8 000 долларов за незаконный переход: раскрыта попытка подкупа пограничника. ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9-му пограничному отряду предотвратили незаконное перемещение в страну ЕС нарушителя. Один из злоумышленников пытался подкупить пограничника и предлагал посодействовать в переправке своего товарища через границу. Военнослужащий действовал принципиально и сразу сообщил руководству.

Правонарушителей задержали во время передачи первой части обещанных средств - в размере 4 тысяч долларов США. На месте также были изъяты документы и другие доказательства противоправной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятия проводились совместно с Нацполицией Ривненской области при силовой поддержке спецподразделения "Дозор". Процессуальное руководство осуществляет Ривненская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Задержанным лицам объявлены подозрения.







