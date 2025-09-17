УКР
2 578 55

Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі. ВIДЕО

Працівник ТЦК та СП одного з районів Тернопільської області скоїв кілька ДТП та тікав від поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

Автор: 

Топ коментарі
+15
В цій новині прекрасне все: спочатку держава надала цим людям карт-бланш на свавілля, а тепер не знає, що з цим робити. За що боролися - на те й напоролися

Хоча новину треба написати так: "Бойовий інвалід, який працює у воєнкоматі, спішив на оповіщення до громадянина, який потрібен ЗСУ, а "ухилянти-поліціянти" перешкодили діяльності ЗСУ"

Або так: "Співробітник ІПСО скоїв три ДТП та тікав від поліції"
показати весь коментар
17.09.2025 22:29 Відповісти
+11
та не може цього бути, це все фейк... то мабуть ухилянт.

ТЦКашник добра порядна людина ніколи не бухає
показати весь коментар
17.09.2025 22:25 Відповісти
+10
"Працівник" чи "військовослужбовець" тцк? Чи может взагалі це ІПСО!
показати весь коментар
17.09.2025 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людський момент, він себе проявляє, як воно є у повсякденні, не зважаючи на посаду!!
показати весь коментар
17.09.2025 22:50 Відповісти
звісно,і масовість в порушенні прав та законів,та і те що мають вигляд тітуханів та звичайних кримінальників то тільки звичайна випадковість,яке ти мерзенне та огидне...
показати весь коментар
17.09.2025 23:35 Відповісти
Співробітник ІПСО
показати весь коментар
17.09.2025 22:30 Відповісти
Якщо він когось в автобус тягне і там його зачеплять, то, зрозуміло, що це заслужений ветеран і хоробрий військовий.

Якщо на хабарі спіймали або на пияцтві - то звичайний працівник, який місяць тому влаштувався в ТЦК і вже два місяці як звільнився.
показати весь коментар
17.09.2025 23:14 Відповісти
31 рік...Чим же він заслужив працювати в ТЦК?? Мабуть по праву народження?
показати весь коментар
17.09.2025 22:26 Відповісти
Так. Ви ж помічали, які талановиті діти у наших талановитих керівників, чиновників і бізнесменів.
показати весь коментар
17.09.2025 23:15 Відповісти
Настільки талановиті , що примудрились опинитися за кордноном ще ДО повномасштабного вторгнення !
показати весь коментар
17.09.2025 23:22 Відповісти
скажуть що він як два тижні звільнився.
показати весь коментар
17.09.2025 22:27 Відповісти
Більше трешу! ТЦК зможе!
показати весь коментар
17.09.2025 22:29 Відповісти
Чікаго, *****...
показати весь коментар
17.09.2025 22:30 Відповісти
Тернопільське РТЦК та СП - там всі чемні бубочки.
показати весь коментар
17.09.2025 22:31 Відповісти
Уявіть, скільком сотням ухилянтів за гроші цей покидьок дав можливість зрадити Україну.
показати весь коментар
17.09.2025 22:31 Відповісти
Ну... тачка в нього дешева, бюджетна.
показати весь коментар
17.09.2025 22:34 Відповісти
Для багатьох коментаторів і "Пузата Хата" - ресторан, де жирують українці під час війни
показати весь коментар
17.09.2025 22:42 Відповісти
Ну мене тут недавно мажором назвали, бо спитали, яка в мене машина, а я написав, що Мазда СХ3. Не Бентлі і не Майбах, а Мазда маленька...
показати весь коментар
17.09.2025 22:45 Відповісти
Він - п"яничка, але не дурень, щоб статки світити. Грошенята - у погрібі, під купою гарбузів. ) Форумні ухилянти у його шкурі одразу б майбахи з ферарі накупили.
показати весь коментар
17.09.2025 22:53 Відповісти
Новина про інше дебілушка .Ухилянти в іншій новині
показати весь коментар
17.09.2025 22:36 Відповісти
Це все іпсо не видумуйте! Він працівник соціальної підтримки, їздє рано вранці соціально підтримує українців, чесне і благородне.
показати весь коментар
17.09.2025 22:36 Відповісти
ОООООООО!!!!!! І понеслося лайно по трубам.
Особисто я з ТЦК під час повномасштабної пересікався зовсім мало.
Бо мобілізувався напряму. І що смішно, навіть не один, а два рази. В один й той самий підрозділ.
Обидва рази і ТЦК, і ВЛК носили виключно номінальний характер.
Так, штурмовий батальйон.
Але, в тому перериві між першим та другим заходом (в першому звільнився за станом, бо купа контузій та поранень) зайшов в свій місцевий ТЦК.
Просто захотілося, щоб вклеїли штріх-код туди і поміняли в Дії ВОС та звання (а то ще з РА не міняли).
Половина - точно ветерани. Як і я. Моментально бачимо один одного. Відразу на каву, потриндіти, пошукати спільних знайомих.
А половина - чисто паркетні штафірки.
Чого з ветеранами познайомився - а відтягували мене від чисто статутного підараса чистенького вибритого старлєя, який мені ляпнув фразу "шо, служити втомився?"
показати весь коментар
17.09.2025 22:40 Відповісти
Нафіга ця простиня від тебе? Він порушив? Порушив, так хай тоді їде на бзвп чи на фронт, я думаю це прекрасні ліки для таких грільносраких , ганятися за простим роботягою воно може в воювати ні? Оцим рилам в пікселі нічого робити в тилу, ( я маю на увазі натовпи тцк які вештаються пачками з ранку ).
показати весь коментар
17.09.2025 22:45 Відповісти
Усіма кінцівками лише за. Військовослужбовець, що не був на нулі, що не пережив - це таке собі щось.
Тут згоден стопудово.
Єдине.
А ти?
Сірожа, давай. Хочеш в класну сім'ю? Так, ОШБ. Навпаки, буде що розказати онукам.
показати весь коментар
17.09.2025 22:49 Відповісти
Наявність в тебе дії дає підстави для роздумів
показати весь коментар
17.09.2025 22:51 Відповісти
Наявність в тебе інтернету дає підстави для роздумів.
Ти повинен полювати на тюленів з луком, а ти тут сидиш.
Пахом, цивілізація йде тобі на шкоду.
показати весь коментар
17.09.2025 22:56 Відповісти
На відміну від власника діїї я людина розумна
показати весь коментар
17.09.2025 23:03 Відповісти
Чекай, цікаво. В тебе ще нема ІПН і нема Приват24.
За Резерв+ та Армію+ можна й не питати.
показати весь коментар
17.09.2025 23:12 Відповісти
Якщо для тебе ДІЯ і приват 24 одне й те саме,тоді без коментаріїв
показати весь коментар
17.09.2025 23:16 Відповісти
мабуть це напарник того героя на шкоді з відео,заспав з перепою а подвига хочеться
показати весь коментар
17.09.2025 23:42 Відповісти
Це все нікому не цікаво. Абсолютно байдуже, хто там. Просто всі інші мовчазні співучасники. Взагалі всі дорослі люди давно склали думку про ті чи інші події
показати весь коментар
17.09.2025 22:46 Відповісти
мовчазні спіучасники - дорослі люди не мають права називатися особами чоловічої статі. Все просто.
І не мають права називатися громадянами України.
Тому що окрім прав є ще й обов'язки.
І насрати на те, що прописано в Конституції.
Пришли орки вбити твою сім'ю і відібрати землю.
Що робить нормальна людина - бере зброю та дає пі*ди тим, хто напав.
Що роблять чмошники - вигадують собі виправдання.
показати весь коментар
17.09.2025 22:52 Відповісти
Як називати тебе і тобі подібних,що привели до влади нарка-зрадника,тим самим дали зелене світло на повномаштабну війну
показати весь коментар
17.09.2025 22:59 Відповісти
З логікою маю все більш-менш, а тому ти вже маєш знати, за кого голосував в 19-му.
Без різниці за тих клоунів.
Мене прийшли вбити. Мою жінку. Моїх дітей.
Нунікуясобі!
Хто тут ще такий сміливий?
Кацапи?
24.02.22 я вже з помповою рушницею, ящиком пляшок з коктейлями Молотова, з гранатою РКГ-3 (з парашютіком, так) зістрічав підарську танкову колону з Житомирської траси.
А ти?
показати весь коментар
17.09.2025 23:05 Відповісти
Кому потрібна НЕПРАВОВА КРАЇНА? Якій в ній сенс-мала рашка?
показати весь коментар
17.09.2025 23:02 Відповісти
Що заважає остаточно розібратися з підорами, а потім вийти на Майдан і сходити на Банкову?
Тим більше, коли для цього прийде час - Майдану вже не буде треба.
Силами однієї штурмової роти можна спокійно поміняти владу.
Але це буде колись.
Зараз не можна.
показати весь коментар
17.09.2025 23:10 Відповісти
Ти зовсім хворий на голову,типовий представник зебуїнів,які свято вірять,що ЗЕ приведе їх до перемоги .Дякуючи таким підорам,як ти ЗЕ знищує Україну
показати весь коментар
17.09.2025 23:13 Відповісти
Как пагодка в масквє, пахомчик?
Я 3,5 років на війні, а ти там парься далі, нещастя!
показати весь коментар
17.09.2025 23:16 Відповісти
Коли тупий зебіл не може дати обгрунтовану відповіть-обзиває кацапом
показати весь коментар
17.09.2025 23:20 Відповісти
Мозок поплавився і завис,а скоріш за все,там зовсім пусто
показати весь коментар
17.09.2025 23:21 Відповісти
Ти щось там про права нарябав.Якщо тобі насрати на конституцію,то ти дебіл безнадійний.
показати весь коментар
17.09.2025 23:05 Відповісти
Рубік, проблема лише в тому, що ти не чоловік, а чмо.
Все просто.
Я не ображаю тебе, а констатую факт.
показати весь коментар
17.09.2025 23:07 Відповісти
Наше ж ти сонечко! Напевно кляті ухилянти силоміць вливали міцні алкогольні напої в мужнього героя тилу. Іншого пояснення немає, бо всі знають що в тцк служать виключно порядні та свідомі громадяни!
показати весь коментар
17.09.2025 22:42 Відповісти
то він хоробрості набрався перед оповіщенням, ухилянти пішли бідові,то матами криють,то за ножі хватаються,не поважають співробітників такої поважної гопконтори
показати весь коментар
17.09.2025 23:46 Відповісти
яка куча мусорів ..як гівна
показати весь коментар
17.09.2025 22:43 Відповісти
люди божеволіють , 12 років такої війни ще не відомо що було б з американцями чи британцями
показати весь коментар
17.09.2025 22:45 Відповісти
від чого в тилу він божеволіє??від безкарності та безмежної влади???коли ще недавно кізяки місив а тут хоп і ти ,,бох,,, а Господь зтерпе таку конкуренцію,мабуть це він і відібрав розум...
показати весь коментар
17.09.2025 23:49 Відповісти
Погоня Погоня Погоня В горячей крови!!!!!!!!!! )))))))))))))))) ТЦК уходит от погони на L-200...... Я дам Вам парабелум Це ж наші котики!!!!! мурняу мурняу
показати весь коментар
17.09.2025 22:45 Відповісти
Він не тікав від поліції, а поспішав оповістити водіїв Ауді і вантажівки
показати весь коментар
17.09.2025 22:49 Відповісти
Панять і прастіть.
Він же на службі режиму міндічів .
Важка робота
показати весь коментар
17.09.2025 23:02 Відповісти
зібрати донати на нове авто,,краще з салона....
показати весь коментар
17.09.2025 23:50 Відповісти
звідки тільки ці тцкакники гроші на бухло беруть?
показати весь коментар
17.09.2025 23:02 Відповісти
Україні потрібні вибори! Зелених на гілляку!
показати весь коментар
17.09.2025 23:07 Відповісти
Це - по війні. А наразі - ВРЄМЯ до ТЦК.
показати весь коментар
17.09.2025 23:22 Відповісти
воно не може - воно за компом вибори вимагає клацає , а в армію - ніт , бо в " нього лапкі" ...
показати весь коментар
17.09.2025 23:24 Відповісти
 
 