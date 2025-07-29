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Депутат из Хмельнитчины не указал в декларации самолет, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области разоблачили трех депутатов от Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов, которые не задекларировали имущество на более чем 25 млн грн.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, депутат Каменец-Подольского городского совета в своих декларациях за 2021 и 2022 годы не указал активов на сумму более 5,6 млн и 3,5 млн грн. Среди незадекларированного имущества - сверхлегкий самолет.

"Депутат Славутского городского совета "забыл" отразить в декларации за 2023 год нежилые помещения и получение предприятием родственника двух миллионов гривен финансовой помощи. Стоимость активов - почти 7 млн грн.

Наличие денежных активов на счетах, наличности и корпоративных прав не показала в своих декларациях за 2022 и 2023 годы и депутат Шепетовского городского совета. Речь идет о более 9,2 млн грн, среди которых 3,8 млн грн - наличных", - говорится в сообщении.

В данное время депутатам сообщено о подозрениях по ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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Депутаты из Хмельницкой области подали недостоверные декларации
Депутаты из Хмельницкой области подали недостоверные декларации

Автор: 

декларация (1371) Нацполиция (16660) Хмельницкая область (981)


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Топ комментарии
+1
Чергове ненаситне бидло!
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29.07.2025 13:52 Ответить
+1
Куди воно літа оте з Хмельниччини? Чому не запровадять закон про різкий ріст статків після отримання високих посад?!
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29.07.2025 13:52 Ответить
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А навіщо деларувати літак, якщо польоти заборонені? Зараз це просто металобрухт)
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29.07.2025 13:37 Ответить
Може внього ще й ракети є до літака 😮
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29.07.2025 14:04 Ответить
Ну все. Літак відібрати... КАБи на нього прилаштувати...Запустити по кацапам які штурмують Покровськ...Чи ні?🥴
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29.07.2025 13:41 Ответить
Мабуть з літачка Шахеди валить? - чи на чорний день - шоб звалити
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29.07.2025 13:42 Ответить
Чергове ненаситне бидло!
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29.07.2025 13:52 Ответить
Куди воно літа оте з Хмельниччини? Чому не запровадять закон про різкий ріст статків після отримання високих посад?!
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29.07.2025 13:52 Ответить
Ну забув.
Ну що тут лихого?
Он у Франції я забуду про те що щось маю в декларації.
То мені Ампо вічливо натякне про це.
Один разок.
А далі почнуться проблемки із банківськими картами.
(Ампо- податкова на території Республіки Франція)
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29.07.2025 13:57 Ответить
Депутат просто планував нацарювати ще 100 гривень, купити бензину і на цьому аероплані улетіти к куям із цієї країни
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29.07.2025 13:57 Ответить
Так НАБУ та САП вже підконтрольні Генпрокурору (ОПі)!
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29.07.2025 14:00 Ответить
У Бужанського,депутата - мама любить швидкість...а тут мама депутата,мабуть, любить небо та крила!! А самі депутати ******* хабарі та Україну,де слуга завжди заробляв більше професора ( не плутати з Януковичем!!!)
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29.07.2025 14:02 Ответить
 
 