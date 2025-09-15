УКР
Намагались нелегально перетнути кордон зі Словаччиною: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Чопського загону затримали п’ятьох громадян України, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, разом із ними був зупинений 59-річний закарпатець, який перевозив чоловіків до держрубежу власним автомобілем.

Затримані мали при собі паспорти та виявилися жителями Київської, Черкаської, Луганської, Донецької і Закарпатської областей. Вони зізналися, що скористалися послугами переправників, які оцінювали нелегальне перетинання кордону у 8-12 тисяч доларів. "Клієнтів" розміщували у готелях, а згодом перевозили до місця переходу.

На Закарпатті затримали групу порушників кордону
Фото: ДПСУ

Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Переправника затримали за ст.208 КПК України та повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 484 480 грн. Слідство триває.

Держприкордонслужба ДПСУ (6404) ухилянти (1156) Закарпатська область (2161)
Треба було народжуватися пізніше і бути законослухняними перетиначами кордону, сцикуни ухилєси.
показати весь коментар
15.09.2025 15:54 Відповісти
В будь-якому місті України в будь-який час десь пішохід переходить на червоне світло світлофора - це теж адміністративне правопорушення. Чому ви, Цензор.нет, не висвітлюєте такі правопорушення? Будь ласка де ваша об'єктивність? Люди мають знати хто і коли переходить на червоне світло!
показати весь коментар
15.09.2025 15:56 Відповісти
Ще можна про обісцянців писати, які, замість захищати Батьківщину, дріманули до Польщі і звідтіля бідкаються про поневолення ухилянтів в Україні...
показати весь коментар
15.09.2025 16:00 Відповісти
Вася,совдєпія твоя давно подохла.
показати весь коментар
15.09.2025 16:45 Відповісти
Не фартануло.... Жадничали
показати весь коментар
15.09.2025 16:59 Відповісти
Слимацькому роду нема переводу.
показати весь коментар
15.09.2025 17:48 Відповісти
 
 