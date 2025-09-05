Чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на ВЛК, та поїхав додому на Одещині, - поліція
В Одеській області 43-річний чоловік постане перед судом за незаконне заволодіння службовим автомобілем ТЦК та СП і особистими документами водія, який мав вести його проходити військово-лікарську комісію.
Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася у серпні в одному з населених пунктів Одеського району. Про неї до поліції повідомили співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, попри водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.
У поліції розповіли, що автівку чоловік покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з його особистими документами.
Поліціянти розшукали втікача та вилучили в нього чужі речі. Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а "вчинив його спонтанно".
Слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України — в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.
.
пане Малюк, витягайте ваші два пістолетних магазини, бо тут тхне криміналом державною зради !
.
Вручили повітку, не з'явився - судіть.
Що, ніхто досі не дійшов до ЄСПЛ? Не встигли?
Примусовість мобілізації полягає у незворотній адміністративній або кримінальній відповідальності за ухилення від мобілізації, а не у загороджувальних загонах позаду українських солдатів.
путін аплодує Zеленському за все, що він тут набудував.
Це ж треба було так демонізувати процес мобілізації! Що ТЦК ненавидять майже так само сильно, як рашистів.
Працівники ТЦК не змогли відкрити двері не в ту сторону, - очевидці.
Воювати можна лише за ідею або за гроші.
І як би держава не намагалася пропагандою або силою загнати людину в армію - це шлях в нікуди.
І народжує лише ненависть.
Ти це розумієш:?
