
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16.12.2024 23:40 Ответить
насмоктала
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16.12.2024 23:41 Ответить
ще й пенсію отримає біля 100 тис грн, як і усі з її кодла
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16.12.2024 23:41 Ответить
На аліментах прозябає.
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17.12.2024 08:51 Ответить
Та ну забула жінкиня,замоталась. Що ви причепились з_за якихось копійок...
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16.12.2024 23:41 Ответить
Хозяйкиня... Салатки усяки, канапки там... Зашарилася...
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17.12.2024 02:08 Ответить
Алка, вона така...
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16.12.2024 23:44 Ответить
Алла я в бар
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17.12.2024 09:22 Ответить
Дрібязок. Стефанчук за місяць зїдає більше
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16.12.2024 23:46 Ответить
в день
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17.12.2024 03:23 Ответить
а оченятка... невже ці оченятка можуть обманювати? Брехня і наклеп! (с) ...
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16.12.2024 23:46 Ответить
Да нехайм вже сосне!!! Чи оттуїть! В "оренду" ей ещё раждать - генафонду рушить пока ненада!
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16.12.2024 23:51 Ответить
три роки не живе в Україні, але тяжко працює дистанційно за 70К в місяць... окуїти
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16.12.2024 23:55 Ответить
Випускниця підрахуєвської шарашки? Ні?
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17.12.2024 00:04 Ответить
В окоп, курву!
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17.12.2024 00:08 Ответить
Такі новини зривають мобілізацію.
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17.12.2024 00:11 Ответить
В Эмiратах?
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17.12.2024 01:14 Ответить
В Україні. Народ не хоче і не буде воювати за оце.
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17.12.2024 02:21 Ответить
У вас флажки слишком часто меняются и ус отклеился...
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17.12.2024 08:06 Ответить
Уті-путі бідосічка! Яка ж прикрість! ...
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17.12.2024 00:41 Ответить
З вигляду, мєрзка тьотка! Я б їй трильйони не доручав би.
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17.12.2024 00:43 Ответить
Одеська суддя Малогрош...
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17.12.2024 01:58 Ответить
Біг пес через овес
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17.12.2024 03:34 Ответить
Та якось дешево аренда в такому будинку в Дубаї коштує - менше півтори тисячі доларів на місяць
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17.12.2024 03:54 Ответить
А як так три роки не знаходиться в Україні і вважається суддею? Що це за схема? Я теж так хочу
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17.12.2024 06:50 Ответить
Тю, 700 тисяч гривень якихось. Та це така дрібничка для судді, що вона про ті 700 тисяч гривень і не пам'ятає. Ну забула про таку дрібничку, ну з ким не трапляється? Що ви причепились до судді?
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17.12.2024 08:47 Ответить
Які дурні. Ще Ленін казав ДІЛИТИСЯ треба. Тисячі "суддів" роблять тж сам, та й ще крутіше, а їх не чіпають.
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17.12.2024 09:01 Ответить
Маломуж, це чоловік з маленьким хазяйством
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17.12.2024 09:21 Ответить
Если таких вот судей из-за крышеваний власти нельзя судить, то надо их убить, то есть уничтожить физически. Списать на неизвестных. Только так.
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17.12.2024 09:44 Ответить
очень талантливая!
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17.12.2024 09:45 Ответить
Країна мрій. 3 роки відсутня на робочому місці і отримує платню більшу, ніж військові.
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17.12.2024 11:01 Ответить
Хтось вірить, що це не її квартира, просто оформлена не на неї?
Інакше навіщо орендувати квартиру, в якій ти не буваєш?
Суддя і подала на аліменти!
Золото, а не жінка!
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17.12.2024 11:24 Ответить
чомусь я не дивуюсь. якби інженер, вчитель чи лікар так купив , ооооо! цих треба за сраку брати.
а суддя- вона ж справєдлівость береже, а це опасно . ну, і вона красіва, їй можна
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17.12.2024 12:10 Ответить
міцно займалась правосуддям
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17.12.2024 12:40 Ответить
Нахрена в шахте работать...нахрена хлеб растить....нахрена сталь плавить.. если вот это.....
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17.12.2024 17:55 Ответить
І все це - Іменем України.
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17.12.2024 20:20 Ответить
цікаво, інвалідка чи ні
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17.12.2024 22:58 Ответить
Бидлу пенсія в місяць 3 500 грн за 40 років стажу, а ці на повну ногу кайфують від життя...
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18.12.2024 10:14 Ответить
 
 