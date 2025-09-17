Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі. ВIДЕО

Працівник ТЦК та СП одного з районів Тернопільської області скоїв кілька ДТП та тікав від поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на ВЛК, та поїхав додому на Одещині, - поліція