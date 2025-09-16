РУС
462 1

8 000 долларов за незаконный переход: раскрыта попытка подкупа пограничника. ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9-му пограничному отряду предотвратили незаконное перемещение в страну ЕС нарушителя. Один из злоумышленников пытался подкупить пограничника и предлагал посодействовать в переправке своего товарища через границу. Военнослужащий действовал принципиально и сразу сообщил руководству.

Правонарушителей задержали во время передачи первой части обещанных средств - в размере 4 тысяч долларов США. На месте также были изъяты документы и другие доказательства противоправной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятия проводились совместно с Нацполицией Ривненской области при силовой поддержке спецподразделения "Дозор". Процессуальное руководство осуществляет Ривненская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Задержанным лицам объявлены подозрения.

пересечение границы
пересечение границы
пересечение границы

Также читайте: Разоблачена схема незаконной переправки нарушителей за границу: правоохранители задержали дельца. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6837) задержание (6704) уклонисты (1086) Ровенская область (1280)
Напряму не беруть, сцють. А через когось вже мабуть до 20 тисяч сумма доходить
показать весь комментарий
16.09.2025 13:06 Ответить
 
 