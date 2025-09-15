Пытались нелегально пересечь границу со Словакией: на Закарпатье задержаны пять мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Чопского отряда задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Как отмечается, вместе с ними был остановлен 59-летний закарпатец, который перевозил мужчин к госгранице на собственном автомобиле.

Задержанные имели при себе паспорта и оказались жителями Киевской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Закарпатской областей. Они признались, что воспользовались услугами переправщиков, которые оценивали нелегальное пересечение границы в 8-12 тысяч долларов. "Клиентов" размещали в гостиницах, а затем перевозили к месту перехода.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Переправщика задержали по ст.208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 484 480 грн. Следствие продолжается.

