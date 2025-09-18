РУС
913 4

$82 000 за помощь в пересечении границы: в Киеве полиция задержала организатора схемы. ФОТОрепортаж

38-летний злоумышленник, используя коррумпированные связи в ТЦК и СП Киева и лечебных учреждениях, обеспечивал "клиентов" призывного возраста документами с медицинским диагнозом, который в дальнейшем позволял снять их с розыска или воинского учета.

Также на личном автотранспорте перевозил "клиентов" к государственной границе для незаконного пересечения вне пунктов пропуска в Республику Молдова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Организатора схемы задержали. У него изъяли 82 000 долларов. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до девяти лет заключения.

задержание
задержание
задержание
задержание
задержание
задержание

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 8 000 долларов за незаконный переход: раскрыта попытка подкупа пограничника. ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6708) Киев (26129) Молдова (1921) Нацполиция (16760) ТЦК (753)
Ого!!! А починалось все з якихось жалюгідних 5 000 грн. Після цієї акції прикордонників. вартість "вікна" на кордоні буде 100 000 $
18.09.2025 16:38 Ответить
читай уважно... це сума, яка була у нього

хто зна, скільки людей заплатило

але в цілому так - ціни зросли
18.09.2025 16:42 Ответить
ти теж. Да я писав що це з одного ухилянта?
18.09.2025 16:48 Ответить
Агов, борцуни з ТЦК!
Вашого Робін Гуда попєталі!
18.09.2025 16:42 Ответить
 
 