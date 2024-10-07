7 102 57
Суддя Верховного Суду Дашутін не має нерухомості: котедж тещі, квартира мами й авто в лізингу, - ЗМІ. ВIДЕО
Ігор Дашутін – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України. На цій посаді він з 2019 року. До цього – був суддею у Сумах. Дашутін і його дружина Анна не мають ані нерухомості, ані авто у власності. Користуються тільки тим, що належить їхнім родичам.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
- Маєток у престижному котеджному містечку під Києвом належить тещі. Суддя стверджує, що приїжджає туди до тещі. А сама вона каже, що вони з зятем живуть разом із моменту купівлі маєтку.
- Київська квартира на 190 квадратів записана на маму. Дашутін вказує її як своє місце проживання. Проте донедавна квартира була виставлена на продаж.
- Лізингове авто — Volkswagen Arteon — формально належить автодилеру. Аналогічна історія і з Audi його дружини, яку оформлено на маму судді.
Топ коментарі
+30 ZoV KobZona
показати весь коментар07.10.2024 21:51 Відповісти Посилання
+16 Алекс Скела
показати весь коментар07.10.2024 21:50 Відповісти Посилання
+13 Kan Kan #518965
показати весь коментар07.10.2024 21:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))
===========
БОМЖ ! Навіщо багатому українському народові такий суддя! Бідний -як церковна миша! Давайте хоч на хату в закинутому селі йому скинемося! Замерзне на вокзалі зимою бідолага...Або щурі у підвалі якомусь загризуть .
Не моя...
Тут прокази зависників...
Ну, яхта...
***-та *****...
Ну жив...
Життя по рельсам...
Ну, добре...
Все моє...
Але Машина Часу - не моя...
А Герберта Уельса...
Просто нахабство.
ну щоб голодранці до Ради не обирались
І після всього цього гігантського нелегального обороту коштів у чиновників Україна бідна країна? Якби це все багатство працювало на економіку, а не на покупку чиновником собі вже 20ї квартири, Україна була б багатша за Польщу.
Вони ж мабуть все віддають на ЗСУ, донатять не покладаючи рук.
крадіжка у держави, яка бореться з останніх сил з ворогом,
який в чотири рази більший ,
прирівнюється до розстрілу на місці.
А все тому, що до влади прийшли не українці,
а з українським паспортом,
який так легко отримати
будь-якій наволочі.
Їм нічого не болить,
у них війна з росією = це мать родна.
Йому нема часу вивчати судову справу - треба купувати, будувати, шастати по автосалонам і замітати хвости !!!