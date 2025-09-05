УКР
Чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на ВЛК, та поїхав додому на Одещині, - поліція

На Одещині чоловік викрав автомобіль ТЦК

В Одеській області 43-річний чоловік постане перед судом за незаконне заволодіння службовим автомобілем ТЦК та СП і особистими документами водія, який мав вести його проходити військово-лікарську комісію.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася у серпні в одному з населених пунктів Одеського району. Про неї до поліції повідомили співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, попри водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

У поліції розповіли, що автівку чоловік покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з його особистими документами.

Поліціянти розшукали втікача та вилучили в нього чужі речі. Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а "вчинив його спонтанно".

Слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України — в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Дивіться також: Натовп "відбив" чоловіка у військових ТЦК та поліції у Вінниці, сталася сутичка. ВIДЕО

Автор: 

Одеська область (3471) викрадення автівки (208) військово-лікарська комісія (228) ТЦК та СП (788)
Зараз підтягнеться місцева "розстрільна команда". Щоб не отримати по своїй ухилянтський пиці - я накиваю п'ятами з форуму
не викрав ,а взяв на прокат
Після війни можна серіал комедійний знімати про ТЦК . Матеріалів на пару сезонів
не викрав ,а взяв на прокат
це називається каршерінг
направити в ССО героя !

.
Навіть не знаю як коментувати. Країна мрій
Зараз підтягнеться місцева "розстрільна команда". Щоб не отримати по своїй ухилянтський пиці - я накиваю п'ятами з форуму
пане адміністратора, кіт яша хоче в довічний бан

пане Малюк, витягайте ваші два пістолетних магазини, бо тут тхне криміналом державною зради !

.
Якщо Магомед не йде до гори значить сама гора прийде до Магомеда
А якого, власне, біса його хтось примусово віз на ВЛК?
Вручили повітку, не з'явився - судіть.

Що, ніхто досі не дійшов до ЄСПЛ? Не встигли?
Примусовість мобілізації полягає у незворотній адміністративній або кримінальній відповідальності за ухилення від мобілізації, а не у загороджувальних загонах позаду українських солдатів.

путін аплодує Zеленському за все, що він тут набудував.
Це ж треба було так демонізувати процес мобілізації! Що ТЦК ненавидять майже так само сильно, як рашистів.
тчк - це каральний орган.скінчилась епоха гідності - в тчк работают покидьки,пянь,авантюристи і крахобори.
Виконання процедури за законом додним чином не чприятиме поповненню війська. Тому наповнюють, як можуть...
GTA Odesa🤣
Народний Герой!
Після війни можна серіал комедійний знімати про ТЦК . Матеріалів на пару сезонів
Підійде Дільничий з ДВРЗ, як капітан поліції Бондар разом зі своїм напарником Дзюбою зрозуміли, що "ловити" в поліції немає чого і разом з тітушкою Вадіком Приходько та кримінальним авторитетом Грачем пішли захищати Батьківщину в лави ТЦК
Краще продовження "Пса", де Ігор Гнезділов став тцкашником.
І сміх і гріх:https://www.instagram.com/reel/DN746b2DLFQ/
Працівники ТЦК не змогли відкрити двері не в ту сторону, - очевидці.

Серіал "Тецекашники " - режисер-постановник -зєля .стане справжнім хітом .
Ну, от і напишеш сценарій, коли прийдуть твої братья- освободітєлі. Може ще станеш найвідомішим російським сценаристом.
Так куда уж нам до "создатілєй" свавоф і "слугі народа"
А ти скажеш що партизанив, палив автівки військових і здавав їх координати. І тебе будуть поважати, може навіть квартиру в Москві дадуть.
А помниш як ми тут в 2019 Боневтіка розйобували, коли ще зебілів було куди не плюнь? Хороші були часи...
Так, але війна показала що є Герої, а є боягузи.Боягузи нехай, але ще є ті, хто свідомо допомагає ворогу...
Чому, особисто Я, маю нести відповідальність за вибір дегенартів? Нехай он виборці смарагдового прутня ідуть воюють для початку
У нас самі порохоботи та свободівці й пішли.
А спорим, шо машина волонтерська і не стоіть на балансі, тому чувку за угон нічого не буде?
Цікаво
Стопудово, ще й на лівих номерах як завжди.
Готовий рейнджер
Дайте йому сєльодки
Я вважаю, що треба карати всіх за все, щоб ще більше дезорієнтувати тупих холопів, також треба більше обзивати їх російськими ботами, постійно принижувати і ще більше демонструвати своє привілейоване становище, тоді тупі хохли зачмиряться і будуть краще служити панам і підпанкам
У 21 столітті люди порозумнішали.
так порозумнішали що обрали зеленського.
Чувак Олександр Іванович Паламарчук людину неможливо примусити воювати і тим більше загинути за те, що не несе для неї жодної цінності.
Воювати можна лише за ідею або за гроші.
І як би держава не намагалася пропагандою або силою загнати людину в армію - це шлях в нікуди.
І народжує лише ненависть.
Ти це розумієш:?
чувак це твій батько. решта що ти нашкрябало хєрня сцяна. ти в зеленського навчився писати фігню чи в безуглої?
Чувяк Олександр Іванович Паламарчук
Яша, а які в тебе цінності?
лапи та хвіст! ось побачите, не вдовзі ці яшки будуть казати- ми вас туда нє пасилалі.
Мені таке вже неодноразово казали.
мені ще ні. бо відразу б зробив фізичне зауваження.
Ну от і не варнякай.
Олександр Іванович Паламарчук черговий сцикливий зелупоголовий, який до ТЦК не ніяк не дійде, щоб воювати під мудрим керівництвом Верховного зебіла, якого обрав.
Та срать на цього імбецила.
Народ наш не виправдовує депутатів ,мєнтів ,прокурорів та тилових військових пенсіонерів. Не навчився сорти лайна розрізняти при землі - а вже строчить піднесені патріотичні пости ...
я відповідаю завжди тільки за себе. та за свою порохоботську родину. і ви візьміть це за правило.
Не потрібно пафосних слів - лише власний приклад.
який власний приклад,можна уточнити?
Наприклад не говорити про те , в чому не розбираєшся )))
Що з переліченого сам робиш?
воював би і до цих пір, списали проти моєї волі. допомгаю ЗСУ коштами та технікою.
тай правильно сделал
В машина на балансі? Чи куплена на додати і рахується десь на передовій?
МОже вони проїздом з передової ...
Замість тисячі слів:

Новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби. ДОКУМЕНТ Джерело: https://censor.net/ua/n3487599

Так розумова відсталість в 73% з тих, хто зʼявився на виборах. Шо ж тепер робити? Польша не гумова.
У нас мужика до ТЦК повісткою викликали, він і пішов. Але- начепив на груди гейоргієвську стрічку. Ну, ТЦК-ашники відразу зрозуміли що воювати його не примусять. Тепер ходить вулицями спокійно, вони на нього і не дивляться.
Інтересна історія, даремно що звиздьож
Чиста правда. Вони просто сподіваються зламати тебе, але коли бачать що воювати проти росіян тебе не зможуть примусити- тут же відступають. Так що лови ідею.
Мені це не потрібно, у мене законне бронювання. Коли зустрічаю працівників ТЦК, то вітаюся з ними і поводжу себе чемно. В кінці бажаю гарного дня
І що, не бусифікують?
Ні, у мене документи в порядку.
Хочеш сказати що мобілізують тільки тих, хто не має права на законну відстрочку?
Так, якщо у тебе не має відстрочки або дійсного бронювання, то в навчальний центер тобі путь заказан
Погодься, що це погано, і чим швидше припинити мобілізацію та спротив тим швидше настане мир?
Ні, не настане. Тому потрібно мобілізувати ТЦКшників, депутатів, суддів, плокулолів, поліцаїв, САП, НАБУ, ДБР, КОРД, військових 45 річних вічно чекаючих посаду під свій вос пенсіонерів, інших силовикі різного пошибу та тітушок, які їм допомагають: коротше усіх тих хто давав присягу!!!
У мене районі тцк з обмежено придатних, майже всі воювали. А от поліція... Поліція чекає кацапів- там зарплатня більша. Ну відправ їх на фронт, вони у спину вдарять.
Ну тоді ми взагалі приречені, якщо у нас в тилу сидять зрадники і ВР і на місцях...
8 років і на відбудову України. Почвари геть береги попутали...
Таких почвар 70% від населення.
