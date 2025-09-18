$82 000 за помощь в пересечении границы: в Киеве полиция задержала организатора схемы. ФОТОрепортаж

38-летний злоумышленник, используя коррумпированные связи в ТЦК и СП Киева и лечебных учреждениях, обеспечивал "клиентов" призывного возраста документами с медицинским диагнозом, который в дальнейшем позволял снять их с розыска или воинского учета.

Также на личном автотранспорте перевозил "клиентов" к государственной границе для незаконного пересечения вне пунктов пропуска в Республику Молдова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Организатора схемы задержали. У него изъяли 82 000 долларов. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до девяти лет заключения.













