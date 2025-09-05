Чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на ВЛК, та поїхав додому на Одещині, - поліція

В Одеській області 43-річний чоловік постане перед судом за незаконне заволодіння службовим автомобілем ТЦК та СП і особистими документами водія, який мав вести його проходити військово-лікарську комісію.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася у серпні в одному з населених пунктів Одеського району. Про неї до поліції повідомили співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, попри водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

У поліції розповіли, що автівку чоловік покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з його особистими документами.

Поліціянти розшукали втікача та вилучили в нього чужі речі. Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а "вчинив його спонтанно".

Слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України — в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Дивіться також: Натовп "відбив" чоловіка у військових ТЦК та поліції у Вінниці, сталася сутичка. ВIДЕО