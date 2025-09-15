Намагались нелегально перетнути кордон зі Словаччиною: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Чопського загону затримали п’ятьох громадян України, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, разом із ними був зупинений 59-річний закарпатець, який перевозив чоловіків до держрубежу власним автомобілем.

Затримані мали при собі паспорти та виявилися жителями Київської, Черкаської, Луганської, Донецької і Закарпатської областей. Вони зізналися, що скористалися послугами переправників, які оцінювали нелегальне перетинання кордону у 8-12 тисяч доларів. "Клієнтів" розміщували у готелях, а згодом перевозили до місця переходу.

Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Переправника затримали за ст.208 КПК України та повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 484 480 грн. Слідство триває.

