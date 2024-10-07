РУС
У судьи Верховного Суда Дашутина нет недвижимости: коттедж тещи, квартира мамы и авто в лизинге, - СМИ. ВИДЕО

Игорь Дашутин - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины. На этой должности он с 2019 года. До этого - был судьей в Сумах. Дашутин и его жена Анна не имеют ни недвижимости, ни авто в собственности. Пользуются только тем, что принадлежит их родственникам.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

  • Имение в престижном коттеджном городке под Киевом принадлежит теще. Судья утверждает, что приезжает туда к теще. А сама она говорит, что они с зятем живут вместе с момента покупки имения.
  • Киевская квартира на 190 квадратов записана на маму. Дашутин указывает ее как свое место жительства. Однако до недавнего времени квартира была выставлена на продажу.
  • Лизинговое авто - Volkswagen Arteon - формально принадлежит автодилеру. Аналогичная история и с Audi его жены, которая оформлена на маму судьи.

Верховный Суд (1104) декларация (1374) недвижимость (833) судья (2660)
+30
показать весь комментарий
07.10.2024 21:51 Ответить
+16
Божиться, що з нерухомості у нього тіко власний гуй!
)))
показать весь комментарий
07.10.2024 21:50 Ответить
+13
У 95 кварталі це норма
показать весь комментарий
07.10.2024 21:49 Ответить
У 95 кварталі це норма
показать весь комментарий
07.10.2024 21:49 Ответить
Божиться, що з нерухомості у нього тіко власний гуй!
)))
показать весь комментарий
07.10.2024 21:50 Ответить
А тонко ви про нерухомість завернули.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:54 Ответить
З анекдоту - ми жили дуже бідно - цяцьок ніяких -- якби не був хлопчик - і гратися не було б чим
показать весь комментарий
07.10.2024 22:11 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 21:51 Ответить
🤔 як може голодранець судити інших??
показать весь комментарий
07.10.2024 21:55 Ответить
Нарід мудрий у 2019 виришів паржать
показать весь комментарий
07.10.2024 22:03 Ответить
Суддя Верховного Суду Дашутін не має нерухомості
===========
БОМЖ ! Навіщо багатому українському народові такий суддя! Бідний -як церковна миша! Давайте хоч на хату в закинутому селі йому скинемося! Замерзне на вокзалі зимою бідолага...Або щурі у підвалі якомусь загризуть .
показать весь комментарий
07.10.2024 22:07 Ответить
Так, як може суддя судити інших , якщо не має життєвого досвіду як заробити на житло і авто
показать весь комментарий
07.10.2024 22:15 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 22:09 Ответить
Машина Часу...
Не моя...

Тут прокази зависників...

Ну, яхта...
***-та *****...

Ну жив...
Життя по рельсам...

Ну, добре...
Все моє...

Але Машина Часу - не моя...
А Герберта Уельса...
показать весь комментарий
07.10.2024 22:38 Ответить
чомусь згадав-ета сірати...
показать весь комментарий
07.10.2024 21:55 Ответить
Ну навіщо вже настільки брехати? Навіть у простих громадян часто є власна квартира, про машину навіть не кажу.

Просто нахабство.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:55 Ответить
Ну ***** гол как сокОл!
показать весь комментарий
07.10.2024 21:56 Ответить
трохи розумніший за львова і скромніший за князєва.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:56 Ответить
А де він має прописку ?
показать весь комментарий
07.10.2024 21:56 Ответить
Може бути, баба Юля колясочниця, однокімнатну на Виноградарі винаймувала. Суліма не дасть збрехати🤣
показать весь комментарий
07.10.2024 21:56 Ответить
Але прості люди казали, що декілька будинків в кінці Хрещатику, якщо я правильно пам'ятаю в районі де Ленін раніше стояв, то її власність. І не тільки там.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:59 Ответить
В неї власність в ОАЕ
показать весь комментарий
07.10.2024 22:05 Ответить
Зараз можливо і так. То раніше було.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:15 Ответить
Щоб не трапилось, хто всрався? Юля.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:37 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 21:58 Ответить
А чого в нього вуха зламані?
показать весь комментарий
07.10.2024 21:59 Ответить
Повідмерзали в мороз...Хати ж немає...На лавці ночував напевно.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:14 Ответить
А я подумала, що благодарні клиенти вуха накрутили
показать весь комментарий
07.10.2024 22:16 Ответить
Вдячні клиенти
показать весь комментарий
07.10.2024 22:17 Ответить
Сам в боргах як в шовках! -- вже два рази з петлі виимали
показать весь комментарий
07.10.2024 21:59 Ответить
доторкнулися до недоторканних … а тут…. як завжди … одне корумповане гівно іншим заправляє…
показать весь комментарий
07.10.2024 22:02 Ответить
А в мене питання поки тільки одне - а чому сюди жодна ракета не долітає? Співпадіння? Не думаю...
показать весь комментарий
07.10.2024 22:04 Ответить
Це якийсь треш, як брехали,так і брешуть далі, ну який Українець в це повіре,ну просто бєдняшка. А ну як в мене пенсія 2700 і тут же десь візьметься+ 2 лишніх гривні, і я іх отдам чоловіку на пивко,мене б вже з'їли живцем, податкова загризла б.це якийсь піпец. Слів нема,один мат.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:11 Ответить
Загадка: Качка в морі, а хвіст на паркані. Хто це? Відповідь: Українськіий "чесний" та "чемний" суддя.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:11 Ответить
Я плачу, с@ка , с его нищеты....
показать весь комментарий
07.10.2024 22:14 Ответить
Все елементарно, Ватсон. Якщо все записано на родичів - значить боїться конфіскації. А якщо боїться конфіскації - значить бере на лапу.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:16 Ответить
Бідненьке. Гол як сокол.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:16 Ответить
А где банки закопаны,на каком огороде?
показать весь комментарий
07.10.2024 22:19 Ответить
в офшорах..там де у всіх
показать весь комментарий
07.10.2024 22:24 Ответить
До речі, у законі про вибори треба написати, що кандидати мають мати особисте житло .
ну щоб голодранці до Ради не обирались
показать весь комментарий
07.10.2024 22:22 Ответить
А родственников чиновников не нужно проверять? Или тогда накуя все ети законы
показать весь комментарий
07.10.2024 22:22 Ответить
Але чого він не купив собі Ланоса і хрущовку однокімнатну щоб в декларацію записати?
показать весь комментарий
07.10.2024 22:23 Ответить
Тоді на нього Бубочка в суд подасть за плагіат серіалу "Слуга народу".
показать весь комментарий
10.10.2024 19:32 Ответить
In a poor country, the thing called "corruption" cannot - and should not be - eradicated. Active and enterprising people, regardless of their political affiliation, will always find ways to reward themselves. The challenge is to align their ambitions and appetites with broader goals. If they line their pockets while fulfilling their duties effectively, it is generally fine. "Corruption" becomes a problem if it is allowed to grow uncontrolled. Otherwise, it could be a powerful governance tool.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:25 Ответить
Я вже не кажу про внески, щоб вибрали на таку посаду. З провінційних Сум, велике місто за мірками Європи, але провінція знаю про що кажу, у столицю на одну з найвищих посад. Думаю мінімум мільйон доларів заніс щоб вибрали.

І після всього цього гігантського нелегального обороту коштів у чиновників Україна бідна країна? Якби це все багатство працювало на економіку, а не на покупку чиновником собі вже 20ї квартири, Україна була б багатша за Польщу.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:27 Ответить
150 гр С4, завантаженi йому в сраку, вирішать усі питання.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:27 Ответить
В Європі теж є хабарництво і хабарники, але їх порівняно швидко ловлять і ''садять на пляшку''. А не ''кидають в покарання щуку в річку''.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:29 Ответить
То що, у Верховному Суді завелись безхатьченки? Як не встидно Єрмаку з Зеленським? Негайно виділити чоловікові хатинку із резерву Верховного Головнокомандуючого...
показать весь комментарий
07.10.2024 22:42 Ответить
Потрібно знову їм зарплату підняти, хоча б удвічі.
Вони ж мабуть все віддають на ЗСУ, донатять не покладаючи рук.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:17 Ответить
Все жители города Сумы прекрасно знают фамилию Дашутин.Это скорее всего сынок Дашутина- старшего, который в лихие 90-е за копейки купил огромный, практически на 80-85% достроенный торговый комплекс в центре города, а в последствии купил завод и проектный институт при нем "Вниикомпрессормаш", а также основал концерн"Укр-РоссМеталл".Весь его бизнес, а это выпуск компрессорной техники, торговля металлом,и т.д. был очень тесно завязан на торговле с Россией.Вот такая "крупная рыба" попала в поле зрения журналистов.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:00 Ответить
поки влада дозволяэ красти . будуть красти
показать весь комментарий
07.10.2024 23:03 Ответить
Как же хорошо живется женщинам пенсионеркам в Украине. На пенсию же все понакупили.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:47 Ответить
Суддя КАС ВС Ігор Дашутін звернув увагу на проблемні питання, які виникають під час заповнення декларацій, та важливість їх обговорення з представниками, зокрема, ВККС. Він виступив із пропозицією до ВРП та ВККС утворити робочу групу з декларування, щоби була можливість заздалегідь розглянути всі проблемні питання декларування за 2024 рік: «Якщо буде юридична визначеність та ВККС повернеться до надання допомоги в заповненні декларацій, то можливо, і позовів буде набагато менше».
показать весь комментарий
08.10.2024 00:29 Ответить
І жодного прильоту. Жодної руїни.
показать весь комментарий
08.10.2024 03:34 Ответить
В умовах військового стану
крадіжка у держави, яка бореться з останніх сил з ворогом,
який в чотири рази більший ,
прирівнюється до розстрілу на місці.
А все тому, що до влади прийшли не українці,
а з українським паспортом,
який так легко отримати
будь-якій наволочі.
Їм нічого не болить,
у них війна з росією = це мать родна.
показать весь комментарий
08.10.2024 06:12 Ответить
Тепер зрозуміло, чому оце опудало підписувала ухвалу про повернення справи на новий розгляд: вісім разів згадав не того постачальника, переплутав постачання ПММ з газом, не помітив в справі документи на транспортування і т.і.
Йому нема часу вивчати судову справу - треба купувати, будувати, шастати по автосалонам і замітати хвости !!!
показать весь комментарий
08.10.2024 09:09 Ответить
Яка хитрюча падлюка, все передбачив "ніщеброд".
показать весь комментарий
08.10.2024 10:17 Ответить
 
 