УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Відео Боротьба з корупцією
7 102 57

Суддя Верховного Суду Дашутін не має нерухомості: котедж тещі, квартира мами й авто в лізингу, - ЗМІ. ВIДЕО

Ігор Дашутін – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України. На цій посаді він з 2019 року. До цього – був суддею у Сумах. Дашутін і його дружина Анна не мають ані нерухомості, ані авто у власності. Користуються тільки тим, що належить їхнім родичам.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

  •  Маєток у престижному котеджному містечку під Києвом належить тещі. Суддя стверджує, що приїжджає туди до тещі. А сама вона каже, що вони з зятем живуть разом із моменту купівлі маєтку.
  • Київська квартира на 190 квадратів записана на маму. Дашутін вказує її як своє місце проживання. Проте донедавна квартира була виставлена на продаж.
  •  Лізингове авто — Volkswagen Arteon — формально належить автодилеру. Аналогічна історія і з Audi його дружини, яку оформлено на маму судді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Автор: 

Верховний Суд (1201) декларація (1453) нерухомість (934) суддя (1598)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
07.10.2024 21:51 Відповісти
+16
Божиться, що з нерухомості у нього тіко власний гуй!
)))
показати весь коментар
07.10.2024 21:50 Відповісти
+13
У 95 кварталі це норма
показати весь коментар
07.10.2024 21:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У 95 кварталі це норма
показати весь коментар
07.10.2024 21:49 Відповісти
Божиться, що з нерухомості у нього тіко власний гуй!
)))
показати весь коментар
07.10.2024 21:50 Відповісти
А тонко ви про нерухомість завернули.
показати весь коментар
07.10.2024 21:54 Відповісти
З анекдоту - ми жили дуже бідно - цяцьок ніяких -- якби не був хлопчик - і гратися не було б чим
показати весь коментар
07.10.2024 22:11 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 21:51 Відповісти
🤔 як може голодранець судити інших??
показати весь коментар
07.10.2024 21:55 Відповісти
Нарід мудрий у 2019 виришів паржать
показати весь коментар
07.10.2024 22:03 Відповісти
Суддя Верховного Суду Дашутін не має нерухомості
===========
БОМЖ ! Навіщо багатому українському народові такий суддя! Бідний -як церковна миша! Давайте хоч на хату в закинутому селі йому скинемося! Замерзне на вокзалі зимою бідолага...Або щурі у підвалі якомусь загризуть .
показати весь коментар
07.10.2024 22:07 Відповісти
Так, як може суддя судити інших , якщо не має життєвого досвіду як заробити на житло і авто
показати весь коментар
07.10.2024 22:15 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 22:09 Відповісти
Машина Часу...
Не моя...

Тут прокази зависників...

Ну, яхта...
***-та *****...

Ну жив...
Життя по рельсам...

Ну, добре...
Все моє...

Але Машина Часу - не моя...
А Герберта Уельса...
показати весь коментар
07.10.2024 22:38 Відповісти
чомусь згадав-ета сірати...
показати весь коментар
07.10.2024 21:55 Відповісти
Ну навіщо вже настільки брехати? Навіть у простих громадян часто є власна квартира, про машину навіть не кажу.

Просто нахабство.
показати весь коментар
07.10.2024 21:55 Відповісти
Ну ***** гол как сокОл!
показати весь коментар
07.10.2024 21:56 Відповісти
трохи розумніший за львова і скромніший за князєва.
показати весь коментар
07.10.2024 21:56 Відповісти
А де він має прописку ?
показати весь коментар
07.10.2024 21:56 Відповісти
Може бути, баба Юля колясочниця, однокімнатну на Виноградарі винаймувала. Суліма не дасть збрехати🤣
показати весь коментар
07.10.2024 21:56 Відповісти
Але прості люди казали, що декілька будинків в кінці Хрещатику, якщо я правильно пам'ятаю в районі де Ленін раніше стояв, то її власність. І не тільки там.
показати весь коментар
07.10.2024 21:59 Відповісти
В неї власність в ОАЕ
показати весь коментар
07.10.2024 22:05 Відповісти
Зараз можливо і так. То раніше було.
показати весь коментар
07.10.2024 22:15 Відповісти
Щоб не трапилось, хто всрався? Юля.
показати весь коментар
08.10.2024 08:37 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 21:58 Відповісти
А чого в нього вуха зламані?
показати весь коментар
07.10.2024 21:59 Відповісти
Повідмерзали в мороз...Хати ж немає...На лавці ночував напевно.
показати весь коментар
07.10.2024 22:14 Відповісти
А я подумала, що благодарні клиенти вуха накрутили
показати весь коментар
07.10.2024 22:16 Відповісти
Вдячні клиенти
показати весь коментар
07.10.2024 22:17 Відповісти
Сам в боргах як в шовках! -- вже два рази з петлі виимали
показати весь коментар
07.10.2024 21:59 Відповісти
доторкнулися до недоторканних … а тут…. як завжди … одне корумповане гівно іншим заправляє…
показати весь коментар
07.10.2024 22:02 Відповісти
А в мене питання поки тільки одне - а чому сюди жодна ракета не долітає? Співпадіння? Не думаю...
показати весь коментар
07.10.2024 22:04 Відповісти
Це якийсь треш, як брехали,так і брешуть далі, ну який Українець в це повіре,ну просто бєдняшка. А ну як в мене пенсія 2700 і тут же десь візьметься+ 2 лишніх гривні, і я іх отдам чоловіку на пивко,мене б вже з'їли живцем, податкова загризла б.це якийсь піпец. Слів нема,один мат.
показати весь коментар
07.10.2024 22:11 Відповісти
Загадка: Качка в морі, а хвіст на паркані. Хто це? Відповідь: Українськіий "чесний" та "чемний" суддя.
показати весь коментар
07.10.2024 22:11 Відповісти
Я плачу, с@ка , с его нищеты....
показати весь коментар
07.10.2024 22:14 Відповісти
Все елементарно, Ватсон. Якщо все записано на родичів - значить боїться конфіскації. А якщо боїться конфіскації - значить бере на лапу.
показати весь коментар
07.10.2024 22:16 Відповісти
Бідненьке. Гол як сокол.
показати весь коментар
07.10.2024 22:16 Відповісти
А где банки закопаны,на каком огороде?
показати весь коментар
07.10.2024 22:19 Відповісти
в офшорах..там де у всіх
показати весь коментар
07.10.2024 22:24 Відповісти
До речі, у законі про вибори треба написати, що кандидати мають мати особисте житло .
ну щоб голодранці до Ради не обирались
показати весь коментар
07.10.2024 22:22 Відповісти
А родственников чиновников не нужно проверять? Или тогда накуя все ети законы
показати весь коментар
07.10.2024 22:22 Відповісти
Але чого він не купив собі Ланоса і хрущовку однокімнатну щоб в декларацію записати?
показати весь коментар
07.10.2024 22:23 Відповісти
Тоді на нього Бубочка в суд подасть за плагіат серіалу "Слуга народу".
показати весь коментар
10.10.2024 19:32 Відповісти
In a poor country, the thing called "corruption" cannot - and should not be - eradicated. Active and enterprising people, regardless of their political affiliation, will always find ways to reward themselves. The challenge is to align their ambitions and appetites with broader goals. If they line their pockets while fulfilling their duties effectively, it is generally fine. "Corruption" becomes a problem if it is allowed to grow uncontrolled. Otherwise, it could be a powerful governance tool.
показати весь коментар
07.10.2024 22:25 Відповісти
Я вже не кажу про внески, щоб вибрали на таку посаду. З провінційних Сум, велике місто за мірками Європи, але провінція знаю про що кажу, у столицю на одну з найвищих посад. Думаю мінімум мільйон доларів заніс щоб вибрали.

І після всього цього гігантського нелегального обороту коштів у чиновників Україна бідна країна? Якби це все багатство працювало на економіку, а не на покупку чиновником собі вже 20ї квартири, Україна була б багатша за Польщу.
показати весь коментар
07.10.2024 22:27 Відповісти
150 гр С4, завантаженi йому в сраку, вирішать усі питання.
показати весь коментар
07.10.2024 22:27 Відповісти
В Європі теж є хабарництво і хабарники, але їх порівняно швидко ловлять і ''садять на пляшку''. А не ''кидають в покарання щуку в річку''.
показати весь коментар
07.10.2024 22:29 Відповісти
То що, у Верховному Суді завелись безхатьченки? Як не встидно Єрмаку з Зеленським? Негайно виділити чоловікові хатинку із резерву Верховного Головнокомандуючого...
показати весь коментар
07.10.2024 22:42 Відповісти
Потрібно знову їм зарплату підняти, хоча б удвічі.
Вони ж мабуть все віддають на ЗСУ, донатять не покладаючи рук.
показати весь коментар
08.10.2024 09:17 Відповісти
Все жители города Сумы прекрасно знают фамилию Дашутин.Это скорее всего сынок Дашутина- старшего, который в лихие 90-е за копейки купил огромный, практически на 80-85% достроенный торговый комплекс в центре города, а в последствии купил завод и проектный институт при нем "Вниикомпрессормаш", а также основал концерн"Укр-РоссМеталл".Весь его бизнес, а это выпуск компрессорной техники, торговля металлом,и т.д. был очень тесно завязан на торговле с Россией.Вот такая "крупная рыба" попала в поле зрения журналистов.
показати весь коментар
07.10.2024 23:00 Відповісти
поки влада дозволяэ красти . будуть красти
показати весь коментар
07.10.2024 23:03 Відповісти
Как же хорошо живется женщинам пенсионеркам в Украине. На пенсию же все понакупили.
показати весь коментар
07.10.2024 23:47 Відповісти
Суддя КАС ВС Ігор Дашутін звернув увагу на проблемні питання, які виникають під час заповнення декларацій, та важливість їх обговорення з представниками, зокрема, ВККС. Він виступив із пропозицією до ВРП та ВККС утворити робочу групу з декларування, щоби була можливість заздалегідь розглянути всі проблемні питання декларування за 2024 рік: «Якщо буде юридична визначеність та ВККС повернеться до надання допомоги в заповненні декларацій, то можливо, і позовів буде набагато менше».
показати весь коментар
08.10.2024 00:29 Відповісти
І жодного прильоту. Жодної руїни.
показати весь коментар
08.10.2024 03:34 Відповісти
В умовах військового стану
крадіжка у держави, яка бореться з останніх сил з ворогом,
який в чотири рази більший ,
прирівнюється до розстрілу на місці.
А все тому, що до влади прийшли не українці,
а з українським паспортом,
який так легко отримати
будь-якій наволочі.
Їм нічого не болить,
у них війна з росією = це мать родна.
показати весь коментар
08.10.2024 06:12 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому оце опудало підписувала ухвалу про повернення справи на новий розгляд: вісім разів згадав не того постачальника, переплутав постачання ПММ з газом, не помітив в справі документи на транспортування і т.і.
Йому нема часу вивчати судову справу - треба купувати, будувати, шастати по автосалонам і замітати хвости !!!
показати весь коментар
08.10.2024 09:09 Відповісти
Яка хитрюча падлюка, все передбачив "ніщеброд".
показати весь коментар
08.10.2024 10:17 Відповісти
 
 