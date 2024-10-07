У судьи Верховного Суда Дашутина нет недвижимости: коттедж тещи, квартира мамы и авто в лизинге, - СМИ. ВИДЕО

Игорь Дашутин - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины. На этой должности он с 2019 года. До этого - был судьей в Сумах. Дашутин и его жена Анна не имеют ни недвижимости, ни авто в собственности. Пользуются только тем, что принадлежит их родственникам.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Имение в престижном коттеджном городке под Киевом принадлежит теще. Судья утверждает, что приезжает туда к теще. А сама она говорит, что они с зятем живут вместе с момента покупки имения.

Киевская квартира на 190 квадратов записана на маму. Дашутин указывает ее как свое место жительства. Однако до недавнего времени квартира была выставлена на продажу.

Лизинговое авто - Volkswagen Arteon - формально принадлежит автодилеру. Аналогичная история и с Audi его жены, которая оформлена на маму судьи.

