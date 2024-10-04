НАЗК виявило недостовірні дані у декларації ексзаступника міністра на понад 10 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у колишнього заступника міністра на понад 10 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі НАЗК, про це свідчать результати повної перевірки його декларації за 2021 рік.

Так, ексзаступник міністра відобразив наявність у дружини готівки на понад 10 млн грн та зазначив, що вони набуті до шлюбу і є її особистим надбанням. Крім того, документів на підтвердження джерел отримання грошових активів він не надав.

Під час повної перевірки встановлено, що розмір отриманих дружиною законних доходів у період часу з 1998 по 2021 рік не дозволяв накопичити таку суму.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок за ознаками ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило його до НАБУ.

На підставі вказаних матеріалів розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося, НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки Людмили Денісвої порушень на 42 млн грн.