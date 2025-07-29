Депутат из Хмельнитчины не указал в декларации самолет, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области разоблачили трех депутатов от Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов, которые не задекларировали имущество на более чем 25 млн грн.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, депутат Каменец-Подольского городского совета в своих декларациях за 2021 и 2022 годы не указал активов на сумму более 5,6 млн и 3,5 млн грн. Среди незадекларированного имущества - сверхлегкий самолет.

"Депутат Славутского городского совета "забыл" отразить в декларации за 2023 год нежилые помещения и получение предприятием родственника двух миллионов гривен финансовой помощи. Стоимость активов - почти 7 млн грн.

Наличие денежных активов на счетах, наличности и корпоративных прав не показала в своих декларациях за 2022 и 2023 годы и депутат Шепетовского городского совета. Речь идет о более 9,2 млн грн, среди которых 3,8 млн грн - наличных", - говорится в сообщении.

В данное время депутатам сообщено о подозрениях по ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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