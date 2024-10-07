7 102 57
У судьи Верховного Суда Дашутина нет недвижимости: коттедж тещи, квартира мамы и авто в лизинге, - СМИ. ВИДЕО
Игорь Дашутин - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины. На этой должности он с 2019 года. До этого - был судьей в Сумах. Дашутин и его жена Анна не имеют ни недвижимости, ни авто в собственности. Пользуются только тем, что принадлежит их родственникам.
Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
- Имение в престижном коттеджном городке под Киевом принадлежит теще. Судья утверждает, что приезжает туда к теще. А сама она говорит, что они с зятем живут вместе с момента покупки имения.
- Киевская квартира на 190 квадратов записана на маму. Дашутин указывает ее как свое место жительства. Однако до недавнего времени квартира была выставлена на продажу.
- Лизинговое авто - Volkswagen Arteon - формально принадлежит автодилеру. Аналогичная история и с Audi его жены, которая оформлена на маму судьи.
)))
===========
БОМЖ ! Навіщо багатому українському народові такий суддя! Бідний -як церковна миша! Давайте хоч на хату в закинутому селі йому скинемося! Замерзне на вокзалі зимою бідолага...Або щурі у підвалі якомусь загризуть .
Не моя...
Тут прокази зависників...
Ну, яхта...
***-та *****...
Ну жив...
Життя по рельсам...
Ну, добре...
Все моє...
Але Машина Часу - не моя...
А Герберта Уельса...
Просто нахабство.
ну щоб голодранці до Ради не обирались
І після всього цього гігантського нелегального обороту коштів у чиновників Україна бідна країна? Якби це все багатство працювало на економіку, а не на покупку чиновником собі вже 20ї квартири, Україна була б багатша за Польщу.
Вони ж мабуть все віддають на ЗСУ, донатять не покладаючи рук.
крадіжка у держави, яка бореться з останніх сил з ворогом,
який в чотири рази більший ,
прирівнюється до розстрілу на місці.
А все тому, що до влади прийшли не українці,
а з українським паспортом,
який так легко отримати
будь-якій наволочі.
Їм нічого не болить,
у них війна з росією = це мать родна.
Йому нема часу вивчати судову справу - треба купувати, будувати, шастати по автосалонам і замітати хвости !!!