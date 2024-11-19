Очільниця Харківської облради "забула" задекларувати нерухомість у Ніцці, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки голови Харківської обласної ради, поданої за 2022 рік, виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне антикорупційне бюро вже внесло в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідні відомості та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

"Під час перевірки встановлено, що чинна голова Харківської обласної ради не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік", – пояснили у НАЗК.

Також, на підставі аналізу даних про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Крім цього, Нацагентство поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

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Також посадовиця не зазначила у декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).

НАЗК не називає прізвища чиновниці, алн відомо, що Харківську облраду очолює Тетяна Єгорова-Луценко.

Як повідомлялося, у жовтні НАЗК виявило недостовірні дані у декларації ексзаступника міністра на понад 10 мільйонів.

Раніше НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки Людмили Денісвої порушень на 42 млн грн.