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Новости Декларирование недостоверной информации Семья прокурора Малеева
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Прокурор Малеев объяснил жилье, показанное в "Супермаме": дом для съемок предоставили родственники

Прокурор Малеев на шоу Супермама Откуда дорогое жилье

Прокурор Александр Малеев объяснил, что на самом деле его семья не проживает в элитном доме, который демонстрировался в программе "Супермама".

Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Так, в своем объяснении для Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров он рассказал, что участие в "Супермаме" не принимал, но в съемках участвовали его бывшая и нынешняя жены, которые заключили соглашение с телеканалом. В то же время, прокурор сказал, что все же принял участие в одном сюжете, 29 июля 2024 года, во время ужина в нерабочее время, и не слышал, что говорили во время съемок участницы передачи.

По словам Малеева, на самом деле его семья не проживает в элитном доме, показанном в телепрограмме.

Дом Малеевых на Супермаме
Дом Малеевых на Супермаме

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"Малеев А.М. объяснил, что дом, в котором проводились съемки передачи телеканала СТБ "Супермама", не является его собственностью и собственностью членов его семьи, не находится и не находился в их пользовании, кроме как с 24 по 31 июля 2024 года, только во время съемок. Этот дом предоставила им в безвозмездное пользование для снятия в телепередаче семья двоюродной сестры его жены. Необходимость аренды дома обусловлена условиями телевизионного шоу, поскольку фактически жена и дети проживают в г. Одессе, а он, Малеев А.М., снимает однокомнатную квартиру в г. Киеве (конфиденциальная информация), которая по условиям передачи не подходила для съемок, как жилье, в котором живет семья с 3 детьми", - отметили в решении КДКП.

Прокурор отметил, что все сказанное его женой и экс-женой на шоу нельзя воспринимать за правду, поскольку "формат телепередачи предусматривает соревнования, а потому его участники являются не искренними в своих высказываниях и все сказанное направлено исключительно на популяризацию хороших отношений в семье после развода и одержания победы в шоу "Супермама".

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Он сказал, что целью было распространить идеи соотцовства (бывшая жена написала книгу "Соотцовство" - как построить отношения между бывшими супругами и воспитание общих детей) и прорекламировать книгу.

Прокурор обратил внимание, что в дисциплинарной жалобе содержится ложная информация, что якобы во время интервью женщины утверждают, что они, а также 5 детей, находятся на его иждивении: "Это утверждение является ничем иным, как собственным субъективным восприятием автора дисциплинарной жалобы сюжета программы".

Он отметил, что его жены ни в одном сюжете не отмечали, что находятся на его иждивении.

Его действующая жена уже 20 лет преподает в Одесской юридической академии, имеет три высших образования и имея 3 детей, ни дня не была в декретном отпуске, а бывшая жена прямо отмечала, что является физическим лицом-предпринимателем и зарабатывает достаточно для того, чтобы себя содержать.

Известно, что Александр Малеев не указывал в декларации расходы на роды жены, которые состоялись в США. Жена прокурора отправилась в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить ребенка, что позволило дочери Саре Малеевой получить гражданство США. Анна Малеева заявила, что она самостоятельно оплатила только перелет, тогда как расходы на роды и проживание были покрыты правительством США.

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В решении КДКП также указано, что НАПК нашло недостоверные сведения в декларации Малеева на общую сумму 3 800 00,00 грн, что составляет размер более 500 прожиточных минимумов.

Несмотря на все объяснения прокурора относительно недвижимости и образа жизни, показанного в телепроекте, КДКП решила уволить Александра Малеева.

Ранее сообщалось, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева после того, как его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи.

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Автор: 

декларация (1369) прокурор (1135)


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Топ комментарии
+27
"Запетляв" високопоставлений "чесний голодранець"...
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16.07.2025 12:44 Ответить
+22
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16.07.2025 12:52 Ответить
+20
Причому то були бідні родичі
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16.07.2025 12:44 Ответить
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Причому то були бідні родичі
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16.07.2025 12:44 Ответить
Ніт, то багаті родичі, які утримують бідного прокурора. Саме тому у більшості прокурорів родичі багаті, бо бідні утримувати прокурорів не можуть. 😔
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16.07.2025 13:05 Ответить
Навпаки, його утримують бідних родичі, богати давно виїхали на охорону його майна за кордоном
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16.07.2025 14:49 Ответить
"Запетляв" високопоставлений "чесний голодранець"...
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16.07.2025 12:44 Ответить
Через його чесність голодрану МАМА тепер НЕ СУПЕР.
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16.07.2025 15:19 Ответить
А де родичі взяли гроші на будинок? Чому Малєєв не може дозволити собі такий будинок, а його жінка скитається по родичах? Ганьба!
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16.07.2025 12:48 Ответить
маячня якась...і це лайно, на тлі сьогодення, смердить особливо огидно
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16.07.2025 12:50 Ответить
точно що маячня і де там роскіш, так живуть більшість українців і до більшості це покращення прийшло після виборів 19го року
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16.07.2025 14:08 Ответить
Бабуся-заслужена тричі орденоносна пенсіонерка, в дідусь -ветеран колчаківських фронтів. Бабла у них неміряно.
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16.07.2025 12:52 Ответить
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16.07.2025 12:52 Ответить
- А ви докажіть!
- Так цеж ви прокурор!
- А ви нє, от і неп*здіть...
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16.07.2025 12:53 Ответить
-Виновный признает?
-Нет.
-На нет и суда нет.
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16.07.2025 13:11 Ответить
отправить досрочно на пенсию с запретом носить вышиванку!
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16.07.2025 12:55 Ответить
Тепер йому дадуть політичний притулок у США...де він
буде жити виключно на пенсію прокурора!! Вистачить. А дружина буде до нього приїжджати народжувати ....на перерві між викладанням у Юридичній академії,як жити на одну зарплату!!
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16.07.2025 13:03 Ответить
воно написало книгу.....
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16.07.2025 13:05 Ответить
урінотерапія в офтальмології
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16.07.2025 13:05 Ответить
Ці тварі народ за лохів тримають!
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16.07.2025 13:09 Ответить
А чого б це уряд США оплачує пологи самиці українського держслужбовця? Коли моя народжувала, навіть не запропонували, сам дивуюся.
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16.07.2025 13:12 Ответить
він неймовірний...
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16.07.2025 13:24 Ответить
Надали бідні родичі і сам він гол як сокол
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16.07.2025 13:18 Ответить
- не моё!

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16.07.2025 13:18 Ответить
Та що ж це за місце таке прокляте! Не встигне чесна людина прокурором стати, як тут же йому родичі починають то будинки елітні підкидати, то дорогі автомобілі, то коштовності. А потім виявиться, що і мільйони, знайденні в його кишенях, теж двоюрідним братам-сестрам належать. Ну от хоче ж людина чесно на державу працювати, так ні ж.....
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16.07.2025 13:22 Ответить
а як в родичів спитають де вони надбали будинки елітні, то дорогі автомобілі, коштовності... ті скажуть відверто і чєсно - наколядували і напосівали
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16.07.2025 13:26 Ответить
Хоча одного перевірили і посадили з конфіскацією. Хоча хто буде саджати, таки сами прокурори і судді
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16.07.2025 14:46 Ответить
Так, звісно, інакше не могло бути. Бідний родич позичив маєток для програми у багатих родичів. Все було б добре, якби кожен другий в Україні міг це собі дозволити. І ми, дійсно, маємо прямувати до такого рівня життя
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16.07.2025 13:23 Ответить
Чому воно не голене? Усі держслужбовці мають мати охайний вигляд, борода це привілегія тих кого обирають, а не призначають.
По темі, звісно у всіх прокурорів родичі - криптовалютні міліардери, і тільки він один гне спину в прокурорському кріслі.
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16.07.2025 13:25 Ответить
В такому https://kreslalux.ua/kresla-rukovoditelya/3724-kreslo-ergohuman-hc-suparnin-black
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16.07.2025 13:33 Ответить
руки геть від правоохоронця
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16.07.2025 13:28 Ответить
Перевірити на детекторі.
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16.07.2025 13:31 Ответить
Вони з детектором друзі, вин йому проплачує
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16.07.2025 14:44 Ответить
Підкинули-підставили, зганьбили завістливі родичи чесного непідкупного прокурора, допоможіть люди добрі!
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16.07.2025 13:35 Ответить
Я одного не могу понять, почему у всех госчиновников бедные родственники владеют дорогой движемостью и недвижимостью?!?!?!🤡🤪🥳🤗😅🤡
Не иначе как на клубнике с малиной разбогатели!!!!!
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16.07.2025 14:19 Ответить
Де ви берете гроші, жінка дає, а де вона бере, у тумбочки, а хто їх туди кладе,.... Я. Щось з цього
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16.07.2025 14:42 Ответить
 
 