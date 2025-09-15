Пасажиропотік через кордон України падає другий тиждень поспіль. Проте виїжджають більше, ніж торік

Пасажиропотік через кордон України, після скорочення в перший тиждень вересня на 10%, за другий тиждень, з 6 по 12 вересня, впав ще на 12,4% – до 606 тис.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, потік на в'їзд зменшився з 330 тис. до 285 тис., тоді як на виїзд – з 362 тис. до 321 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилася до 133 тис. зі 144 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – до 458 із 503.

Станом на вечір неділі, 14 вересня, на кордоні з Польщею, найбільша черга у 65 легкових авто та 1 автобус була в пункту пропуску "Устилуг", а ще 40 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець".

На кордоні з Угорщиною черги відповідно у 15 та 10 машин були на переходах "Лужанка" та "Тиса", тоді як на кордоні зі Словаччиною в пкнуті пропуску "Ужгород" очікували контролю 15 авто.

На кордоні з Румунією та Молдовою черги були тільки відповідно в пунктах пропуску "Порубне" та "Мамадига" – по 20 машин, хоча традиційно на молдовському кордоні черги відсутні.

Сумарні показники перетину кордону минулого тижня на 7,8% вище торішніх за аналогічний період: тоді за сім днів із України виїхало 297 тис. та в'їхало 265 тис. людей, потік машин також був суттєво менший – 128 тис.

Торік у перший тиждень вересня пасажиропотік через кордон впав на 13,8%, у другий – на 8,8%, після чого наступні два тижні скорочення склало всього по 2%.

Нагадаємо, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., а з початку четвертого – на 151 тис.

Як повідомлялося, чисте повернення українських біженців з-за кордону фіксувалося лише у травні-вересні 2022 року, тоді потік на в'їзд в Україну перевищив кількість осіб, що виїхали, приблизно на 400 тисяч осіб. З того часу з України постійно виїжджає більше людей, ніж повертається.

Національний банк України погіршив прогноз відтоку населення з України. Тепер НБУ очікує, що чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб. У 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис.).

Згідно із оновленим прогнозом, повернення біженців розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис.).

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.