Прокурор Малеев объяснил жилье, показанное в "Супермаме": дом для съемок предоставили родственники

Прокурор Александр Малеев объяснил, что на самом деле его семья не проживает в элитном доме, который демонстрировался в программе "Супермама".

Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Так, в своем объяснении для Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров он рассказал, что участие в "Супермаме" не принимал, но в съемках участвовали его бывшая и нынешняя жены, которые заключили соглашение с телеканалом. В то же время, прокурор сказал, что все же принял участие в одном сюжете, 29 июля 2024 года, во время ужина в нерабочее время, и не слышал, что говорили во время съемок участницы передачи.

По словам Малеева, на самом деле его семья не проживает в элитном доме, показанном в телепрограмме.





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"Малеев А.М. объяснил, что дом, в котором проводились съемки передачи телеканала СТБ "Супермама", не является его собственностью и собственностью членов его семьи, не находится и не находился в их пользовании, кроме как с 24 по 31 июля 2024 года, только во время съемок. Этот дом предоставила им в безвозмездное пользование для снятия в телепередаче семья двоюродной сестры его жены. Необходимость аренды дома обусловлена условиями телевизионного шоу, поскольку фактически жена и дети проживают в г. Одессе, а он, Малеев А.М., снимает однокомнатную квартиру в г. Киеве (конфиденциальная информация), которая по условиям передачи не подходила для съемок, как жилье, в котором живет семья с 3 детьми", - отметили в решении КДКП.

Прокурор отметил, что все сказанное его женой и экс-женой на шоу нельзя воспринимать за правду, поскольку "формат телепередачи предусматривает соревнования, а потому его участники являются не искренними в своих высказываниях и все сказанное направлено исключительно на популяризацию хороших отношений в семье после развода и одержания победы в шоу "Супермама".

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Он сказал, что целью было распространить идеи соотцовства (бывшая жена написала книгу "Соотцовство" - как построить отношения между бывшими супругами и воспитание общих детей) и прорекламировать книгу.

Прокурор обратил внимание, что в дисциплинарной жалобе содержится ложная информация, что якобы во время интервью женщины утверждают, что они, а также 5 детей, находятся на его иждивении: "Это утверждение является ничем иным, как собственным субъективным восприятием автора дисциплинарной жалобы сюжета программы".

Он отметил, что его жены ни в одном сюжете не отмечали, что находятся на его иждивении.

Его действующая жена уже 20 лет преподает в Одесской юридической академии, имеет три высших образования и имея 3 детей, ни дня не была в декретном отпуске, а бывшая жена прямо отмечала, что является физическим лицом-предпринимателем и зарабатывает достаточно для того, чтобы себя содержать.

Известно, что Александр Малеев не указывал в декларации расходы на роды жены, которые состоялись в США. Жена прокурора отправилась в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить ребенка, что позволило дочери Саре Малеевой получить гражданство США. Анна Малеева заявила, что она самостоятельно оплатила только перелет, тогда как расходы на роды и проживание были покрыты правительством США.

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В решении КДКП также указано, что НАПК нашло недостоверные сведения в декларации Малеева на общую сумму 3 800 00,00 грн, что составляет размер более 500 прожиточных минимумов.

Несмотря на все объяснения прокурора относительно недвижимости и образа жизни, показанного в телепроекте, КДКП решила уволить Александра Малеева.

Ранее сообщалось, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева после того, как его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи.

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