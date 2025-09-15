РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
921 7

Пытались нелегально пересечь границу со Словакией: на Закарпатье задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Чопского отряда задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вместе с ними был остановлен 59-летний закарпатец, который перевозил мужчин к госгранице на собственном автомобиле.

Задержанные имели при себе паспорта и оказались жителями Киевской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Закарпатской областей. Они признались, что воспользовались услугами переправщиков, которые оценивали нелегальное пересечение границы в 8-12 тысяч долларов. "Клиентов" размещали в гостиницах, а затем перевозили к месту перехода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время учений "Запад-2025" в Беларуси нет активности у границы с Украиной, - ГПСУ

В Закарпатье задержали группу нарушителей границы
Фото: ГПСУ

Правонарушителей привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Переправщика задержали по ст.208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 484 480 грн. Следствие продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток через границу Украины падает вторую неделю подряд. Однако выезжают больше, чем в прошлом году

Автор: 

Госпогранслужба (6833) уклонисты (1086) Закарпатская область (2679)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба було народжуватися пізніше і бути законослухняними перетиначами кордону, сцикуни ухилєси.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:54 Ответить
В будь-якому місті України в будь-який час десь пішохід переходить на червоне світло світлофора - це теж адміністративне правопорушення. Чому ви, Цензор.нет, не висвітлюєте такі правопорушення? Будь ласка де ваша об'єктивність? Люди мають знати хто і коли переходить на червоне світло!
показать весь комментарий
15.09.2025 15:56 Ответить
Ще можна про обісцянців писати, які, замість захищати Батьківщину, дріманули до Польщі і звідтіля бідкаються про поневолення ухилянтів в Україні...
показать весь комментарий
15.09.2025 16:00 Ответить
Вася,совдєпія твоя давно подохла.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:45 Ответить
Не фартануло.... Жадничали
показать весь комментарий
15.09.2025 16:59 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:48 Ответить
 
 