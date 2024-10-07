Суддя Верховного Суду Дашутін не має нерухомості: котедж тещі, квартира мами й авто в лізингу, - ЗМІ. ВIДЕО

Ігор Дашутін – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України. На цій посаді він з 2019 року. До цього – був суддею у Сумах. Дашутін і його дружина Анна не мають ані нерухомості, ані авто у власності. Користуються тільки тим, що належить їхнім родичам.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Маєток у престижному котеджному містечку під Києвом належить тещі. Суддя стверджує, що приїжджає туди до тещі. А сама вона каже, що вони з зятем живуть разом із моменту купівлі маєтку.

Київська квартира на 190 квадратів записана на маму. Дашутін вказує її як своє місце проживання. Проте донедавна квартира була виставлена на продаж.

Лізингове авто — Volkswagen Arteon — формально належить автодилеру. Аналогічна історія і з Audi його дружини, яку оформлено на маму судді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)