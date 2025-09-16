Раскрыта схема незаконной переправки нарушителей за границу: правоохранители задержали дельца. ФОТОРЕПОРТАЖ
Разоблачена очередная схема незаконной переправки нарушителей за границу. Обезвредили канал пограничники совместно с полицейскими на Львовщине. Его организовал 41-летний житель Тернопольщины, который через личные связи предлагал "выезд" из страны по поддельным документам. Стоимость "услуги" - $18 500 с человека.
Правоохранители задокументировали передачу $15 000 аванса. После этого организатор попытался убежать и даже пытался пересечь границу в "Шегинях", но его задержали пограничники. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит до 9 лет заключения, сообщает Цензор.НЕТ.
