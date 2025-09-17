Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі. ВIДЕО
Працівник ТЦК та СП одного з районів Тернопільської області скоїв кілька ДТП та тікав від поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Нацполіції у Тернопільській області.
За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку.
Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.
Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.
Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТЦКашник добра порядна людина ніколи не бухає
Якщо на хабарі спіймали або на пияцтві - то звичайний працівник, який місяць тому влаштувався в ТЦК і вже два місяці як звільнився.
Хоча новину треба написати так: "Бойовий інвалід, який працює у воєнкоматі, спішив на оповіщення до громадянина, який потрібен ЗСУ, а "ухилянти-поліціянти" перешкодили діяльності ЗСУ"
Або так: "Співробітник ІПСО скоїв три ДТП та тікав від поліції"
Особисто я з ТЦК під час повномасштабної пересікався зовсім мало.
Бо мобілізувався напряму. І що смішно, навіть не один, а два рази. В один й той самий підрозділ.
Обидва рази і ТЦК, і ВЛК носили виключно номінальний характер.
Так, штурмовий батальйон.
Але, в тому перериві між першим та другим заходом (в першому звільнився за станом, бо купа контузій та поранень) зайшов в свій місцевий ТЦК.
Просто захотілося, щоб вклеїли штріх-код туди і поміняли в Дії ВОС та звання (а то ще з РА не міняли).
Половина - точно ветерани. Як і я. Моментально бачимо один одного. Відразу на каву, потриндіти, пошукати спільних знайомих.
А половина - чисто паркетні штафірки.
Чого з ветеранами познайомився - а відтягували мене від чисто статутного підараса чистенького вибритого старлєя, який мені ляпнув фразу "шо, служити втомився?"
Тут згоден стопудово.
Єдине.
А ти?
Сірожа, давай. Хочеш в класну сім'ю? Так, ОШБ. Навпаки, буде що розказати онукам.
Ти повинен полювати на тюленів з луком, а ти тут сидиш.
Пахом, цивілізація йде тобі на шкоду.
За Резерв+ та Армію+ можна й не питати.
І не мають права називатися громадянами України.
Тому що окрім прав є ще й обов'язки.
І насрати на те, що прописано в Конституції.
Пришли орки вбити твою сім'ю і відібрати землю.
Що робить нормальна людина - бере зброю та дає пі*ди тим, хто напав.
Що роблять чмошники - вигадують собі виправдання.
Без різниці за тих клоунів.
Мене прийшли вбити. Мою жінку. Моїх дітей.
Нунікуясобі!
Хто тут ще такий сміливий?
Кацапи?
24.02.22 я вже з помповою рушницею, ящиком пляшок з коктейлями Молотова, з гранатою РКГ-3 (з парашютіком, так) зістрічав підарську танкову колону з Житомирської траси.
А ти?
Тим більше, коли для цього прийде час - Майдану вже не буде треба.
Силами однієї штурмової роти можна спокійно поміняти владу.
Але це буде колись.
Зараз не можна.
Я 3,5 років на війні, а ти там парься далі, нещастя!
Все просто.
Я не ображаю тебе, а констатую факт.
Він же на службі режиму міндічів .
Важка робота
вибори вимагаєклацає , а в армію - ніт , бо в " нього лапкі" ...